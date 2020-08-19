Деньги в обмен на бойкот: Утекло сообщение из чата бастующих белорусских журналистов

Информагентство RT раскрыло детали ситуации, связанной с забастовками сотрудников Белтелерадиокомпании.

В его Telegram-канале "RT на русском" появился скрин из чата участников трудового бойкота. Его отправили корреспонденту агентства Константину Придыбайло, который сейчас освещает обстановку в соседней республике с места событий.

В сообщении указано, что те журналисты, которые намерены продолжать бастовать "каждый день", смогут рассчитывать на материальную помощь. Для этого работников СМИ попросили детально расписать все возникшие у них финансовые сложности в специальном обращении.

Эти заявления в дальнейшем будут направлены юристу. Информации о том, откуда именно придут средства, однако, не приводится.

Человек, обещающий деньги, также сообщил, что будет выполнять роль посредника между участниками трудового бойкота и штабом Светланы Тихановской.