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Деньги в обмен на бойкот: Утекло сообщение из чата бастующих белорусских журналистов
19 августа 2020, 19:30 • 182 • Политика
Утекло сообщение из чата бастующих белорусских журналистов. В нём сотрудникам Белтелерадиокомпании предлагают деньги в обмен на бойкот. Отмечается, что матпомощь от неизвестного адресанта будет доступна тем, кто намерен продолжать бастовать "каждый день".
Информагентство RT раскрыло детали ситуации, связанной с забастовками сотрудников Белтелерадиокомпании.
В его Telegram-канале "RT на русском" появился скрин из чата участников трудового бойкота. Его отправили корреспонденту агентства Константину Придыбайло, который сейчас освещает обстановку в соседней республике с места событий.
В сообщении указано, что те журналисты, которые намерены продолжать бастовать "каждый день", смогут рассчитывать на материальную помощь. Для этого работников СМИ попросили детально расписать все возникшие у них финансовые сложности в специальном обращении.
Эти заявления в дальнейшем будут направлены юристу. Информации о том, откуда именно придут средства, однако, не приводится.
Человек, обещающий деньги, также сообщил, что будет выполнять роль посредника между участниками трудового бойкота и штабом Светланы Тихановской.
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