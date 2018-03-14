Деньги в никуда: Украина потратила 370 миллионов на военный полигон, а солдаты тонут в грязи

• 46 • Политика

Украинские СМИ рассказали о чудовищной коррупции на военном полигоне Широкий Лан.

Один из главных украинских военных полигонов Широкий Лан продолжает утопать в грязи, а солдаты - жить в нечеловеческих условиях. На исправление ситуации в 2017 году из бюджета Украины было выделено ни много ни мало 370 миллионов гривен, или 14,2 миллиона долларов, однако с тех совершенно ничего не изменилось, сообщает украинский телеканал "1+1".

Проблемы с полигоном существовали давно. В 2016 году терпение украинских солдат окончательно лопнуло, и они обратились в прокуратуру. В результате была проверка, ответственных за полигон отдали под суд, на новые казармы выделили миллионы из бюджета, а следить за модернизацией полигона поставили советника президента Украины Юрия Бирюкова.

Куда же исчезли деньги из бюджета, и почему украинские солдаты до сих пор вынуждены жить по уши в грязи? По словам Бирюкова, во всем якобы виноват снег, который так не вовремя растаял. Советник президента на полном серьезе утверждает, что весь щебень и песок "съела" местная глина.

"Николаевская КЭЧ каждый год покупает тысячи тонн песка и щебня, помогают еще Белгород-Днестровская и Кировоградская. Где это все? Археологи когда-то найдут на глубине", - оправдывается Бирюков в соцсети.

Также, по его словам, из выделенных на строительство 370 миллионов гривен до строителей дошли только 10%. Однако это очевидная ложь, так как на сайте госзакупок четко видно, что тендеры на строительство выиграли фирмы "Винницкая строительная компания" и "Рост". Также указывается, что они получили 213 миллионов гривен, что явно не 10% от 370 миллионов.

С самими строительными фирмами тоже не все в порядке, сообщает "1+1". Реальных хозяев этих фирм найти просто нереально. Более того, за данными фирмами тянется длинный список из десятка хозяйственных, административных и даже уголовных процессов.

А украинские солдаты тем временем так и продолжают прозябать в грязи. А на все вопросы о том, как можно жить в таких условиях, командование отвечает: "Молча".