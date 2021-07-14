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Деньги умерших пенсионеров в центре скандала: "Система трещит по швам"
14 июля 2021, 08:10 • 462 • Политика
Очередной громкий скандал разразился в системе пенсионного обеспечения России. Ранее "за руку хватали" чиновников государственного Пенсионного фонда, которые недоплачивали пенсионерам. Теперь в центре циничного дележа деньги умерших соотечественников, которые стали поводом для жёсткого клинча между банками и негосударственными пенсионными фондами.
Оказывается, НПФ переплачивают сотни миллионов рублей умершим клиентам. При этом ростовщики отказываются сообщать, кто жив, а кто ушел в мир иной.
Стало известно, что Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) направила в адрес Ассоциации банков России (АБР) письмо, в котором просит дать сведения об умерших клиентах. Причина – постоянные переплаты пенсий покойникам. Известно, что только за один 2019 год фонды перевели на счета умерших людей почти 900 млн рублей.
Тогда разразился первый крупный скандал, и НПФ включили в реестр организаций, которые имеют доступ к сведениям о смерти. Однако выплаты покойникам продолжались, и в минувшем году пенсионные выплаты составили 70 млн руб. Итого – почти миллиард "фатальных выплат".
Действительно, мягко говоря, пенсионная система России несовершенна. Однако ситуация с выплатами покойникам, согласитесь, зашкаливает в части цинизма. Вернуть выплаченные деньги практически невозможно. Если наследники успели снять их со счёта умершего, то фондам придётся идти в суд. Если же родственники не снимали деньги, то они, барабанная дробь, обращаются в доход государства. Очевидно, почему ростовщики не спешат сообщать информацию – жив клиент или мёртв. Они придумали "отмазку", дескать, это банковская тайна.
Фактически мы видим самый настоящий грабёж. Причём на государственном уровне, когда дельцы из пенсионной системы и ростовщики не могут остановиться в лживом процессе тотального обмана.
Безусловно, у граждан России уже выработался иммунитет на все эти пенсионные аферы. Однако так низко дельцы из НПФ и банков, на мой взгляд, ещё не падали. Выплаты покойникам – это верх цинизма! Вина за происходящее, я считаю, лежит целиком на "слугах народа", которые, мягко говоря, запутались в собственных показаниях и решениях в части пенсионного обеспечения в России.
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