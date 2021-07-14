Деньги умерших пенсионеров в центре скандала: "Система трещит по швам"

Очередной громкий скандал разразился в системе пенсионного обеспечения России. Ранее "за руку хватали" чиновников государственного Пенсионного фонда, которые недоплачивали пенсионерам. Теперь в центре циничного дележа деньги умерших соотечественников, которые стали поводом для жёсткого клинча между банками и негосударственными пенсионными фондами.

Оказывается, НПФ переплачивают сотни миллионов рублей умершим клиентам. При этом ростовщики отказываются сообщать, кто жив, а кто ушел в мир иной.

Стало известно, что Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) направила в адрес Ассоциации банков России (АБР) письмо, в котором просит дать сведения об умерших клиентах. Причина – постоянные переплаты пенсий покойникам. Известно, что только за один 2019 год фонды перевели на счета умерших людей почти 900 млн рублей.

Тогда разразился первый крупный скандал, и НПФ включили в реестр организаций, которые имеют доступ к сведениям о смерти. Однако выплаты покойникам продолжались, и в минувшем году пенсионные выплаты составили 70 млн руб. Итого – почти миллиард "фатальных выплат".

Конечно, это и проблема пенсионной реформы, которая, ну, скажем так, абсолютно неудачная, как мы все знаем, неудачная во всех смыслах. И все эти накопительные части, которые нам обещали, которые потом отменяли, замораживали и прочее. Все эти игры с негосударственными пенсионными фондами. Разумеется, законодатели и те, кто выстраивают структуру, должны были предусмотреть качественно и, в том числе, ту неразбериху, которая произошла в системе НПФ, – уверен председатель Комитета по налогам Московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов. – Но это говорит просто о том, что экономика – это не поле для экспериментов. Это должна быть очень продуманная работа, тем более что мы говорим о социальной направленности. Это должен быть, действительно, продуманный инструментарий. У нас получилось то, что получилось. Мы поиграли в пенсионную реформу, получили кучу проблем, получили кучу негатива. Это говорит о том, что пенсионная реформа была сделана непрофессионалами с абсолютно непонятной мотивацией. То, что сейчас модно говорить, больше похоже на хайп, нежели чем на действительно реальный инструмент социальной поддержки.

Действительно, мягко говоря, пенсионная система России несовершенна. Однако ситуация с выплатами покойникам, согласитесь, зашкаливает в части цинизма. Вернуть выплаченные деньги практически невозможно. Если наследники успели снять их со счёта умершего, то фондам придётся идти в суд. Если же родственники не снимали деньги, то они, барабанная дробь, обращаются в доход государства. Очевидно, почему ростовщики не спешат сообщать информацию – жив клиент или мёртв. Они придумали "отмазку", дескать, это банковская тайна.

Во всём система трещит по швам, и я считаю, что это даже не следствие нынешней, последней пенсионной реформы, а это следствие ещё более старой пенсионной реформы, когда мы отказались от простоты, в которой жили ещё в своё время в Советском Союзе. Считается, что это немодно вспоминать, как было в Советском Союзе. Но всё было абсолютно понятно и чётко, – поделилась своим мнением экономист Елена Ведута. – А вот зато, когда хаос, воровать можно, кому не лень, кто проявит огромные способности, вот к такой системе современной, воровской, во многом мы пришли. И, наверное, надо как-то серьёзно с этим разбираться. Но вопрос, кто будет разбираться и когда. Вопрос непонятный. Пока что обычные люди, более слабые структуры, проигрывают более сильным структурам везде и во всём.

Фактически мы видим самый настоящий грабёж. Причём на государственном уровне, когда дельцы из пенсионной системы и ростовщики не могут остановиться в лживом процессе тотального обмана.

На мой взгляд, это следствие грабительского характера пенсионной реформы. Когда участники привыкают, по сути дела, грабить людей, явно недоплачивая пенсии, когда участники пенсионной реформы привыкают, что свои агентские, свою комиссию, как она там называется, они получат в любом случае, и неважно, что происходит с пенсионным вкладом граждан, – добавил экономист Михаил Делягин. – Да, когда управляющая компания как пенсионный фонд увеличивает пенсионные вклады граждан, они получают свою комиссию с каждой операции, получают свою долю с дохода, но, если в результате их деятельности вклады граждан сокращаются, сжимаются, как шагреневая кожа, свои агентские они получают всё равно, то есть для них это гарантированная прибыль. И когда люди с такой культурой начинают полученный инструментарий применять ко всем остальным, то получается немножко смешно и жалко.

Безусловно, у граждан России уже выработался иммунитет на все эти пенсионные аферы. Однако так низко дельцы из НПФ и банков, на мой взгляд, ещё не падали. Выплаты покойникам – это верх цинизма! Вина за происходящее, я считаю, лежит целиком на "слугах народа", которые, мягко говоря, запутались в собственных показаниях и решениях в части пенсионного обеспечения в России.