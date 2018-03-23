«Деньги уходят в чёрную дыру»: конгресс США сократил военную помощь Украине

Конгресс США принял решение выделить $200 млн на военную помощь Украине. Ранее Пентагон планировал направить на эти цели на $150 млн больше. Средства нельзя будет использовать для закупок ПЗРК. В то же время, по мнению ряда экспертов, США могут использовать другие, менее официальные каналы для финансирования Украины. О возможных причинах сокращения военных трат на режим Порошенко — в материале RT.

Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил выделение $200 млн на военную помощь Украине, в том числе на поставку «оборонительных вооружений», кроме переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Данное положение включено в законопроект о федеральном бюджете, принятом законодателями обеих палат большинством голосов.

«На реализацию «Инициативы по оказанию Украине помощи в сфере безопасности» выделено $200 млн, они будут доступны до 30 сентября 2018 года», — говорится в тексте документа.

Таким образом, конгресс принял решение сократить размеры помощи Украине, установленные в принятом ранее законе о политике американского Министерства обороны. Ранее Пентагон намеревался выделить $350 млн. Кроме того, в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, который был распространён после предварительного согласования республиканцами и демократами, значилась сумма $420,7 млн на оказание общей помощи Украине, которая не включает $200 млн на военные расходы. Таким образом, итоговая сумма, выделяемая Киеву, может составить $620 млн.

Reuters

Американские законодатели пояснили, что предназначенные на военные нужды средства нельзя будет расходовать на закупки или поставки Украине ПЗРК. Это правило было заложено и в прежнем законе о бюджете Пентагона. Наряду с этим был продлён запрет на оказание поддержки националистическому формированию «Азов».

Статья о предоставлении Украине военной помощи не носит обязательного характера, окончательное решение принимает министр обороны. Кроме того, документ должен одобрить и глава государства.

Озабоченность США

Сокращение американской помощи Украине обусловлено несколькими факторами. Одним из них является общее сворачивание внешних расходов Вашингтона. Как пояснил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, эта тенденция была намечена главой Белого дома Дональдом Трампом.

«США сейчас находятся, по замыслу Трампа, в режиме поиска средств. Как видите, разворачивается торговая война против Китая, а она связана с американскими ограничениями на товары китайского производства. Более того, ограничения введены по стали и алюминию. Некое сокращение идёт по всем фронтам, за исключением военного бюджета», — рассказал политолог в беседе с RT.

Кроме того, в Вашингтоне в определённой мере разочарованы отсутствием результатов вложений в Украину, считает эксперт.

«Реформы на Украине проходят медленно. И США, и Евросоюз обеспокоены тем, что не принимаются никакие меры для обуздания коррупции. Вашингтон озабочен тем, что выделяемые деньги уходят в какую-то чёрную дыру, а не на благо реформирования государства... Сокращение — это определённый приём, чтобы дать понять киевскому руководству, что бездонно черпать средства им никто не даст. Надо изыскивать внутренние ресурсы и бережливо использовать помощь», — подчеркнул Андрей Кошкин.

При этом сумма на военную помощь, которая всё же поступит в украинскую казну, скорее всего, будет потрачена «на раскручивание маховика милитаристского толка, на подготовку к войне и на выпады в сторону Москвы как военного агрессора».

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

Мнимое сокращение

По оценке директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, уменьшение суммы военной помощи Украине произошло лишь де-юре, де-факто же существует много способов милитаристской поддержки, которые не афишируются.

«Подобное мнимое сокращение ни о чём не говорит. США в состоянии через каналы ЦРУ или военной разведки финансировать и поставлять оружие, по сути, в любых масштабах. Это во-первых. Во-вторых, они способны передавать то советское оружие, например, которое осталось в странах Восточного блока и которое постепенно изымают из обихода. Это видимая часть айсберга, которая скорее символизирует некое отношение в данный момент, не более того, и оно может быть пересмотрено не один раз в течение года», — подчеркнул эксперт.

При этом общая тенденция «силовой эскалации в отношении Украины» сохраняется. Вашингтон заинтересован в том, чтобы этот конфликт «не просто тлел, а достаточно энергично разрастался, но контролируемо со стороны США», — считает Подберёзкин.

«Этот контроль со стороны Пентагона будет обеспечиваться поставками, в том числе и вооружений, оказанием финансовой помощи и политической поддержкой. В данном случае, скажем, некое сокращение финансирования может означать только одно: режимом Порошенко могут быть не совсем довольны, давая ему понять, что «ты, барин, делаешь не всё так, как мы тебе говорим». И эта помощь может увеличиваться, а может и сокращаться», — добавил эксперт.

По оценке специалиста, выделенные деньги не та сумма, на которую можно приобрести серьёзное вооружение. Скорее, это «политическое обозначение причастности США и готовности участвовать» в конфликте.

Нелетальное оружие

Ранее власти США заявили о намерении выделить Украине $350 млн в качестве военной помощи. Как сообщалось на сайте комитета американского сената по вооружённым силам, средства могут быть предоставлены в рамках «Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности».

В начале марта Госдепартамент США одобрил передачу Украине партии ПТРК Javelin. Киев воспринял это как «мощный сигнал» и открытие «фронта международной оборонной поддержки» украинского государства.

Изначально решение о поставках ПТРК было принято в конце 2017 года. Формально к ним относятся и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, предназначенные для борьбы с наземными бронированными и воздушными низколетящими целями. По сообщениям американских СМИ, Вашингтон собирается предоставить Киеву 210 выстрелов и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американские противотанковые комплексы не будут применяться на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Это подтвердили и в украинском МИД. Однако украинский посол в Соединённых Штатах Валерий Чалый подчеркнул, что «в случае дальнейших агрессивных действий будут рассматриваться варианты применения» комплексов и в боевых условиях.