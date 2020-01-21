Деньги уходят, результатов нет: в Польше возмущены расследованием по Смоленской авиакатастрофе • 107 • Аналитика

Накануне 10-летия авиакатастрофы под Смоленском польская общественность требует проведения нового расследования – уже в отношении правительственной комиссии, десять лет изучающей обстоятельства крушения лайнера.



У поляков появились вопросы уже к самому польскому следствию, а именно - к Антонию Мацеревичу, в 2015-2018 гг. занимавшему пост министра национальной обороны, а до этого руководившему МВД Польши и польской контрразведкой. Именно Мацеревич отвечал за расследование всех обстоятельств трагедии в Смоленской области после снятия с поста главы Минобороны.







Напомним, что 10 апреля 2010 года в Смоленской области упал самолет Ту-154М. Лайнер принадлежал Воздушным силам Польши и выполнял функции президентского борта. На борту находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, представители высшего военного командования – командующий сухопутными войсками дивизионный генерал Тадеуш Бук, командующий ВВС генерал-полковник Анджей Бласик, командующий ВМФ вице-адмирал Анджей Карвета, командующий Специальными войсками дивизионный генерал Влодзимеж Потасиньский и целый ряд других высокопоставленных военных. Естественно, что у наиболее русофобски настроенной части польского истеблишмента сразу же появилась версия о том, что крушение самолета специально подстроила Россия.



В свое время Мацеревич обещал интернационализировать расследование, то есть привлечь к участию в нем международные комиссии. Однако этого сделано не было. На запрос сенатора Кшиштофа Брейзы министерство национальной обороны ответило краткой отпиской, после чего политик обратился в суд. И уже судебная инстанция 10 декабря обязала военное ведомство предоставлять публичную информацию о ходе расследования.



Однако международная Смоленская комиссия, судя по всему, до сих пор не создана, хотя в польском министерстве обороны и говорят о привлечении специалистов из университетов Великобритании и США. Депутат Мацей Лазек заметил, что привлеченные специалисты, в том числе и Фрэнк Тэйлор, так и не получили статуса полноправных членов комиссии, а значит и не обладают соответствующими полномочиями и возможностями.



Депутат Марчин Кервиньский еще летом 2019 года охарактеризовал деятельность польского правительства по расследованию авиакатастрофы как фарс, за который платят поляки. У польской общественности действительно есть все основания для того, чтобы возмущаться происходящим. Расследование длится уже десять лет, при этом никаких внятных результатов до сих пор не предоставлено, международные специалисты не привлечены, но финансирование деятельности польской комиссии исправно осуществляется – за счет средств государственного бюджета, разумеется.



Напомним, что и польская, и российская, и независимая комиссии уже расследовали дело о крушении самолета и пришли к выводу о том, что самолет рухнул вследствие причин, связанных с ошибкой экипажа, вызванной отказом уходить на запасной аэродром в связи с плохими метеоусловиями в районе аэродрома Смоленск Северный. Тогда же, на основании расшифровки данных бортовых самописцев, было установлено, что в кабине пилотов находился один из высокопоставленных чиновников, который фактически оказывал давление на КВС. Впоследствии анализ крови показал, что чиновник был пьян.



Но известному русофобу Мацеревичу не хочется упускать возможность обвинить в авиакатастрофе Россию. Поэтому и было инициировано повторное расследование, на которое потребовались новые средства из бюджета страны.



Как известно, Мацеревич продвигал версию о взрыве на борту, хотя возможность взрыва уже была опровергнута предыдущими расследованиями.



В итоге градус возмущения в польском обществе растет: поляки начинают возмущаться и всё чаще задавать вопросы своим властям, понимая, что длительное расследование используется Мацеревичем и его сторонниками для набора политических очков и получения щедрого финансирования.



Впрочем, многие поляки уверены, что даже судебное решение никак не повлияет на правящую партию.



Кто-нибудь еще вводит себя в заблуждение, что решение того или иного суда имеет какое-то значение для политиков PiS? В этом случае он также будет сильно разочарован,

- пишет на одном из польских сайтов комментатор под ником Piotr Szanson.



Марчин Кервиньский справедливо отмечает, что Польша в результате деятельности комиссии получила лишь продолжение «сеанса ненависти» и гигантский счет, оплачивают который простые поляки, формирующие из своих налогов государственный бюджет. Поэтому польская оппозиция требует ликвидировать комиссию, существующую непонятно для какой цели и недешево обходящуюся государству.



Накануне 10-летия авиакатастрофы под Смоленском польская общественность требует проведения нового расследования – уже в отношении правительственной комиссии, десять лет изучающей обстоятельства крушения лайнера.У поляков появились вопросы уже к самому польскому следствию, а именно - к Антонию Мацеревичу, в 2015-2018 гг. занимавшему пост министра национальной обороны, а до этого руководившему МВД Польши и польской контрразведкой. Именно Мацеревич отвечал за расследование всех обстоятельств трагедии в Смоленской области после снятия с поста главы Минобороны.Напомним, что 10 апреля 2010 года в Смоленской области упал самолет Ту-154М. Лайнер принадлежал Воздушным силам Польши и выполнял функции президентского борта. На борту находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, представители высшего военного командования – командующий сухопутными войсками дивизионный генерал Тадеуш Бук, командующий ВВС генерал-полковник Анджей Бласик, командующий ВМФ вице-адмирал Анджей Карвета, командующий Специальными войсками дивизионный генерал Влодзимеж Потасиньский и целый ряд других высокопоставленных военных. Естественно, что у наиболее русофобски настроенной части польского истеблишмента сразу же появилась версия о том, что крушение самолета специально подстроила Россия.В свое время Мацеревич обещал интернационализировать расследование, то есть привлечь к участию в нем международные комиссии. Однако этого сделано не было. На запрос сенатора Кшиштофа Брейзы министерство национальной обороны ответило краткой отпиской, после чего политик обратился в суд. И уже судебная инстанция 10 декабря обязала военное ведомство предоставлять публичную информацию о ходе расследования.Однако международная Смоленская комиссия, судя по всему, до сих пор не создана, хотя в польском министерстве обороны и говорят о привлечении специалистов из университетов Великобритании и США. Депутат Мацей Лазек заметил, что привлеченные специалисты, в том числе и Фрэнк Тэйлор, так и не получили статуса полноправных членов комиссии, а значит и не обладают соответствующими полномочиями и возможностями.Депутат Марчин Кервиньский еще летом 2019 года охарактеризовал деятельность польского правительства по расследованию авиакатастрофы как фарс, за который платят поляки. У польской общественности действительно есть все основания для того, чтобы возмущаться происходящим. Расследование длится уже десять лет, при этом никаких внятных результатов до сих пор не предоставлено, международные специалисты не привлечены, но финансирование деятельности польской комиссии исправно осуществляется – за счет средств государственного бюджета, разумеется.Напомним, что и польская, и российская, и независимая комиссии уже расследовали дело о крушении самолета и пришли к выводу о том, что самолет рухнул вследствие причин, связанных с ошибкой экипажа, вызванной отказом уходить на запасной аэродром в связи с плохими метеоусловиями в районе аэродрома Смоленск Северный. Тогда же, на основании расшифровки данных бортовых самописцев, было установлено, что в кабине пилотов находился один из высокопоставленных чиновников, который фактически оказывал давление на КВС. Впоследствии анализ крови показал, что чиновник был пьян.Но известному русофобу Мацеревичу не хочется упускать возможность обвинить в авиакатастрофе Россию. Поэтому и было инициировано повторное расследование, на которое потребовались новые средства из бюджета страны.Как известно, Мацеревич продвигал версию о взрыве на борту, хотя возможность взрыва уже была опровергнута предыдущими расследованиями.В итоге градус возмущения в польском обществе растет: поляки начинают возмущаться и всё чаще задавать вопросы своим властям, понимая, что длительное расследование используется Мацеревичем и его сторонниками для набора политических очков и получения щедрого финансирования.Впрочем, многие поляки уверены, что даже судебное решение никак не повлияет на правящую партию.- пишет на одном из польских сайтов комментатор под ником Piotr Szanson.Марчин Кервиньский справедливо отмечает, что Польша в результате деятельности комиссии получила лишь продолжение «сеанса ненависти» и гигантский счет, оплачивают который простые поляки, формирующие из своих налогов государственный бюджет. Поэтому польская оппозиция требует ликвидировать комиссию, существующую непонятно для какой цели и недешево обходящуюся государству. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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