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Деньги стран НАТО разворовывали. Пленный сирийский боевик раскрыл правду

11 марта 2021, 09:30  •  155 • В мире
О том, как "Солдаты Революции"* в Сирии становятся наркоманами и разворовывают деньги, собранные странами НАТО и направляемые на поддержку контролируемых ими вооружённых группировок, рассказал один из пленных сирийских боевиков.
Все суммы, которые собирали страны НАТО и направляли в качестве снабжения для подконтрольных им вооружённых группировок в Сирии, были разворованы на местах командирами и участниками группировок. Об этом рассказал один из пленных сирийских боевиков, участник вооружённого формирования Муайед Алябейн. Он уточнил, что сирийцам, которым обещали платить по 300 долларов, выделенные деньги не попадали, их забирали офицеры США.
Главным вором собеседник "РИА Новости" назвал командира группировки "Магавир ас-Саура" ("Солдаты Революции")* Мухаммеда аль-Таля, которым управляли американские военачальники. Он также рассказал, что всех участников бандформирований подсаживают на наркотики, поэтому, по его словам, боевики уже ничего не могут и не хотят.
Алябейн также рассказал, что его завербовали американские агенты в то время, когда он находился в лагере беженцев "Эр-Рукбан", который контролировала Международная коалиция, созданная для борьбы с "Исламским государством"** в 2017 году. В задачи вербовщиков входила разведка позиций сирийской армии и точная передача данных.
*"Магавир ас-Саура" ("Солдаты Революции") - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
**"Исламское государство" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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