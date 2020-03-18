Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО

Минюст предлагают наделить правом в течение трёх дней приостановить деятельность НКО, которые получают финансирование из США и действуют в ущерб интересам России. Такой депутатский законопроект поддержало правительство. Позитивно отнеслись к документу в «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». Эксперты также считают эти меры оправданными. По их мнению, Москва должна иметь возможность оперативно пресекать незаконную деятельность различных внешних сил, которые прикрываются статусом НКО.

Закроют за три дня

Как выяснили «Известия», кабмин дал положительный отзыв на законопроект депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового: «правительством РФ законопроект поддерживается», — говорится в его заключении. Речь идёт о том, чтобы предоставить Минюсту дополнительные полномочия по прекращению деятельности некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности в России и получают денежные средства, а также имущество от граждан или организаций США. Причиной такого решения могут стать проверки со стороны органов исполнительной власти и прокуратуры в случае нанесения ущерба интересам РФ. В подобной ситуации власти смогут пресечь деятельность таких структур в течение трех дней.

«Законопроект разработан в целях уточнения механизма реализации положений ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» в части, касающейся процедуры приостановления Минюстом деятельности некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и получают денежные средства и иное имущество от граждан (организаций) США или реализуют на территории Российской Федерации проекты, программы либо осуществляют иную деятельность в ущерб РФ», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минюста.

Справка «Известий» Согласно принятому в 2012 году закону, финансируемые из-за рубежа политические НКО должны самостоятельно регистрироваться в Минюсте в качестве иностранных агентов. А с 2014 года ведомству разрешено самому включать организации в реестр иностранных агентов — сейчас в нём более 70 НКО. Само по себе получение средств из-за границы не считается преступлением.

Сам Андрей Луговой от комментариев воздержался. Согласно повестке заседания комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, документ должны были рассмотреть 18 марта. Однако, как сообщили «Известиям» в аппарате комитета, решено перенести обсуждение на более поздний срок.



— Конечно, нам важно не скатываться в строну ужесточения, но очевидно, что иностранные НКО, особенно которые сегодня занимаются политической деятельностью, используют самые разные механизмы. Мы должны чётко разграничивать кто занимается просветительской деятельностью, а кто вмешивается во внутренние дела РФ, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев.



По его словам, учитывая почерк США, можно говорить о том, что существующих механизмов для контроля недостаточно.

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Михаил Емельянов считает, что документ нужно поддержать.

— НКО — это одно из орудий мягкой силы, с помощью которых расшатываются политические системы стран, которые им неугодны. Поэтому к тем НКО, которые получают финансирование из США, должно быть особое внимание, — заявил депутат.

Замруководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов считает, что законопроект можно поддержать, так как он направлен на отстаивание интересов России.

— Я думаю, что нам нужно свою страну защищать. Программа нашей партии именно об этом. Законопроект я пока не читал, но это движение в правильную сторону, — заявил «Известиям» коммунист.

Позитивно отнеслись к инициативе депутата ЛДПР и в «Справедливой России».

— Если деятельность любой организации наносит ущерб государству, независимо от происхождения денег, то с этой организацией надо разобраться в соответствии с законом в зависимости от причинённого ущерба, — заявил «Известиям» замглавы фракции, зампред комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа.

По его мнению, конечно, для приостановки деятельности нужны весомые аргументы, которые должна будет предоставить прокуратура.

Оправданные меры

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что пока не ознакомился с текстом законопроекта. В то же время сенатор заявил «Известиям», что комиссии Верхней палаты по защите суверенитета, которую он возглавляет, известны факты неоднозначной деятельности НКО.

— Американцы уже давно работают так: отдают деньги какой-нибудь структуре или физическим лицам, те в свою очередь кладут их на счёт НКО, которые реализуют интересы чужого государства. По одному такому факту уже расследуется уголовное дело, — пояснил сенатор.

По его словам, сейчас в России основные каналы подобного финансирования перекрыты, но если необходимость есть, законодательство нужно ужесточать.

Меры, разрабатываемые российскими властями, абсолютно оправданы, уверен профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин. По его мнению, Москва должна иметь возможность оперативно пресекать незаконную деятельность различных внешних сил, которые прикрываются статусом НКО.

— Против нас уже давно объявлена война. Естественно, никто не собирается бомбить Россию, но гибридная война ведется. И отвечать обязательно надо. Подобная мера — один из вариантов адекватного ответа. Если НКО финансируется другим государством, то значит является частью этой страны и преследует внешние интересы. Получаете денежную поддержку от нашего недруга — значит извольте прекратить деятельность, если нарушаете законодательство, — пояснил «Известиям» политолог.

Выделять в отдельный закон деятельность НКО, получающих средства из Соединенных Штатов, несколько странно, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. По его мнению, подобная идея довольно сомнительна. Во-первых, уже есть закон об иностранных агентах, где прописаны условия иностранного финансирования. Во-вторых, предполагаемая инициатива, как минимум, оставляет много лазеек. Рогулёв считает, даже если не будет американского финансирования, то средства пойдут, например, через Великобританию.