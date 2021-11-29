Деньги семьям: Путин подписал налоговый закон

Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетных семей при продаже жилья, таким образом, семьи получат больше денежных гарантий.

Президент России Владимир Путин освободил семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при получении дохода от продажи жилья - при условии, что средства будут направлены на улучшение жилищных условий. Подписан соответствующий закон, а текст документа опубликован на официальном сайте раскрытия правовой информации.

Норма будет действовать в отношении всех полученных по указанным основаниям доходов начиная с 1 января 2021 года.

Документ освобождает от НДФЛ доходы, получаемые семьями с двумя и более детьми при продаже квартиры, жилого дома или их частей и используемые для приобретения нового жилья большей площади для улучшения жилищных условий. Льгота также может предоставляться как родителям (усыновителям), у которых есть несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 24 лет, если они обучаются очно, так и одному из детей при соблюдении ряда условий.

Новое жильё должно быть приобретено в том же году, когда продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года, а кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей и быть больше кадастровой стоимости приобретаемого взамен жилья. На момент продажи жилья ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретённого.