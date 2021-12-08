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Деньги семьям: Мишустин принял решение
08 декабря 2021, 17:05 • 108 • Политика
Глава правительства России распорядился выделить средства на выплату пособий одиноким мамам и папам.
Власти России выделят 14 млрд рублей на пособия одиноким родителям.
Глава правительства Михаил Мишустин распорядился выделить ещё 14 млрд рублей на поддержку неполных семей с детьми.
Премьер-министр заявил в ходе совещания правительства, что социальная поддержка предназначена семьям, в которых "в общей сложности растёт более 1 млн 300 тысяч детишек".
- подчеркнул Мишустин.
По словам премьер-министра, пособие станет для одиноких мам и пап "важным подспорьем" в воспитании детей.
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