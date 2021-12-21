Деньги семьям - 10 тыс. рублей постоянно. Выплаты получили поддержку

В Госдуму внесён проект закона о постоянной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми. Пожалуй, это самая ожидаемая инициатива. Но пройдёт ли она все чтения?

Депутаты предлагают сделать выплату семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей ежемесячной и постоянной. С инициативой выступили представители партии "Справедливая Россия - За правду". Насколько реально принятие этой нормы? Пока вопрос открытый, поскольку проект закона едва внесли.

Авторы инициативы считают необходимой материальную поддержку тех семей, где растут дети до 18 лет. Право на получение постоянного пособия получают и усыновившие детей, но в том случае, если все члены семьи имеют гражданство России и постоянно проживают на территории страны.

Устанавливаемая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей осуществляется в размере 10 тысяч рублей и подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года,

- говорится в документе.

Предлагаемые меры поддержки могут распространиться на 60 млн человек. Впрочем, семейные выплаты не единственные ожидаемые сегодня в России. В преддверии большой пресс-конференции президента России Владимира Путина поддерживающих выплат к Новому году ожидают и пенсионеры.

Экспертное мнение

Поддерживающие выплаты к Новому году для отдельных категорий граждан - вопрос решённый, считают эксперты. В том числе на данную тему высказывался депутат Михаил Делягин.

Может быть, Путин объявит 23 декабря о "13-й пенсии". Но я думаю, что это не будет как в прошлые разы. То есть это будет выплата не в размере получаемой пенсии, а 5 или 10 тысяч рублей,

- отметил экономист.

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова в беседе с Царьградом добавляла, что президент и правительство уже намекали - пенсионерам будет ещё подарок и выплаты такого порядка станут чуть ли не регулярными. Более того, в 2022 году повышается зарплата у бюджетников, отметила специалист.

Это по той информации, которая возникла при формировании бюджета на последующие три года, и такого рода выплаты были заложены в бюджет,

- рассказала Наталья Оганова.

Она добавила, что, скорее всего, конкретнее всё выяснится 23 декабря, когда состоится пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этой связи пока трудно что-то комментировать по поводу того, каков будет порядок выплат и коснётся ли это работающих либо неработающих пенсионеров.

Обсуждения действительно были, вот посмотрим, осталось не так много времени. Но никакого другого варианта сейчас нет у президента и правительства, я это уже говорила неоднократно,

- подчеркнула специалист.

Ситуация, которая сложилась сейчас в стране с инфляцией, уровнем жизни, безработицей и прочим, - это всё сподвигает пока к такого рода единовременным выплатам, подытожила Наталья Оганова.

Гарантированные выплаты

Пока известно лишь о полном расчёте с сотрудниками и пенсионерами, который должен произойти до конца года. Комментарий на эту тему давала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Однако надо признать, что в сказанном сенсации нет. Просто начисления сделают с опережением графика.

По словам эксперта, многие граждане могут рассчитывать на получение большей суммы, чем обычно. Речь идёт о двойной зарплате или пенсии накануне праздников, 13-й зарплате, премиях и пособиях.

В соответствии с Трудовым кодексом выплаты авансовой части и заработной платы делаются дважды в месяц через равные промежутки. "Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января", - уточнила депутат.

По словам Бессараб, в этом случае по закону выплаты производят в рабочие дни накануне праздничных или каникул. Это означает, что всю сумму люди должны получить уже в 2021 году. Эти деньги заложены в бюджет.

Также специалист напомнила, что многие работодатели стараются поощрить сотрудников накануне праздников премиями. Предусмотрены меры поддержки для малообеспеченных и многодетных семей, ветеранов.