Деньги пропали, про людей забыли: Мишустин в шоке

Автор:

Константин Двинский

Так, за два месяца премьер побывал в Курганской, Новгородской, Ярославской и Костромской областях. Подобный подход Мишустина, когда премьер "на земле" погружается в проблемы региона, не может не вызывать симпатию. Одна из главных проблем России состоит в том, что федеральные органы власти часто не знают о настоящем положении дел в субъектах Федерации. Получая "бумажную" информацию, подкреплённую не всегда верной статистикой, правительство страны иногда не обращает внимание на реальные проблемы в регионах. В этом контексте чрезвычайно важно личное присутствие представителей федеральной власти на территории. И Мишустин задаёт данный тренд.

Дальневосточный вояж

Сложно сказать, был ли дальневосточный маршрут премьер-министра выбран случайно или же ему способствовали события, происходящие в настоящий момент в Хабаровске. Однако логику дальневосточного вояжа определить всё же можно, и с политическим кризисом в Хабаровском крае она никак не связана. В графике Мишустина значится посещение Чукотского автономного округа, Камчатского края, Магаданской и Амурской областей. В маршруте нет Приморского и Хабаровского краёв, а также Сахалинской области. То есть наиболее экономически развитых субъектов ДФО. Данный момент можно объяснить тем, что федеральная власть в курсе тех процессов, которые происходят в "якорных" регионах Дальнего Востока. Действительно, даже если судить по СМИ, Сахалин, Хабаровск и Владивосток часто мелькают в материалах крупнейших изданий. В это же время повестка других субъектов ДФО не является столь актуальной. Соответственно, планируя график, Мишустин, скорее всего, хотел посетить те регионы, на которых не сосредоточено пристальное внимание федерального центра. Вместе с этим, проблемы той же Камчатки или Чукотки являются не менее значимыми, чем, например, Сахалина.

Ярким примером того, что некоторые регионы ДФО (да и не только) порой, действительно, "забываются" Москвой, может служить посещение Мишустиным Камчатской краевой больницы имени А.С. Лукашевского. Здание медицинского учреждения построено в 1950-х годах. Его изношенность составляет более 70%. При этом ещё практически 10 лет назад было принято решение о строительстве новой больницы, и в 2011 году даже началось её проектирование. Однако, как это часто бывает, всё затормозилось. Куда-то пропали деньги, заглохли проектные и строительные работы. В результате пациенты до сих пор вынуждены получать помощь в больнице, которая скоро будет находиться в аварийном состоянии. Присутствие "на земле" позволило Мишустину лично вникнуть в эту острейшую проблему Камчатского края. Осмотрев состояние старых корпусов, премьер-министр был шокирован. Строительство новой больницы поставлено под личный контроль Михаила Мишустина и соответствующих профильных министров. Ввод объекта в эксплуатацию должен быть осуществлен к 2023 году. Бюджетные средства в размере 13,9 млрд рублей выделены.

Говоря о проблемах Дальнего Востока, следует отметить, что до настоящего момента правительство уделяло внимание лишь крупнейшим в регионе проектам, рассчитывая, что они "потянут" за собой и остальные направления. В качестве примеров можно привести строительство гигантского Амурского ГПЗ, программу "Дальневосточный гектар", развитие портовой инфраструктуры. Безусловно, без масштабных проектов Дальний Восток обречён на жалкое существование, но ограничиваться только ими нельзя. Да, на бумаге те же Амурские ГПЗ и ГПХ увеличат доходы бюджета Амурской области практически в два раза. Однако важно, чтобы эти деньги были использованы эффективно и, самое главное, люди почувствовали результат.

До настоящего момента правительство уделяло внимание лишь крупнейшим в регионе проектам. Например, строительству гигантского Амурского ГПЗ. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Тем не менее во многих случаях даже просто деньгами "завалить" проблему нереально. Важным моментом для некоторых субъектов ДФО является цена продовольственной корзины. Сложная доставка продуктов питания определяет их высокую стоимость, которая у многих жителей России может, мягко говоря, вызвать удивление. Так, огурцы на Чукотке можно купить приблизительно за 600 руб./кг. Да, средняя зарплата жителей автономного округа является одной из самых высоких в России и составляет около 100 тысяч рублей. Однако стоимость жизни нивелирует это номинальное значение.

Пребывая на Чукотке, Мишустин осмотрел тепличный комплекс по выращиванию овощей защищённого грунта. Производство даёт 8 тонн продукции в год. В настоящий момент идёт строительство второго комплекса мощностью ещё 19 тонн. Выращивание собственной продукции позволит снизить розничную цену на овощи. Например, для огурцов она составит 480 рублей за килограмм вместо 600 рублей. То есть ниже на 20%. Мишустин пообещал, что по возвращении в Москву будет проработан вопрос субсидирования строительства подобных комплексов с целью отказа от дорогих "завозных" овощей. И вроде бы данный вопрос является сугубо региональным и не таким "масштабным" для федеральной власти, но чрезвычайно важным для местных жителей. Именно решение таких точечных проблем способствует реальному повышению уровня жизни граждан. Самый главный момент заключается в том, что на них не нужно тратить больших денег, выделение которых осуществляется одним росчерком пера. Но важно, чтобы о данных "житейских" проблемах стало известно лицам, принимающим решения. И именно поездки по регионам являются здесь наиболее эффективным методом.

Хочется верить, что Михаил Мишустин продолжит вникать в региональные проблемы и Дальний Восток не станет исключением из правил, ведь накопившихся вопросов много не только на отдалённых территориях, но и в субъектах близ Москвы.