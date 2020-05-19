«Деньги получили далеко не все»: Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам

Владимир Путин заявил, что дополнительные выплаты для медиков, работающих с коронавирусными больными, не проведены в полном объёме. Глава государства признал, что в последние дни ситуация улучшилась, однако в стране остаются регионы, в которых дополнительные средства медикам не передали в нужном объёме. Ранее к проверке нарушений при начислении выплат медикам в ряде российских регионов подключился Следственный комитет, заведено как минимум одно уголовное дело.

Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятые, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже. И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства. Так что хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что положенные средства получили далеко не все медработники, которым причиталась новая выплата.

«Все расчёты с людьми за апрель должны были завершиться до 15 мая. Однако по моей информации к концу прошлой рабочей недели деньги получили далеко не все, кому они были положены», — сказал президент на совещании с правительством по социальным вопросам.

Вместе с тем глава государства признал, что за последние несколько дней «ситуация менялась в нужном, правильном направлении». Однако в ряде российских регионов, продолжил президент, выплаты проводились не так, как следовало.

«В ряде субъектов Федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях. И уж точно не те, которые я поручал выплатить медицинским работникам. Фактически в каждом субъекте Федерации и каждой медицинской организации, а также для отдельных категорий медработников начислять их начали по-разному», — сказал Путин.

Президент также указал, что механизмы получения выплат должны быть «прозрачны и понятны», а всю информацию о них следует донести до людей в деталях. Глава государства указал на важность «обратной связи» в текущей ситуации.

Путин поручил правительству, Минздраву, Минтруду и руководству субъектов РФ обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат.

Напомним, что в начале апреля президент объявил о планах ввести дополнительные выплаты для медицинских работников, которые «непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем».

Максимальная сумма доплаты предусмотрена для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, — 80 тыс. рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестёр — 50 тыс. рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тыс. рублей в месяц.

Работающие с больными коронавирусом врачи скорой помощи должны получить выплату 50 тыс. рублей в месяц, а фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей в месяц.

Позднее Путин подписал закон, который освобождает выплаты медикам за работу по борьбе с COVID-19 от налога на доходы физических лиц. Незадолго до этого президент отметил важность донесения полных сумм выплат до медработников.

«Цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми», — указал тогда глава государства.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

Задержка выплат

Вместе с тем позднее стало известно, что распоряжения главы государства не были выполнены в запланированный срок и велись с дополнительными условиями, речи о которых в указаниях президента не было.

Путин рассказал, что, по его информации, к 9 мая выплаты провели только в 56 субъектах России, деньги дошли до 56 тыс. человек, что составляет меньше половины людей, которым полагались эти средства. Путин вновь вернулся к этому вопросу позднее в ходе совещания, которое состоялось 15 мая.

«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей», — сказал Путин во время видеоконференции по случаю открытия медцентров Минобороны в субъектах России для оказания помощи больным с COVID-19.

Вопрос нарушений при начислении выплат работающим с инфицированными COVID-19 пациентами дошёл до Следственного комитета. Ведомство провело проверки в ряде регионов по ситуации с невыплатами медикам.

Первое уголовное дело из-за невыплат дополнительных средств медикам СК открыл после видеообращения сотрудников скорой помощи Армавира. 16 мая в своём видеообращении медики заявили, что не получили положенные им доплаты. После проверки инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 123 УК РФ).

Вместе с тем, по данным Минздрава на 18 мая, дополнительные выплаты уже начислены почти 123 тыс. российских медиков.