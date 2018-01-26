«Деньги побеждают»: почему ЮНЕСКО пришлось вступиться за исторический облик Киева

За последние десять лет в центре украинской столицы было уничтожено около 50 исторических построек, рассказал RT представитель киевской мэрии. Ещё столько же зданий могут исчезнуть с карты города в ближайшие годы, считает депутат. Эксперты говорят, что умышленное разрушение памятников архитектуры позволяет получить землю в центре Киева для строительства современных зданий. ЮНЕСКО уже пригрозила украинскому правительству исключением из числа охраняемых объектов собора Святой Софии и Киево-Печерской лавры, если Киев продолжит хаотичную застройку. Как и зачем столица Украины избавляется от своего культурного наследия — в материале RT.

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании бывшего Центрального гастронома на Крещатике в Киеве РИА Новости © Григорий Костин

За три недели января в центре украинской столицы сгорели три здания архитектурной постройки XIX века. На Подоле сильно пострадали два дома по улицам Волошской 5/14 и Межигорской 33/19, в одном из них рухнула кровля. А 20 января сотрудники ГСЧС выехали на пожар по адресу улица Богдана Хмельницкого, 12, расположенному в 200 м от мэрии Киева — горели два этажа и крыша отселённого дома.

«Мы считаем, что нежилой дом на Богдана Хмельницкого подожгли. Прокуратура г. Киева возбудила уголовное дело именно по факту поджога», — рассказал RT источник в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в доме на улице Богдана Хмельницкого

© dsns.gov.ua

По его словам, здание XIX века ещё до пожара находилось в аварийном состоянии: стёкла были разбиты, двери заколочены. В доме часто ночевали люди без определённого места жительства. Собеседник RT уточнил, что возгорание началось на пятом этаже и в считаные минуты огонь распространился по площади 800 кв. м.

В Киевской администрации RT сообщили, что первые два здания на Подоле находились в частной собственности. На протяжении 9 лет чиновники направляли владельцу этих домов письма с просьбой привести аварийные помещения в надлежащий вид, однако никакого результата не добились.

Не исключено, что теперь подольские дома ждёт участь Центрального киевского гастронома. Как рассказала RT бывший депутат Киевсовета Елена Терещенко, в июле 2017 года в здании Центрального гастронома на Крещатике вспыхнул пожар. Некогда этот дом являлся визитной карточкой города. Огонь повредил около 1 тыс. кв. м здания. По заключению экспертов, причиной пожара стала халатность строителей. Однако, по словам Терещенко, незадолго до случившегося она видела проект строительства многоэтажного дома, который должен появиться на месте гастронома.

«После ряда пожаров последнего времени можно утверждать: на данный момент деньги побеждают историю Киева», — написал на своей странице в Facebook депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

Пожар в доме на улице Волошской

© tsn.ua

«Пора ставить ультиматум всем владельцам памятников архитектуры: либо немедленное подписание охранного договора с финансовыми гарантиями сохранения объекта, либо возвращение его в государственную собственность (пока нет закона, который бы позволял возвращать дома в коммунальную собственность). После этого — поиск нового владельца. Ответственного», — считает депутат.

«Культурный» хаос

Как рассказали RT в администрации Киева, на сегодняшний день в столице насчитывается около 3 тыс. памятников архитектуры. «Но точного списка нет — он меняется при каждом новом мэре. Проверять все объекты должна специальная комиссия Киевского горсовета, но никаких данных она не предоставляла», — так сотрудник киевской мэрии описывает творящийся в администрации города хаос. По его данным, за десять лет Киев потерял не менее 50 ценных объектов культуры.

Ещё столько же, по оценке экс-депутата Киевсовета Елены Терещенко, город рискует утратить в ближайшие годы. Все эти здания, по её словам, находятся в аварийном состоянии и могут разрушиться в ближайшие год-два. Более того, отметила Терещенко, собственники некоторых старинных зданий уже заказывают проекты строительства новых домов, которые должны появиться на месте архитектурных памятников.

Эксперты считают, что владельцам старых домов выгодно доводить их до критического состояния. На основании экспертизы, подтверждающей невозможность восстановления объекта, они смогут снять с него статус памятника архитектуры и оформить документы на реконструкцию со значительным увеличением площадей. Об этом, в частности, написал на своей странице в Facebook советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Несмотря на кризис, жильё и офисы в центре Киева пользуются повышенным спросом, но свободных участков под застройку в этом районе нет, тогда как сгоревшее одно- или двухэтажное здание легко решает проблемы застройщика.

В разговоре с RT директор крупной украинской девелоперской компании отметил, что Киевская администрация могла бы одним своим решением запретить снимать с того или иного здания статус памятника архитектуры, но ей выгоден хаос в сфере сохранения объектов культурного наследия.

«Эти дома, как правило, находятся в собственности коммунальных предприятий, которые не занимаются их содержанием. Формально город не несёт за них ответственности, а списка объектов культурного наследия нет. Поэтому при появлении желающего застроить землю в центре города дом моментально разрушается. А чиновники за вознаграждение, которое может достигать $10 тыс., в эти вопросы не вмешиваются», — пояснил собеседник RT.

ЮНЕСКО разгневано

Собственники старинных домов проводят реконструкцию, даже несмотря на запреты официальных органов. По словам Елены Терещенко, сейчас, к примеру, застройщики просто разбирают памятники архитектуры по улице Хоривая на Подоле. Работы идут, хотя это официально запрещено Управлением охраны культурного наследия.

«Преступники как всегда воспользовались праздниками. Они уже успели снять крышу с дома N2 и продолжают разбирать кирпичи. Схема аналогична недавнему уничтожению древнего дома на ул. Павловской, 7 — сооружение просто разбирается без разрешения, а контролирующие органы закрывают на это глаза!» — написала она на своей странице в Facebook.

Хаотичная застройка города привела к скандалу с ЮНЕСКО. Во время 41-й сессии Комитета всемирного наследия этой организации, прошедшей в июле прошлого года в Кракове, Украине были даны рекомендации по сохранению объектов всемирного наследия — собора Святой Софии и Киево-Печерской лавры.

Софийский собор в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

До 1 декабря 2018 года украинские чиновники должны будут отчитаться об утверждении плана зонирования центральной части города (документ, в котором прописано, что и где можно строить. — RT), а также списка зданий, строительство которых предполагается в пределах охранных зон объекта всемирного наследия. Если документы предоставлены не будут, то на сессии в 2019 году киевские объекты могут получить в списке ЮНЕСКО пометку «под угрозой».

Однако, по мнению президента Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Николая Гайды, проблема заключается не только в хаотичном строительстве.

«Существует возможность появления новых провалов возле самого собора Святой Софии, что связано в первую очередь с отжившими свой век водонесущими подземными коммуникациями на территории собора, а также с отсутствием дренажа, неправильно выполненной системой ливневых стоков и избыточным искусственным поливом территории, о чём свидетельствуют результаты исследований института Гидрогеологии НАН. С подобной проблемой сталкивается и Киево-Печерская лавра, где понемногу приходят в упадок пещеры», — говорилось в открытом письме Николая Гайды, направленном украинским властям в январе прошлого года.

Киево-Печерская лавра

РИА Новости

Однако никакой реакции со стороны чиновников до сих пор не последовало.

В ближайшие несколько лет памятники архитектуры продолжат разрушаться, предупредил в разговоре с RT директор крупной украинской девелоперской компании. «Слишком высокий спрос на застройку территорий старинных домов. А чиновники не спешат не только проводить аудит оставшихся объектов культурного наследия, но и вводить реальное наказание за их разрушение», — подчеркнул он.