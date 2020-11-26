Деньги пахнут: закон о физлицах-иноагентах примут в ускоренном порядке

С 2021 года иноагентами в России могут быть признаны физлица, которые в интересах других государств занимаются политикой или ведут сбор информации . По данным «Известий», законопроект о новых нормах Госдума рассмотрит в декабре. Не исключено, что это произойдет уже 8 декабря, уточнил один из авторов инициативы Адальби Шхагошев . Как пояснили его коллеги, закон может коснуться гражданина любой профессии , а отвечать за реализацию новых норм будет поручено Минюсту. В парламенте и экспертном сообществе инициативу оценили неоднозначно: она защитит суверенитет России, но может быть критически воспринята населением .

Зеркальная мера

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности» . Документом предлагается ввести ряд новых норм, касающихся деятельности иностранных агентов.

В частности в законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» предлагается прописать механизм учета физлиц, которые в интересах иностранного государства участвуют в политической деятельности или осуществляют сбор значимых сведений в военной и военно-технической сферах . Перечень этих сведений должен будет определяться федеральным органом исполнительной власти в области безопасности.

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Также предлагается по аналогии с регулированием деятельности НКО-иноагентов, установить уведомительный порядок учета общественных объединений, работающих в России без госрегистрации и получающих иностранное финансирование для участия в политической деятельности . Законопроект предполагает составить реестр таких объединений. На них будет возложена обязанность ежеквартально информировать уполномоченный орган об объеме и целях получаемого финансирования из-за рубежа и его фактическом расходовании.

— Никакой спешки или скрытых причин нет. Мы работали над этим два года . Просто дело в том, что мы не можем принимать такие законы в период проведения выборов, так как они отчасти затрагивают организации и лиц, которые в них участвуют. Промежуток между компаниями достаточно небольшой, если опоздать, то и в очередной избирательный цикл можно не успеть, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, главной причиной разработки законопроекта стала необходимость принятия ответных зеркальных мер и защита суверенитета России.

— Если говорить о физлицах-иноагентах, то ими могут быть признаны люди любой профессии, которые занимаются политической деятельностью и получают денежные или другие поощрения от иных государств. Что касается общественных объединений, то тут речь идет о различных структурах, которые не обладают статусом юрлица, который есть у НКО . Если они подпадают под определение иностранных агентов, они также подлежат регистрации, — пояснил сенатор.

По его словам, вести учет будет поручено Минюсту. Член Совета Госдумы, первый зампред фракции «Единой России» и автор законопроекта Адальби Шхагошев также подтвердил «Известим», что ГД рассмотрит документ уже 8 декабря.

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— Мы просто хотим знать, что делают эти люди в России и на какие цели идет заграничное финансирование, которое они получают . В этом законопроекте мы ничего им не запрещаем, но все должно быть прозрачно. Это также должны понимать потребители — граждане. Люди должны знать: какого качества и кто производит этот «политический товар». Ведь, например, партии в России не скрывают откуда они берут деньги и официально отчитываются о своих расходах, — пояснил причины появления законодательной инициативы парламентарий.

Еще один законопроект о наказании за нарушение законодательства об иностранных агентах, в том числе о физлицах-иноагентах был внесен в Госдуму в ноябре . За распространение информации о них или их материалов без соответствующей маркировки граждан предлагают штрафовать на сумму до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц — до 5 тыс., юрлиц — до 50 тыс. рублей. За непредоставление в уполномоченный орган сведений об общественной организации, которая получает средства из-за рубежа и занимается политикой в РФ, гражданам грозит предупреждение или штрафа до 10 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тыс. рублей. Если же физлица-иноагенты не представили сведения о себе, то их штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В пресс-службе Минюста «Известиям» сообщили, что законопроект на рассмотрение не поступал, а работа по нему ведется Госдумой.

Защитить Россию

Среди оппозиционных фракций поддержать инициативу уже готовы в КПРФ.

— Не могут граждане России получать гранты из-за границы и вести какую-то неизвестно пропагандистскую, организационную или подрывную работу . Я как депутат всех созывов прекрасно помню, что у нас творилось в начале 90-х годов, когда такая деятельность процветала, а в правительстве было около сотни иностранных советников, — заявил «Известиям» представитель фракции, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов.

По его мнению, в целом Госдума примет этот законопроект. Между тем, первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов заявил «Известиям», что партия пока изучает новые нормы.

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— Всего в Госдуму было внесено семь законопроектов такого рода. Прежде чем давать им оценку, мы должны внимательно с ними ознакомиться. Думаю, мы представим свою позицию уже на следующей неделе, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Фракция ЛДПР также пока окончательного решения по поводу законопроекта не приняла.

— Но скорее всего, мы просто воздержимся от голосования, так как считаем, что сегодня это не самая актуальная для России инициатива . Более важные темы — борьба с COVID-19 и поддержка населения, которое вынуждено уйти на удаленную работу, и бизнеса, терпящего убытки. Вот чем мы должны заниматься, — заявил «Известиям» вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

По его словам, очевидно, что это делается специально под выборы в Госдуму, чтобы еще жестче их контролировать. С этой точкой зрения согласен глава политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, законопроект принимается в преддверии парламентской избирательной кампании, контроль за которой будет более тщательным, чем в предыдущие годы . Эксперт отмечает, что лично он против иностранного финансирования российской политики, но общество в целом может отнестись к инициативе критически.