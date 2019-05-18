«Деньги отдавать никто не спешит»: строитель из Курска рассказал о намерениях получить компенсацию за пропавший клад

Житель Курска Александр Снегирёв намерен в судебном порядке вернуть половину стоимости золотых монет времён Николая II, которые он сдал в полицию шесть лет назад. Ценности на общую сумму более 4 млн рублей были изъяты в пользу государства как объекты, представляющие культурную значимость. Однако по законодательству Снегирёву и его жене полагается компенсация в размере половины стоимости найденного клада. Но денег мужчина до сих пор не получил — монеты были похищены, а правоохранительные органы пока не смогли установить подозреваемых. В разговоре с RT адвокат Снегирёва высказал мнение, что его клиент должен получить половину стоимости монет, поскольку они были украдены после передачи представителям государства. Предварительная беседа сторон по делу назначена на 21 мая.

Шесть лет назад строитель из Курска Александр Снегирёв нашёл клад — 260 золотых монет. Как законопослушный гражданин, мужчина сдал находку государству. Однако положенной по закону выплаты 25% от стоимости клада ему и ещё 25% его жене как собственнице земли, где были найдены монеты, он не получил.

Из Курска клад был отправлен в московский Гохран, но монеты до столицы не доехали. Вместо них в коробке оказались три гаечных ключа и степлер. Куда делось золото, неизвестно. Снегирёв настаивает, что свою долю за находку государство ему выплатить обязано.

Как сообщил RT адвокат Алексей Наумов, представляющий интересы Александра Снегирёва и его супруги Галины, его клиенты планируют взыскать 2 152 284 рубля с российского государства. Это 50% от общей стоимости клада (4 304 569 рублей), найденного ими шесть лет назад.

По словам адвоката, стоимость клада была установлена в ходе экспертиз, проведённых Следственным комитетом на основании документов уже после пропажи монет.

«Мой клиент сдал в полицию найденный клад, а тот факт, что впоследствии он был похищен, не является его виной, соответственно, он вправе получить свою компенсацию от государства», — рассказал RT Наумов.

Как сообщили RT в пресс-службе суда, 21 мая состоится предварительная беседа сторон по данному делу, после чего будет назначена дата первого заседания.

Как строитель из Курска судится из-за пропавшего клада монет

Неожиданная находка

Клад 55-летний строитель из Курска Александр Снегирёв нашёл в марте 2013 года. Во время ремонта своего дома он наткнулся на странную бутылку с золотыми монетами внутри.

«У меня на участке была временная пристройка и, когда я начал снимать там напольные доски, заметил бутылку в целлофановом пакете, я отложил её в сторону и продолжил работу, — вспоминает мужчина. — Потом уже, когда сгребал строительный мусор граблями, задел её и оттуда посыпались монеты с изображением Николая II».

Как сокровища попали в подпол, Снегирёв не знает. В этот дом его семья въехала в 1982 году, однако пристройку, в которой был обнаружен клад, он возводил собственными руками значительно позже, соответственно, к прежним хозяевам этот клад никакого отношения иметь не может.

«Я так думаю, что монеты могла спрятать моя покойная мать. Ей же их оставила бабка. Она родилась в конце XIX века и была гувернанткой в дворянском доме, — поясняет он. — Мать несколько раз намекала, что оставит нам что-то после себя, но в подробности не вдавалась. Она жила с нами, но потом уехала в деревню, где и умерла, так ничего и не рассказав».

Так или иначе Снегирёв поначалу не придал значения этой находке. Не имевший познаний в области нумизматики строитель положил монеты в шкаф и забыл о них. Лишь через несколько месяцев Александр всё-таки решил узнать, имеют ли они какую-нибудь ценность. Для проведения экспертизы он направился на курский центральный рынок.

«Я подошёл к старьёвщикам и показал им монеты, спросил, сколько они могут стоить. Пока разговаривал с одним, второй копался в телефоне. Уже через пару минут ко мне подошли полицейские, — рассказывает Снегирёв. — Меня начали опрашивать, ну я им и объяснил всё как было, сказал, что у меня ещё много таких».

После недолгих объяснений Снегирёва отпустили домой, обязав принести в полицию клад в полном объёме для проверки на предмет его возможного преступного происхождения. На следующий день мужчина сдал все свои сокровища в отдел полиции №1. Там на него оформили протокол о добровольной выдаче ценностей. При этом, по словам Снегерёва, полицейские объяснили, что в случае отсутствия криминала золотые рубли будут ему возвращены через десять дней.

Борьба экспертиз

Когда через десять дней Снегирёв пришёл в полицию, ему сообщили, что монеты будут изучать ещё раз — теперь уже на предмет их культурного значения.

Данное исследование было доверено сотрудникам Курского областного краеведческого музея. Экспертиза заняла несколько месяцев, а её результаты едва ли обрадовали Снегирёва.

260 золотых монет 900-й пробы достоинством 5, 10, 15 рублей, найденных им на своём участке, были признаны предметом культурной исторической ценности и музейного значения. Соответственно, весь клад за исключением бутылки переходил в собственность государства.

Снегирёв расставаться с золотом просто так не захотел. Он нанял адвоката и подал иск к курскому управлению Росимущества о признании права собственности на клад.

Чтобы подкрепить свою позицию на суде, мужчина заказал экспертизу в брянской Коллегии судебных экспертов, специалисты которой установили, что найденные монеты «исторической ценности как изделия массовой чеканки не представляют».

29 января 2016 года Ленинский районный суд Курска признал за Снегирёвым право собственности за кладом.

Однако полиция обжаловала это решение, и через несколько месяцев апелляционный суд отменил вердикт предыдущей инстанции. Своё решение судья обосновал противоречивостью двух прошедших экспертиз.

По мнению судьи, отсутствие исторической ценности клада, выявленного брянскими специалистами, не отменяет культурной значимости монет, установленной курскими музейными экспертами.

Согласно российскому законодательству, право собственности на клад признаётся за нашедшим его лицом лишь в том случае, если находка не имеет культурной ценности. Соответственно, золотые рубли остались за государством.

«Это было просто издевательство. Как такового рассмотрения в облсуде и не было. Судья просто зачитал решение за две минуты и всё, — возмущается Снегирёв. — Эти монеты находятся в свободной продаже. Где они нашли эту культурную ценность?!»

Три гаечных ключа и степлер

В феврале 2018 года по судебному решению клад был отправлен в Гохран (Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней) при Министерстве финансов Российской Федерации.

Вместе с тем, согласно российскому законодательству, физическое лицо в случае нахождения клада, имеющего культурную значимость, может претендовать на 25% стоимости находки, а ещё 25% получает собственник земли, на которой и был обнаружен клад.

«Вот после всех этих судов и отправки клада в Гохран в начале прошлого года ко мне пришли полицейские и сказали: «Пиши заявление на компенсацию за монеты». Я написал и стал ждать. В итоге дождался, но не денег. Мне позвонили из МВД и сказали, что клад пропал. Его якобы отправили в Москву. А там, когда открыли коробку, никаких монет уже не было, а были только три гаечных ключа и степлер», — рассказал мужчина.

По факту пропажи монет было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения). Кто, где и когда похитил монеты, до сих пор неясно.

Точно установлено только одно: пока шли суды за право владеть кладом, монеты находились в «оклеенной лентой скотч обувной коробке» в сейфе для хранения наркотических средств на втором этаже первого отдела курской полиции.

Следствие приостановлено, шансы на раскрытие есть

RT обратился в Гохран и курское управление МВД с просьбой прокомментировать пропажу монет. Однако в обоих ведомствах заявили, что не имеют право давать какие-либо комментарии, поскольку следствие ещё не закончено.

В свою очередь, в СУ СК по Курской области RT сообщили, что следствие по делу об исчезнувшем кладе месяц назад было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Старший помощник руководителя СУ СК по Курской области Дмитрий Варшавец в беседе с корреспондентом RT пояснил, что это решение не означает закрытия дела.

«К настоящему моменту был проведён огромный массив оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) и следственных действий, однако лицо, совершившее хищение, до сих пор не установлено, — пояснил Варшавец. — Предварительное расследование было приостановлено из-за того, что были выполнены все процессуальные действия, возможные при отсутствии подозреваемого. Тем не менее ОРМ по этому делу продолжаются. Когда это лицо будет выявлено, дело возобновится в производстве».

В постановлении о приостановлении предварительного следствия указывается, что в ходе расследования курский СК провёл ряд обысков и допросов различных лиц, в том числе сотрудников МВД, Гохрана и Спецсвязи.

«Проведены дополнительные психофизиологические исследования с использованием полиграфа, по поручению следствия силами УФСБ России и ОРЧ (СБ) УМВД России по Курской области, согласно соответствующим решениям, произведён контроль и запись телефонных и иных переговоров сотрудников УМВД РФ по г. Курску», — говорится в документе.

Варшавец подчеркнул, что курские следователи заинтересованы в успешном завершении этого дела, и высоко оценил шансы раскрыть это преступление.

Нашедший клад Александр Снегирёв, в свою очередь, не верит в благополучный исход расследования.

«Монеты украли прямо из-под носа у полицейских. Теперь и дело разваливается, и компенсацию мне отдавать никто не спешит, — сетует он. — Шансов, что клад найдут, нет никаких».