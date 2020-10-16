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Деньги оказались важнее политики? США попались в крымскую ловушку - политолог

16 октября 2020, 18:10  •  195 • Политика
Политолог Алексей Живов заявил, что США попались в крымскую ловушку. Вашингтон де-факто уже признал Крым, просто не хочет в этом сознаваться. Деньги оказались для американцев важнее политики.
Живов обратил внимание на то, что американские гражданские самолёты летают возле Крыма. Это означает фактическое признание Крыма. Политолог признал, что речь тут в первую очередь идёт об экономических интересах. Если бы американские авиакомпании стали облетать полуостров стороной, они бы тратили на перелёт гораздо больше времени и топлива, а это убытки. В данном случае экономическая выгода оказалась важнее политических соображений.
Если США готовы летать в пространстве с российской юрисдикцией, то это очередной шаг не де-юре, а де-факто признания территории Крыма. Экономически выгодно летать в полётной зоне Крыма - это сокращает расстояние и затраты по топливу, - рассказал Живов, выступая в эфире “Радио Крым".
В то же время политолог не исключил наличия особых международных договорённостей по поводу полётов в крымской зоне.
Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам народного референдума, проведённого на территории полуострова. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что отказ признавать результаты референдума является нарушением права народа на самоопределение.

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