Деньги оказались важнее политики? США попались в крымскую ловушку - политолог

Живов обратил внимание на то, что американские гражданские самолёты летают возле Крыма. Это означает фактическое признание Крыма. Политолог признал, что речь тут в первую очередь идёт об экономических интересах. Если бы американские авиакомпании стали облетать полуостров стороной, они бы тратили на перелёт гораздо больше времени и топлива, а это убытки. В данном случае экономическая выгода оказалась важнее политических соображений.

Если США готовы летать в пространстве с российской юрисдикцией, то это очередной шаг не де-юре, а де-факто признания территории Крыма. Экономически выгодно летать в полётной зоне Крыма - это сокращает расстояние и затраты по топливу, - рассказал Живов, выступая в эфире “Радио Крым".

В то же время политолог не исключил наличия особых международных договорённостей по поводу полётов в крымской зоне.

Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам народного референдума, проведённого на территории полуострова. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что отказ признавать результаты референдума является нарушением права народа на самоопределение.