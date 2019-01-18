Деньги на зарплаты найдем: Госдеп не смог пережить шатдаун без сотрудников

Частичная приостановка работы правительства США коснулась и американского внешнеполитического ведомства. Госдеп не смог пережить шатдаун и обратился к сотрудникам с просьбой вернуться на свои рабочие места. Представители министерства при этом пообещали: деньги на зарплаты найдем

Руководство Госдепартамента США обеспокоено положением дел, сложившихся в подразделениях ведомства из-за шатдауна и попросило своих сотрудников, отправленных в вынужденные отпуска как в стране, так и за рубежом, спонедельника вернуться на рабочие места.

Что же касается заработной платы, то, как заявил исполняющий обязаности замгоссекретаря Билл Тодд, деньги на ее выплату ведомство изыщет, несмотря на частичную остановку финансирования. Госдеп обесщает выплатить средства своим сотрудникам за второй период 2019, а также попытается найти финансирования для дальнейших выплат.

"Как ведомство, имеющее отношение к национальной безопасности, госдепартамент должен продолжать исполнять свою миссию. Лучше всего мы можем делать это, когда в посольствах, консульствах и внутренних органах сотрудники работают в полном составе", - цитирует издание The Hill сообщение Госдепа.