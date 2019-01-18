Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«В рамках производства по уголовному делу»: депортированных из Таиланда Рыбку и ...
Хотеть не вредно
Путин ввязался в забавный диалог с архитектором храма святого Саввы в Белграде -...
«Отдали жизнь 600 тысяч солдат и офицеров»: что говорится в рассекреченном рапор...
Главная / В мире

Деньги на зарплаты найдем: Госдеп не смог пережить шатдаун без сотрудников

18 января 2019, 02:39  •  46 • В мире
Частичная приостановка работы правительства США коснулась и американского внешнеполитического ведомства. Госдеп не смог пережить шатдаун и обратился к сотрудникам с просьбой вернуться на свои рабочие места. Представители министерства при этом пообещали: деньги на зарплаты найдем
Руководство Госдепартамента США обеспокоено положением дел, сложившихся в подразделениях ведомства из-за шатдауна и попросило своих сотрудников, отправленных в вынужденные отпуска как в стране, так и за рубежом, спонедельника вернуться на рабочие места.
Что же касается заработной платы, то, как заявил исполняющий обязаности замгоссекретаря Билл Тодд, деньги на ее выплату ведомство изыщет, несмотря на частичную остановку финансирования. Госдеп обесщает выплатить средства своим сотрудникам за второй период 2019, а также попытается найти финансирования для дальнейших выплат.
"Как ведомство, имеющее отношение к национальной безопасности, госдепартамент должен продолжать исполнять свою миссию. Лучше всего мы можем делать это, когда в посольствах, консульствах и внутренних органах сотрудники работают в полном составе", - цитирует издание The Hill сообщение Госдепа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

46
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 07:09
В США компанию Huawei подозревают в похищении коммерческих секретов
18 января 2019, 02:39
"Иллюзий нет": Суд во Львове приступил к рассмотрению дела Бойко поздним вечером - видео
18 января 2019, 02:39
Деньги на зарплаты найдем: Госдеп не смог пережить шатдаун без сотрудников
Загрузка...
18 января 2019, 02:25
Ракетная нормативная база: Трамп представил новую стратегию ПРО США
17 января 2019, 16:54
3000 евро в награду за информацию об участниках нападения на функционера партии «Альтернатива для Германии»
17 января 2019, 10:24
Амазонские дельфины получили статус "вымирающих" животных
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
16 января 2019, 05:09
Он вообще уже никому не президент: Эксперт раскрыл, почему "забастовка" в рядах ВСУ может быть не последней
16 января 2019, 01:54
Россия снова "показала фигу" ПАСЕ
13 января 2019, 02:24
Лукашенко пригрозил расторгнуть союз с Россией (Роман Романов)
11 января 2019, 14:24
Эксперт назвал «наглым враньём» заявление Порошенко о выходе Украины из зоны риска
16 января 2019, 18:09
"Мы еще и Германию хотим захватить": Лавров шуткой ответил на оговорку немецкой журналистки
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.