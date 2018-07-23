Деньги на ветер

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Россия показала США, что можно создавать конкурентоспособную и даже более совершенную военную технику и без "чрезмерно раздутых военных бюджетов, которые кормят военно-промышленный комплекс", пишет в статье для австрийского издания Contra Magazin Марко Майер. По мнению журналиста, увеличение оборонных расходов до двух процентов от ВВП в странах НАТО не поможет, если эти деньги будут вкладывать в устаревшие боевые системы.

© Виталий Подвицкий