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Деньги на ветер
23 июля 2018, 16:24 • 139 • Карикатуры
Россия показала США, что можно создавать конкурентоспособную и даже более совершенную военную технику и без "чрезмерно раздутых военных бюджетов, которые кормят военно-промышленный комплекс", пишет в статье для австрийского издания Contra Magazin Марко Майер. По мнению журналиста, увеличение оборонных расходов до двух процентов от ВВП в странах НАТО не поможет, если эти деньги будут вкладывать в устаревшие боевые системы.
© Виталий Подвицкий
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