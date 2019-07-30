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Деньги и оружие б/у: Бывший глава МИД Латвии намекнул, кому выгодны мифы про "опасную Россию"

30 июля 2019, 09:54  •  83 • Политика
В Латвии рассказали об опасности попыток сделать из России врага. Бывший руководитель латвийского МИД рассказал, кому выгодны мифы про "опасную Россию". Все упирается в деньги, говорит он. В частности, Вашингтону есть куда отдавать оружие б/у и неплохо зарабатывать на страхе перед русскими.
Прибалтийскую страну ждут серьезные последствия, если власти Латвии продолжат кормить население историями про "российскую угрозу". Об этом заявил экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс.
В интервью NRA он отметил, что запугивание населения "опасной Россией" ведет к тому, что власти таким образом могут оправдать высокие расходы на военные нужды. И это в первую очередь выгодно Вашингтону, которому есть куда отдавать устаревшее оружие и зарабатывать на этом.
Но ведь у Латвии есть много других проблем, на которые можно было бы потратить эти деньги. Например, на образование.
"Если мы продолжим пугать наших жителей тем, что "русские идут", а не попытаемся понять, что происходит у соседей, <…> то мы проиграем, - говорит политик. - Бок России мы всегда будем чувствовать, так что лучше, если этот бок будет теплым".
Ранее Nation News сообщали, что Литва так и не смогла отказаться от российского газа.

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