Прибалтийскую страну ждут серьезные последствия, если власти Латвии продолжат кормить население историями про "российскую угрозу". Об этом заявил экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс.

В интервью NRA он отметил, что запугивание населения "опасной Россией" ведет к тому, что власти таким образом могут оправдать высокие расходы на военные нужды. И это в первую очередь выгодно Вашингтону, которому есть куда отдавать устаревшее оружие и зарабатывать на этом.

Но ведь у Латвии есть много других проблем, на которые можно было бы потратить эти деньги. Например, на образование.

"Если мы продолжим пугать наших жителей тем, что "русские идут", а не попытаемся понять, что происходит у соседей, <…> то мы проиграем, - говорит политик. - Бок России мы всегда будем чувствовать, так что лучше, если этот бок будет теплым".

Ранее Nation News сообщали, что Литва так и не смогла отказаться от российского газа.