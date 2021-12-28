Деньги есть, но не дождётесь: почему американские ветераны живут на улице

Актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, вероятно, хотел как лучше – облагодетельствовал бездомных ветеранов Лос-Анджелеса. Но в результате привлёк внимание к тому, что десятки тысяч бывших солдат и офицеров армии США не имеют крыши над головой. На их нужды выделяются гигантские средства, но до адресата они не доходят.

У ветерана боевых действий в США в два раза больше шансов оказаться бездомным, чем у простого человека. Воевавший в Ираке Кэмерон Уайт – типичнейший пример того, как это происходит: боевые действия – посттравматический стресс – алкоголизм или наркомания (словно это не одно и то же) – асоциальные поступки – потеря сбережений и жилья:

Когда я уволился из армии, у меня начались проблемы с алкоголем. К счастью, меня спасли. Но многим помочь некому, нет работы, проблемы в семье. И вот ты уже на улице, и всем на тебя наплевать.

Его соратник Чарльз Сфар рассказывает про заботу государственных органов:

Я пошёл в Министерство по делам ветеранов. Там мне сказали, что если у меня есть жильё, телефон и машина, то смогут помочь мне найти работу. Я сказал, что у меня ничего этого нет, и получил ответ: "Ну, значит, мы ничем не можем вам помочь".

Рассчитывать можно только на частную инициативу. Например, на добрых патриотичных актёров из Австрии.

Сарайчик на Рождество

Легендарный Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным ветеранам, которые бомжуют в Лос-Анджелесе. Об этом он торжественно доложил в своём Instagram.

Дело, конечно, хорошее. Подарок на Рождество. Теперь 25 счастливчиков, которые прежде спали под открытым небом (благо, в Калифорнии температура и зимой редко опускается ниже +10), теперь имеют личное пространство под крышей. То, что эти дома скорее напоминают сараи для садового инвентаря, дело второе. В любом случае это лучше, чем ничего. Благотворительность обошлась Шварценеггеру в 250 тысяч долларов.

Скриншот страницы сайта schwarzenegger / instagram.com

Оказывается, даже этой суммы не нашлось у правительства США, которое содержит самую богатую и самую, если верить американцам, мощную армию в мире. Акт милосердия Шварценеггера стал поводом изучить проблему бездомных американских ветеранов. И всплыли прискорбные факты. Оказывается, по данным благотворительной организации Village for Vets, занимающейся проблемами бездомных ветеранов в столице Калифорнии и участвовавшей в акции Шварценеггера, только в тёплом Лос-Анджелесе бомжуют около 4000 ветеранов – не считая более 66 тысяч бездомных, никогда не носивших погоны. Так что 25 счастливых обладателей садовых сараев – это капля в море даже в отдельно взятом Лос-Анджелесе.

Вас здесь не стояло

Голливудское сетевое издание Deadline весьма туманно пишет о том, причастно ли к этому акту милосердия правительство США:

Похоже, к этому имели отношение министр по делам ветеранов Денис Макдоноу и пользующееся покровительством Конгресса Общество американских ветеранов.

Ну да, сообщить, что проблемами ветеранов в США реально занимаются только частные благотворители, как-то не комильфо. А прямо сказать, что в организации этого мероприятия участвовало, но ни цента не потратило правительство США, тоже смешно. Вот и получается "похоже", что американское правительство участвовало… за счёт Шварценеггера и упомянутой организации Village for Vets.

А что касается Американского общества ветеранов (The American Veterans Society), оно тоже даже рядом не стояло. Оно вообще позиционирует себя как лоббистскую организацию. На её официальном сайте, в обращении к потенциальным жертвователям, так и написано:

Ваше пожертвование помогает нам поощрять местных государственных и федеральных лидеров поддерживать законодательство, чтобы мы могли создать систему безопасности, в которой нуждаются наши ветераны.

И далее: "Этот веб-сайт Американского общества ветеранов предназначен для сбора средств для федеральных политических кандидатов, которые спонсировали и/или поддерживали законодательство в пользу ветеранов". Между строк читается: "Вы дайте нам деньги, а мы подумаем, кого и как коррумпировать в интересах ветеранов. Но мы не гарантируем, что ветераны получат помощь – мы гарантируем, что поддержанные нами политики подумают, что ветераны эту помощь получили".

Из окопа – в бомжи

Всего в США около 20 млн ветеранов. По данным издания Military Times, в 2020 году из них более 37 тысяч были бездомными. При этом ветераны составляют 8% "бездомного населения" страны.

По официальным данным, количество бездомных ветеранов постоянно сокращается – якобы в результате усилий властей. До пандемии, в конце 2018 года, когда оценки федеральных исследований были относительно корректными, количество бездомных ветеранов в США сократилось примерно на 5% за год. Это считалось "обнадёживающим изменением после неутешительных результатов" 2017 года. К 2019 году это сокращение составило ещё 2%.

Если же брать более длительную ретроспективу, то ситуация и впрямь улучшается: по официальным данным, нынешнее число ветеранов, которые не имеют жилья, составляет примерно половину от того, что было в 2010 году, – более 74 тысяч. Этот прогресс связывают с начатой при президенте Обаме Программой поддержки жилищного строительства (HUD-VA Supporting Housing Program), на которую Конгресс выделил средства в 2008 году и которая сочетала в себе предоставление бездомным ветеранам ваучеров на приобретение жилья с усилиями местных благотворительных организаций.

В 2018 году Министерство жилищного строительства и городского развития США отрапортовало, что три штата США и 64 муниципалитета по всей стране полностью обеспечили жильём бездомных ветеранов. Правда, не было сказано, каковы перспективы у оставшихся 47 штатов.

Головокружение от успехов

Все отчёты разных ведомств США о положении дел с бездомными ветеранами написаны в радужной тональности. Несмотря на это, американские ветераны говорят, что ситуация по-прежнему требует значительных улучшений. Будь проблема мимолётной, она не стала бы причиной возникновения в США множества общественных благотворительных организаций типа Village for Vets, участники которых – простые американцы – взяли на себя благородный труд помощи ветеранам.

Более того, в стране существует даже Национальная коалиция бездомных ветеранов (National Coalition for Homeless Veterans). Её исполнительный директор Кэтрин Моне (Kathryn Monet) говорит:

У нас всё ещё есть ощущение, что если бы руководство страны было более заинтересовано в решении этого вопроса, мы могли бы увидеть больший прогресс.

Простая арифметика

Одним словом, проблема далека от решения. Особенно мизерной поддержка ветеранов со стороны федеральных властей видится на фоне космических бюджетов Министерства обороны США, которое, грубо говоря, этих ветеранов порождает.

В декабре 2019 года уже проигравший, но всё ещё действовавший президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов. Тогда все ахнули, поскольку в абсолютных цифрах это была самая крупная сумма, когда-либо выделенная на военные нужды в США.

Но президент Байден пошёл ещё дальше. Его общий запрос на оборонный бюджет уже на 2022-й финансовый год составил 753 млрд долларов. Но и это не предел. В июле текущего года сенатский комитет по вооружённым силам перехватил у Байдена пальму первенства и утвердил запрошенный президентом бюджет на 2022 год, приплюсовав к нему ещё 25 млрд долларов.

В военных бюджетах на каждый финансовый год есть статья "Строительство семейного жилья" (Family Housing). Однако ветеранам из этого ничего не перепадает. Это только для действующих военных. Бюджет Минобороны США вообще не предусматривает каких-либо расходов на ветеранов. Всё отдано в ведение Министерства по делам ветеранов.

И вот тут мы подходим к самому любопытному. Сравнение расходов Соединённых Штатов на деятельность Министерства по делам ветеранов с чистыми расходами на оборону поражает. На 2022-й финансовый год правительство запросило у Конгресса на Министерство по делам ветеранов в общей сложности 269,9 млрд долларов, что на 10% больше, чем в 2021-м финансовом году. Это почти треть (!) бюджета Минобороны. Гигантская сумма. Но почему же в США по-прежнему 37 тысяч бездомных ветеранов? И почему ими занимаются частные жертвователи типа Шварценеггера и благотворительные организации вроде Village for Vets?

Что с того?

Между тем таких Уайтов и Сфаров, о которых мы говорили в начале, скоро будет намного больше. Сейчас постепенно увольняются из армии бойцы, бежавшие в 2020 году из Афганистана, и помощь получат, кажется, только те, кому она не нужна.

Если 269,9 млрд долларов, выделенные Министерству по делам ветеранов, разделить на 37 тысяч бездомных ветеранов, получится 7,3 млн долларов на человека. На эти деньги каждому из бездомных ветеранов можно купить по вилле во Флориде и по квартире в Нью-Йорке, а не то что сарайчик за 10 тысяч на окраине Лос-Анджелеса. Какие ещё могут быть комментарии? Разве что процитировать незабвенного Высоцкого: "Где деньги, Зин?"