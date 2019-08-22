Деньги есть, но держаться все труднее... • 94 • Аналитика Денег слишком много - тратить или увеличить "кубышку"?

Россия снова в большой беде – у неё слишком много денег. А как вы знаете, деньги нужно тратить с умом. С чем у нас, как обычно, большие проблемы…









Как-то так получилось, что так называемый Фонд национального благосостояния (ФНБ) к концу июля текущего года достиг рекордной цифры 7,86 триллиона рублей, или 7,2% ВВП. Казалось бы, радоваться и радоваться, но нет: наше любимое "бюджетное правило" сформулировано так, что ФНБ можно пополнять только до семи процентов от ВВП. Все, что выше, необходимо тратить. И не просто так, а инвестировать в экономику, что для наших реалий даже звучит как-то непривычно.



Проблема «усугубляется» ещё и тем, что если в следующем, 2020 году, нам нужно будет инвестировать 1,8 триллиона рублей, то в 2021 сумма станет (по прогнозам) и вовсе заоблачной: 4,2 триллиона. Это, чтобы было понятнее, примерно 20 крымских мостов, которые нам нужно построить за год. Причем, это не на бюджетные деньги, не на деньги ФНБ, а на излишки, которые мы даже не можем в упомянутый фонд сложить!



Оценили масштаб трагедии?



Быстрее всех сориентировалась Эльвира Набиуллина (недаром я её хвалил!) – а давайте, говорит, просто увеличим планку, и все пойдет, как и впредь. Будем копить, сберегать, благосостояние увеличивать, и ничего делать будет не нужно.



План, конечно, гениальный, только не очень понятно, что побудило Эльвиру Сахипзадовну его озвучить. Может, конечно, ей тоже лень возиться с лишними деньгами. А может она просто лучше нас представляет, что её коллеги из правительства могут «наинвестировать», и таким образом хочет спасти сэкономленные средства. Увы, второй вариант весьма правдоподобен, но при всей его разумности нельзя не заметить, что инвестиции нашей экономике очень даже не помешали бы.



Если серьезно, проблема действительно имеет место быть. И от её решения во многом будет зависеть, начнет ли российская экономика выздоровление, или проклятие «бюджетного правила» и дальше будет висеть над ней, лишая последних шансов на развитие и выход из затяжного кризиса.



Ах, как кружится голова! Как голова кружится!

Варианты предлагаются разные. Например, глава «Росгеологии» Сергей Горьков предлагает направить излишек средств на доразведку новых месторождений полезных ископаемых. И некий резон в этом, на первый взгляд, есть: действительно, о ресурсной базе нужно заботиться, раз уж только она и дает нам какие-то значительные поступления свободных средств. Грубо говоря, где заработали, туда и потратили, чтобы продолжить зарабатывать и дальше.



Но этот замечательный план очень уж напоминает некоторые перекосы советской экономики. Помните, как мы выпускали больше всех тракторов в мире? А также бульдозеров, экскаваторов, множество карьерных самосвалов… Для чего? А чтобы добывать больше железа и угля. А для чего нам столько железа и угля? А чтобы производить ещё больше бульдозеров, экскаваторов и самосвалов!



То есть, это был некий замкнутый круг, единственным плюсом которого было создание достаточно большого числа рабочих мест. Но поскольку производство товаров народного потребления хронически отставало, вся затея была скорее бременем для экономики – когда заработанные деньги не на что потратить, рано или поздно это ударит по национальной валюте. Что, в общем, мы с вами однажды и увидели…



Так что и сейчас есть большие сомнения относительно того, стоит ли нам идти по этому пути. Заработать много денег на добыче нефти, чтобы добывать ещё больше нефти, чтобы наши «национальные достояния» и дальше смогли обогащать своих хозяев – сомнительное удовольствие, прямо скажем.



Есть и ещё один нюанс: наши планы что-то разведать могут идти в разрез с наличием в природе искомых ресурсов. Да, в теории они должны быть, но… Но может получиться, как с полуостровом Таймыр, который и геологически похож на Ямал, как две капли воды, и географически расположен буквально в одном шаге, а газа в хоть сколько-нибудь сопоставимых количествах там пока не нашли. Хотя все были уверены, что его там, как у дурачка фантиков…





То есть, мы с полной уверенностью можем говорить о том, что это не только сомнительные по содержанию, но и весьма рискованные затраты. Деньги, вложенные в геологоразведку, могут окупиться стократно, а могут и не окупиться совсем. И едва ли мы в сложившейся ситуации можем позволить себе сделать на этом какой-то акцент…



Кредиты, а вот кому кредиты недорого?!

Ещё одним из вариантов разумной, как кажется, траты денег, является стимулирование российского экспорта. И это, в общем, выглядит уже сильно лучше, но и тут без подводных камней не обошлось…



Да, поддержка кредитами тех, кто хочет закупить российское вооружение, построить по нашему проекту атомную электростанцию или приобрести, возможно, какое-то технологическое оборудование – дело хорошее. Правда, все это делается и сейчас, и понять, в чем же будет отличие, довольно сложно. Что, кредиты станут ещё более льготными? Заемщикам можно будет вообще их не отдавать? Или мы начнем доплачивать кредитуемым за использование наших денег?



Опять же, трудно поверить, что экспортные поставки нашего вооружения возрастут сразу в разы. Да и остального это тоже касается. Упомянутые рынки уже до того насыщены, настолько политизированы, что потенциал для роста по этим направлениям очень слабый, а где-то и околонулевой. Опять же, если говорить об оружии, часто там главным критерием является эффективность, бесполезное старье – хоть наше, хоть европейское, хоть американское – и на дух никому не нужно.



Но есть в этих рассуждениях ещё одна, более глубокая, ошибка. Системная, если так можно выразиться… К сожалению, наши гениальнейшие экономисты наивно верят, что хозяева мировых рынков позволят нам создать успешную экспорт-ориентированную экономику. Но и наш собственный опыт, и некоторые отвлеченные от экономики умозаключения позволяют нам с уверенностью говорить, что этого не произойдет никогда.



Дорогие товарищи экономисты, поймите уже, что Вашингтон никогда не повторит с Россией той ошибки, которую он допустил с Китаем. Пожелав однажды создать гирю на ногах СССР, американцы пошли на сближение с Пекином, обеспечили ему статус наибольшего благоприятствования в торговле, не препятствовали развитию его торговли со странами Западной Европы, и в итоге получили монстра, который скоро просто самим фактом своего существования сделает Америку второй, доллар ненужным, а американские АУГ устаревшими и маломощными.



Позволить себе такой провал ещё и с Россией они не могут категорически. Поэтому все благостные рассуждения про сочные западные рынки, экспорт продуктов глубокого передела и создание в Москве мирового финансового центра давайте оставим детям, выпускникам ВШЭ и лучшим в мире российским счетоводам.



Всем, кто имеет хоть каплю разума, необходимо понять: Россия может подняться только на развитии собственного, внутреннего рынка, на значительном спросе своего населения, на его высоком уровне потребления. Только так, отказавшись от сомнительной ориентированности на рынки «развитых стран», мы можем сделать развитым своё собственное государство. А значит, выход из ВТО, протекционизм, развитие кооперации с наиболее близкими (и часто тоже находящимися в очень сложной ситуации) государствами, типа Белоруссии и Казахстана. Только в рамках такой интеграции, в рамках единого рынка, солидарно отказавшегося от членства в ВТО и в перспективе предполагающего совместное в неё вхождение на совершенно новых условиях, мы можем двигаться вперед так, как это необходимо нам, а не так, как нам диктуют из «вашингтонского обкома».



Это тем более легко сделать, что львиную долю нашего экспорта составляет, все-таки, экспорт сырьевой. И Запад, как бы ему этого ни хотелось, отказаться от российского сырья не может (иначе давно бы уже отказался). На грани масштабного конфликта. «Большой Идлиб» проверяет Москву на военно-политическую стойкость



Временные прояснения сознания?

Кстати, один из способов траты «лишних» денег предполагает массированную закупку импортного оборудования для развития внутреннего производства. Что, в общем, выглядит уже достаточно разумно: это гарантированно не разгоняет инфляцию, стимулирует то самое «импортозамещение», которое мы все так любим (и с которым пока очень сложно), создает новые рабочие места, расширяет налоговую базу и так далее…



Правда, есть всего один, но очень неприятный нюанс: закупить все, что хочется, мы вряд ли сможем. Ну, просто не продадут критические технологии, и все. Ни в электронике, ни в металлообработке, ни в связи, ни ещё по паре десятков позиций. К тому же, есть немалый риск неэффективного вложения средств, вроде того, как некто А. Чубайс закупил, в свое время, оборудование для производства микрочипов по устаревшей (даже на момент переговоров!) технологии 65-нанометров.



И все-таки это интересно. При условии, что заниматься этим будут не чиновники и «эффективные менеджеры» из «госкорпораций», а реальный бизнес, которому нужно кредиты, пусть и самые льготные, рано или поздно отдавать, пользы в итоге может получиться гораздо больше, чем потерь. Тем более, что импортозамещаться нам нужно по множеству направлений, от племенных куриных яиц (знаете ли вы, кстати, что все наше благополучие с обеспечением куриным мясом держится на импорте племенного яйца?) до косметики и, пардон, средств личной гигиены.



Разумеется, тут нельзя не вспомнить о том, что деньги можно вложить в нацпроекты, поимев, тем самым, с них ещё больше выгоды, но увы, деньги на них уже предусмотрены в бюджете, а частично и выделены. И судя по тому, как осваиваются те, что уже выделены, добавлять туда ничего пока не нужно – это бы освоить…



И все-таки давайте констатируем следующее: то, что на проклятое «бюджетное правило» нашлась какая-то управа, хотя бы в виде заранее прописанных ограничений, уже хорошо. Добровольная «самокастрация» вроде бы закончилась, мы накопили эти фонды и теперь, надеюсь, деньги в экономику все-таки пойдут.



Тут главное, чтобы к обожаемой моей Эльвире Сахипзадовне не прислушались. А то ведь знаем мы их, многим наверняка захочется пойти по пути наименьшего сопротивления и просто повысить рубеж отсечки. Было 7%, станет 10%, к примеру. Ну а что такого-то, ещё каких-то жалких три процентика!



А мы дружно продолжим гордиться такими огромными запасами денег в кубышке. И где-то в глубинке, нарезая последний черствый батон, вспомнит обычная россиянка, безработная мать-одиночка, как много денег у нас припасено на «черный день», да и уронит на хлеб скупую слезу умиления.



Опять же, соленый хлеб вкуснее… Россия снова в большой беде – у неё слишком много денег. А как вы знаете, деньги нужно тратить с умом. С чем у нас, как обычно, большие проблемы…Как-то так получилось, что так называемый Фонд национального благосостояния (ФНБ) к концу июля текущего года достиг рекордной цифры 7,86 триллиона рублей, или 7,2% ВВП. Казалось бы, радоваться и радоваться, но нет: наше любимое "бюджетное правило" сформулировано так, что ФНБ можно пополнять только до семи процентов от ВВП. Все, что выше, необходимо тратить. И не просто так, а инвестировать в экономику, что для наших реалий даже звучит как-то непривычно.Проблема «усугубляется» ещё и тем, что если в следующем, 2020 году, нам нужно будет инвестировать 1,8 триллиона рублей, то в 2021 сумма станет (по прогнозам) и вовсе заоблачной: 4,2 триллиона. Это, чтобы было понятнее, примерно 20 крымских мостов, которые нам нужно построить за год. Причем, это не на бюджетные деньги, не на деньги ФНБ, а на излишки, которые мы даже не можем в упомянутый фонд сложить!Оценили масштаб трагедии?Быстрее всех сориентировалась Эльвира Набиуллина (недаром я её хвалил!) – а давайте, говорит, просто увеличим планку, и все пойдет, как и впредь. Будем копить, сберегать, благосостояние увеличивать, и ничего делать будет не нужно.План, конечно, гениальный, только не очень понятно, что побудило Эльвиру Сахипзадовну его озвучить. Может, конечно, ей тоже лень возиться с лишними деньгами. А может она просто лучше нас представляет, что её коллеги из правительства могут «наинвестировать», и таким образом хочет спасти сэкономленные средства. Увы, второй вариант весьма правдоподобен, но при всей его разумности нельзя не заметить, что инвестиции нашей экономике очень даже не помешали бы.Если серьезно, проблема действительно имеет место быть. И от её решения во многом будет зависеть, начнет ли российская экономика выздоровление, или проклятие «бюджетного правила» и дальше будет висеть над ней, лишая последних шансов на развитие и выход из затяжного кризиса.Варианты предлагаются разные. Например, глава «Росгеологии» Сергей Горьков предлагает направить излишек средств на доразведку новых месторождений полезных ископаемых. И некий резон в этом, на первый взгляд, есть: действительно, о ресурсной базе нужно заботиться, раз уж только она и дает нам какие-то значительные поступления свободных средств. Грубо говоря, где заработали, туда и потратили, чтобы продолжить зарабатывать и дальше.Но этот замечательный план очень уж напоминает некоторые перекосы советской экономики. Помните, как мы выпускали больше всех тракторов в мире? А также бульдозеров, экскаваторов, множество карьерных самосвалов… Для чего? А чтобы добывать больше железа и угля. А для чего нам столько железа и угля? А чтобы производить ещё больше бульдозеров, экскаваторов и самосвалов!То есть, это был некий замкнутый круг, единственным плюсом которого было создание достаточно большого числа рабочих мест. Но поскольку производство товаров народного потребления хронически отставало, вся затея была скорее бременем для экономики – когда заработанные деньги не на что потратить, рано или поздно это ударит по национальной валюте. Что, в общем, мы с вами однажды и увидели…Так что и сейчас есть большие сомнения относительно того, стоит ли нам идти по этому пути. Заработать много денег на добыче нефти, чтобы добывать ещё больше нефти, чтобы наши «национальные достояния» и дальше смогли обогащать своих хозяев – сомнительное удовольствие, прямо скажем.Есть и ещё один нюанс: наши планы что-то разведать могут идти в разрез с наличием в природе искомых ресурсов. Да, в теории они должны быть, но… Но может получиться, как с полуостровом Таймыр, который и геологически похож на Ямал, как две капли воды, и географически расположен буквально в одном шаге, а газа в хоть сколько-нибудь сопоставимых количествах там пока не нашли. Хотя все были уверены, что его там, как у дурачка фантиков…То есть, мы с полной уверенностью можем говорить о том, что это не только сомнительные по содержанию, но и весьма рискованные затраты. Деньги, вложенные в геологоразведку, могут окупиться стократно, а могут и не окупиться совсем. И едва ли мы в сложившейся ситуации можем позволить себе сделать на этом какой-то акцент…Ещё одним из вариантов разумной, как кажется, траты денег, является стимулирование российского экспорта. И это, в общем, выглядит уже сильно лучше, но и тут без подводных камней не обошлось…Да, поддержка кредитами тех, кто хочет закупить российское вооружение, построить по нашему проекту атомную электростанцию или приобрести, возможно, какое-то технологическое оборудование – дело хорошее. Правда, все это делается и сейчас, и понять, в чем же будет отличие, довольно сложно. Что, кредиты станут ещё более льготными? Заемщикам можно будет вообще их не отдавать? Или мы начнем доплачивать кредитуемым за использование наших денег?Опять же, трудно поверить, что экспортные поставки нашего вооружения возрастут сразу в разы. Да и остального это тоже касается. Упомянутые рынки уже до того насыщены, настолько политизированы, что потенциал для роста по этим направлениям очень слабый, а где-то и околонулевой. Опять же, если говорить об оружии, часто там главным критерием является эффективность, бесполезное старье – хоть наше, хоть европейское, хоть американское – и на дух никому не нужно.Но есть в этих рассуждениях ещё одна, более глубокая, ошибка. Системная, если так можно выразиться… К сожалению, наши гениальнейшие экономисты наивно верят, что хозяева мировых рынков позволят нам создать успешную экспорт-ориентированную экономику. Но и наш собственный опыт, и некоторые отвлеченные от экономики умозаключения позволяют нам с уверенностью говорить, что этого не произойдет никогда.Дорогие товарищи экономисты, поймите уже, что Вашингтон никогда не повторит с Россией той ошибки, которую он допустил с Китаем. Пожелав однажды создать гирю на ногах СССР, американцы пошли на сближение с Пекином, обеспечили ему статус наибольшего благоприятствования в торговле, не препятствовали развитию его торговли со странами Западной Европы, и в итоге получили монстра, который скоро просто самим фактом своего существования сделает Америку второй, доллар ненужным, а американские АУГ устаревшими и маломощными.Позволить себе такой провал ещё и с Россией они не могут категорически. Поэтому все благостные рассуждения про сочные западные рынки, экспорт продуктов глубокого передела и создание в Москве мирового финансового центра давайте оставим детям, выпускникам ВШЭ и лучшим в мире российским счетоводам.Всем, кто имеет хоть каплю разума, необходимо понять: Россия может подняться только на развитии собственного, внутреннего рынка, на значительном спросе своего населения, на его высоком уровне потребления. Только так, отказавшись от сомнительной ориентированности на рынки «развитых стран», мы можем сделать развитым своё собственное государство. А значит, выход из ВТО, протекционизм, развитие кооперации с наиболее близкими (и часто тоже находящимися в очень сложной ситуации) государствами, типа Белоруссии и Казахстана. Только в рамках такой интеграции, в рамках единого рынка, солидарно отказавшегося от членства в ВТО и в перспективе предполагающего совместное в неё вхождение на совершенно новых условиях, мы можем двигаться вперед так, как это необходимо нам, а не так, как нам диктуют из «вашингтонского обкома».Это тем более легко сделать, что львиную долю нашего экспорта составляет, все-таки, экспорт сырьевой. И Запад, как бы ему этого ни хотелось, отказаться от российского сырья не может (иначе давно бы уже отказался).Кстати, один из способов траты «лишних» денег предполагает массированную закупку импортного оборудования для развития внутреннего производства. Что, в общем, выглядит уже достаточно разумно: это гарантированно не разгоняет инфляцию, стимулирует то самое «импортозамещение», которое мы все так любим (и с которым пока очень сложно), создает новые рабочие места, расширяет налоговую базу и так далее…Правда, есть всего один, но очень неприятный нюанс: закупить все, что хочется, мы вряд ли сможем. Ну, просто не продадут критические технологии, и все. Ни в электронике, ни в металлообработке, ни в связи, ни ещё по паре десятков позиций. К тому же, есть немалый риск неэффективного вложения средств, вроде того, как некто А. Чубайс закупил, в свое время, оборудование для производства микрочипов по устаревшей (даже на момент переговоров!) технологии 65-нанометров.И все-таки это интересно. При условии, что заниматься этим будут не чиновники и «эффективные менеджеры» из «госкорпораций», а реальный бизнес, которому нужно кредиты, пусть и самые льготные, рано или поздно отдавать, пользы в итоге может получиться гораздо больше, чем потерь. Тем более, что импортозамещаться нам нужно по множеству направлений, от племенных куриных яиц (знаете ли вы, кстати, что все наше благополучие с обеспечением куриным мясом держится на импорте племенного яйца?) до косметики и, пардон, средств личной гигиены.Разумеется, тут нельзя не вспомнить о том, что деньги можно вложить в нацпроекты, поимев, тем самым, с них ещё больше выгоды, но увы, деньги на них уже предусмотрены в бюджете, а частично и выделены. И судя по тому, как осваиваются те, что уже выделены, добавлять туда ничего пока не нужно – это бы освоить…И все-таки давайте констатируем следующее: то, что на проклятое «бюджетное правило» нашлась какая-то управа, хотя бы в виде заранее прописанных ограничений, уже хорошо. Добровольная «самокастрация» вроде бы закончилась, мы накопили эти фонды и теперь, надеюсь, деньги в экономику все-таки пойдут.Тут главное, чтобы к обожаемой моей Эльвире Сахипзадовне не прислушались. А то ведь знаем мы их, многим наверняка захочется пойти по пути наименьшего сопротивления и просто повысить рубеж отсечки. Было 7%, станет 10%, к примеру. Ну а что такого-то, ещё каких-то жалких три процентика!А мы дружно продолжим гордиться такими огромными запасами денег в кубышке. И где-то в глубинке, нарезая последний черствый батон, вспомнит обычная россиянка, безработная мать-одиночка, как много денег у нас припасено на «черный день», да и уронит на хлеб скупую слезу умиления.Опять же, соленый хлеб вкуснее… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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