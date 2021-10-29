Деньги ЕС помогут Молдове продержаться 12 дней

За разрушение работавших каналов поставок газа заплатит население

Молдавская делегация провела очередные встречи с представителями «Газпрома» 27 и 28 октября, однако переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Молдавию не принесли результатов.

Зато в Брюсселе объявили – Еврокомиссия предоставит Кишинёву 60 миллионов евро, с помощью которых молдавские власти справятся с энергетическим кризисом. Власти Молдовы уверяют, что помощь эта будет безвозмездной и видят в этой помощи «настоящий жест солидарности с Молдавией». При этом в Кишинёве уже спорят, на что необходимо потратить «щедрый европейский подарок».

По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, европейские миллионы необходимо направить, в первую очередь, на выплаты компенсаций за выросшие тарифы уязвимым слоям населения.

А директор Европейского института политических исследований Виорел Чиботару уверен – деньги эти должны укрепить энергетическую безопасность страны.

«Часть этих денег должна быть направлена на внедрение Третьего энергетического пакета, что предусмотрено Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, на создание хранилищ газа. Это поможет диверсифицировать источники энергии, что обеспечит безопасность и стабильность для потребителей. Граждане должны иметь уверенность в том, что газ у нас будет, что он будет по разумной цене, и что будут компенсации для социально уязвимых слоёв населения»,

– рассказал Виорел Чиботару в эфире телеканала TVR Moldova.

Тем временем уже 1 ноября истекает срок действия контракта с «Газпромом», и если продлить его не удастся, государству потребуются огромные деньги для покупки газа у «альтернативных поставщиков». И европейская помощь не спасёт.

По словам экс-премьер-министра Иона Кику, 60 миллионов евро, выделенных Еврокомиссией в помощь Молдове, хватит на то, чтобы купить газ у Польши на 12-13 дней, не больше. А что потом?

А для того, чтобы выжить потом, парламент уже сегодня обсуждает поправки в бюджет, согласно которым вырастет НДС на товары и услуги, производимые внутри страны, будет увеличен НДС для импорта и сокращено возмещение НДС. Другими словами, за некомпетентность и глупость властей, за политику разрушения прекрасно работавших каналов поставок газа, снова заплатит население.

По мнению же директора Тираспольского института социально-политических исследований Игоря Шорникова, нельзя говорить только лишь о глупости молдавских властей, хотя они и не блещут профессионализмом. Всё дело в том, что Кишинёв послушно выполняет определённую программу, спущенную Западом.

«Я убеждён, что эти люди осознанно ведут к переделу энергетических потоков в нашем регионе: газ должен поступать не с Востока – через Приднестровье, а с Запада. А Приднестровье должно покупать газ в Молдове и, вероятно, по завышенной цене, оплачивая услуги, в том числе молдавских фирм-посредников»,

– считает приднестровский политолог.