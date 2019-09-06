Деньги до получки. Стена Трампа и её финансовые жертвы • 55 • Аналитика





Загрузка противоракеты GBI в штатную ШПУ в Форт-Грили, Аляска





Всего в числе "счастливчиков" оказались 127 разных проектов, объектов и программ, деньги из которых были взяты Пентагоном "до получки", то есть с расчетом на то, что Конгресс возместит затраты в будущем бюджете. А именно это Конгресс делать и отказывается. Точнее, Сенат, контролируемый республиканцами, это сделать готов, а вот нижняя палата, от которой зависит не принципиальное решение типа "дать ли деньги", а конкретная сумма, на это пойти не готов. Ну, кроме выделения нулевой суммы. Пока, правда, есть еще надежда договориться, после возобновления деятельности Конгресса после отпускного периода.



Министр обороны Эспер подписал во вторник план по выделению тех самых 3,6 млрд. долл. со строительства разных объектов на возведение 175 миль стены (то есть одна миля этого сооружения обойдется более чем в 20 млн. долл.).



Польские мечты и жестокая реальность

В частности, 1,8 млрд. долл. отобрали со строительства объектов за рубежом и их модернизацию, а также совместные объекты за рубежом. Например, 400 млн. отобрали с восстановления объектов в Пуэрто-Рико из числа поврежденных еще 2 года тому назад ураганом "Мария" — и правда, какое кому дело до зависимой территории США? Обойдутся.



Забрали и 130 млн. долл. и с планируемых работ в Польше, где американцы и так "обломали" польских панов с их мечтами о бронетанковых американских дивизиях (или хотя бы бригаде или двух) на их территории. Вместо этих баз полякам обещали следующее: что эти силы будут ротируемыми, чтобы не нарушать слишком уж явно Основополагающий акт Россия — НАТО. Вместо уже имеющегося в Польше ротируемого "передового командного элемента" (штабной группы), будет передовой штаб уровня бригада-дивизия — это не полноценный штаб, просто группа управления, но побольше. Планируется создать совместный Центр боевой подготовки в Дравско-Поморске, где от американцев будут советники и инструктора, ну и иногда там будут тренироваться их подразделения из состава той части сил ротируемой бронетанковой бригады, что в Польше. Выделят аэродром для переброски войск из США, чтобы могли прилетать именно туда, а не в разные пункты. Создадут группу поддержки и снабжения на этой базе и продолжат строить инфраструктуру для нынешнего ротируемого контингента, который теперь будет размещаться не в разных, от ротации к ротации, населенных пунктах, а только в шести. Из именно войск добавятся только "зеленые береты" из 10-й группы спецназначения, которых будут ротировать в Польше — вероятно, 1-2 роты спецназ из состава батальона 10-й группы в Германии, или же из Штатов, из Форт-Карсон, Колорадо, где у ней штаб и остальные батальоны. Вероятно, "береты" будут вместе с техникой, в частности, вертолетами. А еще в Польше разместят эскадрилью авиаразведки с ударно-разведывательными БПЛА MQ-9 "Рипер" — но эти аппараты и так еще с прошлой весны периодически летают с той же базы. Так вот, а теперь еще и денег на этот проект не дают. Потом, вероятно, дадут, если опять на очередной кусок стены не понадобится.



На Окинаве в Японии ВС США планировали потратить 400 млн. долл. на различное военное строительство, перенос объектов и ремонт авиабазы, но также и на строительство школ. Но и эти денежки ушли на защиту от мексиканцев. Любопытно, что Пентагон предлагает союзникам "войти в положение" и самим профинансировать часть запланированных работ. Но желающие пока не выстраиваются в очередь и на горизонте пыль от торопящихся это сделать не наблюдается. Кстати, срезали финансирование и у программ помощи коллаборационистскому правительству и армии Афганистана, и с помощи союзным силам, участвующим в коалиционном присутствии там. Вероятно, и недавняя информация о возможности замораживания помощи Украине тоже связана с перебросом средств на «стену Трампа».



Серпом по ядерным силам

На 88,9 млн. долл. урежут финансирование обслуживания и ремонтных работ на базе ВМС Китсап, штат Вашингтон. Это, между прочим, не какая-то база законсервированных тральщиков резерва, а одна из двух ВМБ ПЛАРБ США, на которой сосредоточены те ПЛАРБ типа "Огайо", которые действуют в составе Тихоокеанского флота. Судоремонтный завод в Портсмуте, штат Вирджиния, также пострадал финансово, на 26,1 млн. долл., это значительная сумма для бюджета завода. И это при том, что ВМС и так жаловались на недофинансирование — самому большому флоту на планете не хватает денег на ремонт, как сообщает американская военная пресса. Более того, судя по внешнему виду надводных кораблей ВМС США, зачастую не хватает и на краску — уж больно в непотребном виде являются эсминцы ВМС США в иностранные порты в последнее время. Хотя, возможно, это вопрос дисциплины. А ведь финансирование ВМС только растет!



Среди пострадавших также и программа модернизации МБР "Минитмен-3" и инфраструктуры позиционных районов, в частности, модернизация подземных КП системы. А также, как уже ранее говорилось, программа модернизации системы управления, а также продления сроков эксплуатации и поддержания парка КР воздушного базирования AGM-86B в ядерном исполнении. Которых было всего чуть более 500, из которых 300 боеготовы, остальные законсервированы. Продление сроков эксплуатации до 2030г. планировалось лишь для 300 КР (сейчас срока продлены лишь до будущего года), остальные должны быть списаны. Так вот, на это самое продление средства тоже перенаправили, а когда и как собираются проводить работы теперь — не очень понятно.



Резать ПРО, не дожидаясь перитонита

Вишенкой на торт является история с противоракетами GBI системы ПРО GMD. Как известно, нынешние 44 противоракеты (40 из которых на Аляске в Форт-Грили) планировалось дополнить еще 20 противоракетами, но уже с новыми перехватчиками RKV. Сначала сроки развертывания системы были сдвинуты вправо ввиду неготовности перехватчика даже к началу испытаний, а недавно эту программу и вовсе прикрыли, заявив, что нужно создавать еще более новую ступень-перехватчик, а там и противоракету бы надо тоже заменить. Понятно, что теперь Трамп, который громогласно анонсировали все эти изменения, представляя "Обзор политики в области ПРО" в начале года, в очередной раз выглядит трепачом. Также понятно, что проведенные испытания GBI по цели, приближенной по характеристикам к нижней границе "ареала" МБР, явно показали не тот полный успех, о котором было объявлено, раз такие выводы были сделаны. И теперь, раз развертывание 20 противоракет отложено, эти средства пустили на "заборостроение" на южной границе Штатов. Также отменена закупка 2 запасных противоракет для пополнения истраченных на испытания — там небольшая сумма, порядка 8 млн. за штуку. Урезали и часть средств на ремонт и обслуживание этих противоракет. Американская пресса уже заявляет, что это "безответственный шаг, когда эти противоракеты — единственная защита от северокорейских МБР". То, что GBI не спасет даже от северокорейских МБР, обывателю знать не надо. При этом, однако, Пентагон заявляет, что "ракетное поле в Форт-Грили чрезвычайно важно, и никакого влияния на ход работ урезание средств не окажет". Что, конечно, не так. Хотя, если он имел в виду начатые работы по постройке шахт для тех 20 дополнительных противоракет, то там никакого влияния оказано не будет, потому что работы отодвинулись надолго.



Среди же "подрезанных" НИОКР любопытно наличие, в частности, ряда работ по созданию гиперзвуковых ракет. То ли в Пентагоне в эти конкретно программы не верят, то ли лоббисты у них слабы оказались, но растратой казенных средств на этих проектах придется заниматься или позже, или с меньшими расходами. В этих условиях удачная шутка В.В. Путина про предложение продать американцам гиперзвуковое оружие (разумеется, никто ничего продавать бы и не думал) может зазвучать еще ярче, особенно когда выяснится, что сроки, заявляемые по всем прочим программам, скажем так, экстремально оптимистичны, как и затраты по ним. В конце весны 2019 года мне уже доводилось писать о том, что ради строительства легендарной «стены Трампа», на которую не дает денег Конгресс, Пентагон был вынужден запланировать переброску 1,5 млрд. долл. с НИОКР и закупки вооружений и военной техники на это самое строительство, и о том, с каких именно программ это было сделано. Дело было еще при старом ВРИО министра обороны Патрике Шанахане, которого Трамп сначала хотел оставить на должности, да вдруг передумал, сменив лоббиста одной корпорации на лоббиста другой. Тогда же еще 3,6 млрд. долл. было приказано выдернуть из военно-строительных работ, работ по обустройству и ремонту баз и объектов, а еще 1 млрд. долл. — из выплат персоналу МО. С тех пор ничего не изменилось, разве что стали известны еще некоторые интересные детали этой драмы (или, скорее, трагикомедии).Всего в числе "счастливчиков" оказались 127 разных проектов, объектов и программ, деньги из которых были взяты Пентагоном "до получки", то есть с расчетом на то, что Конгресс возместит затраты в будущем бюджете. А именно это Конгресс делать и отказывается. Точнее, Сенат, контролируемый республиканцами, это сделать готов, а вот нижняя палата, от которой зависит не принципиальное решение типа "дать ли деньги", а конкретная сумма, на это пойти не готов. Ну, кроме выделения нулевой суммы. Пока, правда, есть еще надежда договориться, после возобновления деятельности Конгресса после отпускного периода.Министр обороны Эспер подписал во вторник план по выделению тех самых 3,6 млрд. долл. со строительства разных объектов на возведение 175 миль стены (то есть одна миля этого сооружения обойдется более чем в 20 млн. долл.).В частности, 1,8 млрд. долл. отобрали со строительства объектов за рубежом и их модернизацию, а также совместные объекты за рубежом. Например, 400 млн. отобрали с восстановления объектов в Пуэрто-Рико из числа поврежденных еще 2 года тому назад ураганом "Мария" — и правда, какое кому дело до зависимой территории США? Обойдутся.Забрали и 130 млн. долл. и с планируемых работ в Польше, где американцы и так "обломали" польских панов с их мечтами о бронетанковых американских дивизиях (или хотя бы бригаде или двух) на их территории. Вместо этих баз полякам обещали следующее: что эти силы будут ротируемыми, чтобы не нарушать слишком уж явно Основополагающий акт Россия — НАТО. Вместо уже имеющегося в Польше ротируемого "передового командного элемента" (штабной группы), будет передовой штаб уровня бригада-дивизия — это не полноценный штаб, просто группа управления, но побольше. Планируется создать совместный Центр боевой подготовки в Дравско-Поморске, где от американцев будут советники и инструктора, ну и иногда там будут тренироваться их подразделения из состава той части сил ротируемой бронетанковой бригады, что в Польше. Выделят аэродром для переброски войск из США, чтобы могли прилетать именно туда, а не в разные пункты. Создадут группу поддержки и снабжения на этой базе и продолжат строить инфраструктуру для нынешнего ротируемого контингента, который теперь будет размещаться не в разных, от ротации к ротации, населенных пунктах, а только в шести. Из именно войск добавятся только "зеленые береты" из 10-й группы спецназначения, которых будут ротировать в Польше — вероятно, 1-2 роты спецназ из состава батальона 10-й группы в Германии, или же из Штатов, из Форт-Карсон, Колорадо, где у ней штаб и остальные батальоны. Вероятно, "береты" будут вместе с техникой, в частности, вертолетами. А еще в Польше разместят эскадрилью авиаразведки с ударно-разведывательными БПЛА MQ-9 "Рипер" — но эти аппараты и так еще с прошлой весны периодически летают с той же базы. Так вот, а теперь еще и денег на этот проект не дают. Потом, вероятно, дадут, если опять на очередной кусок стены не понадобится.На Окинаве в Японии ВС США планировали потратить 400 млн. долл. на различное военное строительство, перенос объектов и ремонт авиабазы, но также и на строительство школ. Но и эти денежки ушли на защиту от мексиканцев. Любопытно, что Пентагон предлагает союзникам "войти в положение" и самим профинансировать часть запланированных работ. Но желающие пока не выстраиваются в очередь и на горизонте пыль от торопящихся это сделать не наблюдается. Кстати, срезали финансирование и у программ помощи коллаборационистскому правительству и армии Афганистана, и с помощи союзным силам, участвующим в коалиционном присутствии там. Вероятно, и недавняя информация о возможности замораживания помощи Украине тоже связана с перебросом средств на «стену Трампа».На 88,9 млн. долл. урежут финансирование обслуживания и ремонтных работ на базе ВМС Китсап, штат Вашингтон. Это, между прочим, не какая-то база законсервированных тральщиков резерва, а одна из двух ВМБ ПЛАРБ США, на которой сосредоточены те ПЛАРБ типа "Огайо", которые действуют в составе Тихоокеанского флота. Судоремонтный завод в Портсмуте, штат Вирджиния, также пострадал финансово, на 26,1 млн. долл., это значительная сумма для бюджета завода. И это при том, что ВМС и так жаловались на недофинансирование — самому большому флоту на планете не хватает денег на ремонт, как сообщает американская военная пресса. Более того, судя по внешнему виду надводных кораблей ВМС США, зачастую не хватает и на краску — уж больно в непотребном виде являются эсминцы ВМС США в иностранные порты в последнее время. Хотя, возможно, это вопрос дисциплины. А ведь финансирование ВМС только растет!Среди пострадавших также и программа модернизации МБР "Минитмен-3" и инфраструктуры позиционных районов, в частности, модернизация подземных КП системы. А также, как уже ранее говорилось, программа модернизации системы управления, а также продления сроков эксплуатации и поддержания парка КР воздушного базирования AGM-86B в ядерном исполнении. Которых было всего чуть более 500, из которых 300 боеготовы, остальные законсервированы. Продление сроков эксплуатации до 2030г. планировалось лишь для 300 КР (сейчас срока продлены лишь до будущего года), остальные должны быть списаны. Так вот, на это самое продление средства тоже перенаправили, а когда и как собираются проводить работы теперь — не очень понятно.Вишенкой на торт является история с противоракетами GBI системы ПРО GMD. Как известно, нынешние 44 противоракеты (40 из которых на Аляске в Форт-Грили) планировалось дополнить еще 20 противоракетами, но уже с новыми перехватчиками RKV. Сначала сроки развертывания системы были сдвинуты вправо ввиду неготовности перехватчика даже к началу испытаний, а недавно эту программу и вовсе прикрыли, заявив, что нужно создавать еще более новую ступень-перехватчик, а там и противоракету бы надо тоже заменить. Понятно, что теперь Трамп, который громогласно анонсировали все эти изменения, представляя "Обзор политики в области ПРО" в начале года, в очередной раз выглядит трепачом. Также понятно, что проведенные испытания GBI по цели, приближенной по характеристикам к нижней границе "ареала" МБР, явно показали не тот полный успех, о котором было объявлено, раз такие выводы были сделаны. И теперь, раз развертывание 20 противоракет отложено, эти средства пустили на "заборостроение" на южной границе Штатов. Также отменена закупка 2 запасных противоракет для пополнения истраченных на испытания — там небольшая сумма, порядка 8 млн. за штуку. Урезали и часть средств на ремонт и обслуживание этих противоракет. Американская пресса уже заявляет, что это "безответственный шаг, когда эти противоракеты — единственная защита от северокорейских МБР". То, что GBI не спасет даже от северокорейских МБР, обывателю знать не надо. При этом, однако, Пентагон заявляет, что "ракетное поле в Форт-Грили чрезвычайно важно, и никакого влияния на ход работ урезание средств не окажет". Что, конечно, не так. Хотя, если он имел в виду начатые работы по постройке шахт для тех 20 дополнительных противоракет, то там никакого влияния оказано не будет, потому что работы отодвинулись надолго.Среди же "подрезанных" НИОКР любопытно наличие, в частности, ряда работ по созданию гиперзвуковых ракет. То ли в Пентагоне в эти конкретно программы не верят, то ли лоббисты у них слабы оказались, но растратой казенных средств на этих проектах придется заниматься или позже, или с меньшими расходами. В этих условиях удачная шутка В.В. Путина про предложение продать американцам гиперзвуковое оружие (разумеется, никто ничего продавать бы и не думал) может зазвучать еще ярче, особенно когда выяснится, что сроки, заявляемые по всем прочим программам, скажем так, экстремально оптимистичны, как и затраты по ним. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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