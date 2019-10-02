Деньги для Пентагона. Русские и китайцы угрожают! • 144 • Аналитика









Как Трамп объясняет рост оборонных расходов

Хотя Дональд Трамп победил на президентских выборах, в том числе, и благодаря курсу на экономию бюджетных средств и на вывод американских войск из других стран мира, именно во время его президентства расходы США на оборону достигли рекордных показателей. Об этом, кстати, не скрывая трат заявил и сам хозяин Белого дома, выступая перед избирателями в Северной Каролине.



По признанию самого Трампа, в 2018 году США профинансировали оборону страны на 700 млрд долларов, в 2019 году – на 716 млрд долларов, а объем военных расходов в наступающем 2020 году президент оценил в 738 млрд долларов. При этом Дональд Трамп заявил, что у него просто не было иного выбора, кроме как увеличивать военные расходы, так как Соединенным Штатам угрожают Китай, Россия и радикальный ислам. То есть, президент обозначил и три основных потенциальных противника, против которых стоит вооружать и переоснащать американскую армию.



Конечно, Дональд Трамп очень заинтересован в том, чтобы накануне новых президентских выборов представить себя истинным защитником национальных интересов США, который принял страну едва ли не безоружной и оставил с прекрасно вооруженной и современной армией. Не зря Трамп не забыл подчеркнуть, что ко времени его прихода к власти американские вооруженные силы были буквально истощены, зато сейчас они получили на вооружение новейшие самолеты, корабли и ракетные системы.

Подобные заявления не стоит воспринимать лишь как пиар Дональда Трампа.



До последнего времени американцы действительно немного «расслабились», почивая на лаврах сильнейшей державы мира. Но стремительный военно-технический прогресс в России и Китае не мог не насторожить американское руководство. Воспрянули с духом и лоббисты военно-промышленного комплекса США, заинтересованные в росте военных заказов и, соответственно, в поступлении новых и все больших финансовых вливаний из американского бюджета.







Кстати, личные взгляды самого Трампа, который относится и к России, и к своему российскому коллеге Владимиру Путину вполне благожелательно, уже не имеют принципиального значения – президент США зависим в своей политике от позиции американского истеблишмента, в котором доминируют жесткие антироссийские настроения.



И демократы, и республиканцы настроены к России негативно и выстраивают свои программы с учетом «российской угрозы», сам факт наличия которых помогает и консолидировать сторонников, и добиваться направления бюджетных средств в сферу обороны и военной промышленности.



Однако именно оборонный бюджет США не первый раз вызывает критику со стороны Демократической партии США. Как известно, демократы обладают большинством мест в нижней Палате представителей Конгресса США и, соответственно, имеют возможность отклонять предлагаемые проекты бюджета. В частности, когда администрация Трампа запросила сумму военного бюджета на 2020 год в размере 750 млрд долларов, демократы заартачились и поставили 733 млрд долларов.







Для демократов чрезмерные военные расходы Белого дома – еще один повод уязвить и уколоть президента Трампа. В свою очередь, последнему приходится доказывать, что США должны наращивать расходы на оборону. И это при том, что он сам является горячим сторонником вывода американских войск из Сирии и Афганистана и перенаправления тех средств, которые сегодня США расходует на войсковые контингенты за океаном, на развитие американской внутренней инфраструктуры.



Однако против окончательного вывода войск возражают влиятельные круги американской военно-политической элиты. В Пентагоне «кормятся» за счет боевых действий в Афганистане и Сирии и поэтому будут стоять до последнего, не соглашаясь с планом окончательного вывода войск. И даже колоссальные траты (только война в Афганистане обошлась американскому бюджету минимум в пять триллионов долларов) военных чиновников не заботят.





Зато в Пентагоне находят множество оправданий присутствию военного контингента в той же Сирии, занимаясь, в том числе, и откровенным морализаторством – мол, вывод американских войск поставит верных союзников – курдские Отряды народной самообороны – в очень уязвимое положение и перед сирийскими правительственными войсками, и перед соседней Турцией.



С Турцией, кстати, США также умудрились едва ли не рассориться из-за войны в Сирии, поскольку поддержка Вашингтоном курдов была очень негативно воспринята президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Из-за сирийской политики американцы попали в очень неприятное положение, оказавшись перед риском потери Турции – очень важного союзника на очень значимом направлении. Но и курдов бросать действительно не очень хорошо, тем более, что перехватить инициативу может та же Россия или даже Иран.



Поэтому Трамп вынужден сохранять военное присутствие США в странах Ближнего и Среднего Востока. Но понятно, что для борьбы против ближневосточных или афганских террористов колоссальные средства не требуются, а вновь говорить о террористической угрозе в США без самих терактов не получается. И у Трампа не остается иного выхода, кроме как обращаться к риторике времен Холодной войны с социалистическим лагерем – изображать Китай и Россию в качестве агрессивных держав, собирающихся напасть на Соединенные Штаты.



Космическая программа Дональда Трампа

Еще одна причина роста военных доходов, которую Трамп пытается связать с российско-китайской угрозой – космические амбиции президента. Трамп, человек авантюрный, стремится обеспечить США превосходство в космосе. Но на это нужны средства. И очень немалые. Естественно, что конгрессмены, особенно из числа оппозиционных демократов, задаются вопросом о целесообразности больших трат на американскую космическую программу. И тут Трамп должен объяснить, что космическая программа – не просто блажь главы государства, а реальная необходимость, обусловленная соображениями не просто экономической выгоды, а сохранения безопасности американского государства.



Дональд Трамп уделил большое внимание созданию нового Космического командования (SPACECOM) вооруженных сил США, которое и должно отвечать за операции американской армии в космосе. Создание космических войск Трамп считает главным шагом на пути к обеспечению интересов США в космическом пространстве. По мнению Трампа, в противном случае враждебно настроенные государства могут попытаться уничтожать американские спутники, а это неизбежно отразится и на обороноспособности американского государства.



На создание космических войск требуются деньги. Очень большие деньги. И здесь на помощь Трампу приходят американские эксперты и аналитики, утверждающие наличие военной угрозы американским интересам в космосе со стороны Китая и России. Сейчас и Россия, и Китай действительно стремительными темпами развивают свои космические программы. И у США есть большие опасения еще больше увеличить существующий отрыв.







Но обусловлен этот отрыв, в первую очередь, в несколько раз более высокой стоимостью американского оборудования. Ведь не просто так до сих пор американские космические корабли используют российские ракетные двигатели. Американские космические инновации обходятся гораздо дороже российских или китайских, что в принципе и понятно, учитывая стоимость квалифицированного труда, технологий, материалов в Соединенных Штатах Америки. Китайская стратегия Кремля



Россия, Китай и «гибридные войны»

В США любят говорить и о постоянных информационных атаках, которые Россия, Китай и даже Иран, КНДР и Куба совершают против американского государства. Эти страны, если верить американской пропаганде, специально создали целые структуры для ведения информационной войны, которая является компонентом стратегии «гибридной войны» против «американской демократии».



Самое распространенное обвинение – вмешательство в американские выборы. Хотя и тут не очень понятно – если Россия вмешивалась специально, чтобы обеспечить победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, то получается, что Трамп – российский ставленник? Но если он российский ставленник, значит под вопросом и его легитимность, а как же тогда быть с его решениями, указами, в том числе и в отношении борьбы с российской же угрозой?







О «гибридной войне», кстати, любят порассуждать и конкуренты Трампа. Например, сенатор Эми Клобушар считается одним из вероятных кандидатов на пост главы американского государства от Демократической партии США. Недавно он предложил создать Центр реагирования на враждебные зарубежные операции, который мог бы обеспечить безопасность предстоящих президентских выборов 2020 года. Демократы даже представили законопроект о создании подобного центра на заседание Палаты представителей Конгресса.



По мнению демократов, Китай, Россия, Иран и КНДР будут пытаться дезориентировать граждан США, распространяя ложные сообщения и вводя их в заблуждение. О причинах, которые должны подтолкнуть эти страны к такому поведению, демократы не говорят. Да и незачем это им говорить. Главное – выбить финансирование на подобные проекты, хотя тут же сами демократы обвиняют Трампа в расходовании чрезмерных средств на укрепление американской армии или на строительство пограничной «Великой Американской стены» на границе с Мексикой.



Создание очередного «центра по борьбе с российскими угрозами» — прекрасный повод для получения дополнительного финансирования из средств американского бюджета. Только бизнес и ничего личного, как говорится. А для того, чтобы успокоить американских налогоплательщиков по поводу многомиллионных трат, и вбрасывается в информационное пространство испытанный миф об угрозах со стороны неких могущественных, но «злых» держав типа России и Китая, или «безумных стран-изгоев» типа КНДР или Ирана.



К тому же американское руководство нуждается в постоянном поддержании «американского мифа», который в том числе подразумевает и курс на создание однополярного мира. Избирателю нужно объяснять, почему не стоит делиться властью над миром с Китаем или Россией. И самое лучшее объяснение — дать понять, что эти страны по-прежнему представляют для США угрозу, причем угрозу военную.



Ведь если говорить об экономической конкуренции Китая и США, то возникнет вопрос о том, почему бы американскому государству не конкурировать честно, как вроде бы и предполагает идеализируемый Вашингтоном рыночный капитализм. Если говорить о политическом противостоянии России и США, то тоже придется отвечать на неудобные вопросы, в том числе и о том, почему американский Техас — это хорошо, а российский Крым — плохо.



Как раз миф о военной угрозе идеален для того, чтобы, прикрываясь им, списывать миллиарды долларов на вооружение, переоснащение армии, создание постоянных центров, поддержку неких «союзников» и «борцов за демократию» в разных странах. Соединенные Штаты Америки увеличивают траты на оборону страны. По словам президента США Дональда Трампа, делать это приходится якобы из-за агрессивной политики России и Китая. В Вашингтоне считают Москву и Пекин главными угрозами национальной безопасности США. И оправдывают рост военных расходов необходимостью защиты от России и КНР.Хотя Дональд Трамп победил на президентских выборах, в том числе, и благодаря курсу на экономию бюджетных средств и на вывод американских войск из других стран мира, именно во время его президентства расходы США на оборону достигли рекордных показателей. Об этом, кстати, не скрывая трат заявил и сам хозяин Белого дома, выступая перед избирателями в Северной Каролине.По признанию самого Трампа, в 2018 году США профинансировали оборону страны на 700 млрд долларов, в 2019 году – на 716 млрд долларов, а объем военных расходов в наступающем 2020 году президент оценил в 738 млрд долларов. При этом Дональд Трамп заявил, что у него просто не было иного выбора, кроме как увеличивать военные расходы, так как Соединенным Штатам угрожают Китай, Россия и радикальный ислам. То есть, президент обозначил и три основных потенциальных противника, против которых стоит вооружать и переоснащать американскую армию.Конечно, Дональд Трамп очень заинтересован в том, чтобы накануне новых президентских выборов представить себя истинным защитником национальных интересов США, который принял страну едва ли не безоружной и оставил с прекрасно вооруженной и современной армией. Не зря Трамп не забыл подчеркнуть, что ко времени его прихода к власти американские вооруженные силы были буквально истощены, зато сейчас они получили на вооружение новейшие самолеты, корабли и ракетные системы.Подобные заявления не стоит воспринимать лишь как пиар Дональда Трампа.До последнего времени американцы действительно немного «расслабились», почивая на лаврах сильнейшей державы мира. Но стремительный военно-технический прогресс в России и Китае не мог не насторожить американское руководство. Воспрянули с духом и лоббисты военно-промышленного комплекса США, заинтересованные в росте военных заказов и, соответственно, в поступлении новых и все больших финансовых вливаний из американского бюджета.Кстати, личные взгляды самого Трампа, который относится и к России, и к своему российскому коллеге Владимиру Путину вполне благожелательно, уже не имеют принципиального значения – президент США зависим в своей политике от позиции американского истеблишмента, в котором доминируют жесткие антироссийские настроения.И демократы, и республиканцы настроены к России негативно и выстраивают свои программы с учетом «российской угрозы», сам факт наличия которых помогает и консолидировать сторонников, и добиваться направления бюджетных средств в сферу обороны и военной промышленности.Однако именно оборонный бюджет США не первый раз вызывает критику со стороны Демократической партии США. Как известно, демократы обладают большинством мест в нижней Палате представителей Конгресса США и, соответственно, имеют возможность отклонять предлагаемые проекты бюджета. В частности, когда администрация Трампа запросила сумму военного бюджета на 2020 год в размере 750 млрд долларов, демократы заартачились и поставили 733 млрд долларов.Для демократов чрезмерные военные расходы Белого дома – еще один повод уязвить и уколоть президента Трампа. В свою очередь, последнему приходится доказывать, что США должны наращивать расходы на оборону. И это при том, что он сам является горячим сторонником вывода американских войск из Сирии и Афганистана и перенаправления тех средств, которые сегодня США расходует на войсковые контингенты за океаном, на развитие американской внутренней инфраструктуры.Однако против окончательного вывода войск возражают влиятельные круги американской военно-политической элиты. В Пентагоне «кормятся» за счет боевых действий в Афганистане и Сирии и поэтому будут стоять до последнего, не соглашаясь с планом окончательного вывода войск. И даже колоссальные траты (только война в Афганистане обошлась американскому бюджету минимум в пять триллионов долларов) военных чиновников не заботят.Зато в Пентагоне находят множество оправданий присутствию военного контингента в той же Сирии, занимаясь, в том числе, и откровенным морализаторством – мол, вывод американских войск поставит верных союзников – курдские Отряды народной самообороны – в очень уязвимое положение и перед сирийскими правительственными войсками, и перед соседней Турцией.С Турцией, кстати, США также умудрились едва ли не рассориться из-за войны в Сирии, поскольку поддержка Вашингтоном курдов была очень негативно воспринята президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Из-за сирийской политики американцы попали в очень неприятное положение, оказавшись перед риском потери Турции – очень важного союзника на очень значимом направлении. Но и курдов бросать действительно не очень хорошо, тем более, что перехватить инициативу может та же Россия или даже Иран.Поэтому Трамп вынужден сохранять военное присутствие США в странах Ближнего и Среднего Востока. Но понятно, что для борьбы против ближневосточных или афганских террористов колоссальные средства не требуются, а вновь говорить о террористической угрозе в США без самих терактов не получается. И у Трампа не остается иного выхода, кроме как обращаться к риторике времен Холодной войны с социалистическим лагерем – изображать Китай и Россию в качестве агрессивных держав, собирающихся напасть на Соединенные Штаты.Еще одна причина роста военных доходов, которую Трамп пытается связать с российско-китайской угрозой – космические амбиции президента. Трамп, человек авантюрный, стремится обеспечить США превосходство в космосе. Но на это нужны средства. И очень немалые. Естественно, что конгрессмены, особенно из числа оппозиционных демократов, задаются вопросом о целесообразности больших трат на американскую космическую программу. И тут Трамп должен объяснить, что космическая программа – не просто блажь главы государства, а реальная необходимость, обусловленная соображениями не просто экономической выгоды, а сохранения безопасности американского государства.Дональд Трамп уделил большое внимание созданию нового Космического командования (SPACECOM) вооруженных сил США, которое и должно отвечать за операции американской армии в космосе. Создание космических войск Трамп считает главным шагом на пути к обеспечению интересов США в космическом пространстве. По мнению Трампа, в противном случае враждебно настроенные государства могут попытаться уничтожать американские спутники, а это неизбежно отразится и на обороноспособности американского государства.На создание космических войск требуются деньги. Очень большие деньги. И здесь на помощь Трампу приходят американские эксперты и аналитики, утверждающие наличие военной угрозы американским интересам в космосе со стороны Китая и России. Сейчас и Россия, и Китай действительно стремительными темпами развивают свои космические программы. И у США есть большие опасения еще больше увеличить существующий отрыв.Но обусловлен этот отрыв, в первую очередь, в несколько раз более высокой стоимостью американского оборудования. Ведь не просто так до сих пор американские космические корабли используют российские ракетные двигатели. Американские космические инновации обходятся гораздо дороже российских или китайских, что в принципе и понятно, учитывая стоимость квалифицированного труда, технологий, материалов в Соединенных Штатах Америки.В США любят говорить и о постоянных информационных атаках, которые Россия, Китай и даже Иран, КНДР и Куба совершают против американского государства. Эти страны, если верить американской пропаганде, специально создали целые структуры для ведения информационной войны, которая является компонентом стратегии «гибридной войны» против «американской демократии».Самое распространенное обвинение – вмешательство в американские выборы. Хотя и тут не очень понятно – если Россия вмешивалась специально, чтобы обеспечить победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, то получается, что Трамп – российский ставленник? Но если он российский ставленник, значит под вопросом и его легитимность, а как же тогда быть с его решениями, указами, в том числе и в отношении борьбы с российской же угрозой?О «гибридной войне», кстати, любят порассуждать и конкуренты Трампа. Например, сенатор Эми Клобушар считается одним из вероятных кандидатов на пост главы американского государства от Демократической партии США. Недавно он предложил создать Центр реагирования на враждебные зарубежные операции, который мог бы обеспечить безопасность предстоящих президентских выборов 2020 года. Демократы даже представили законопроект о создании подобного центра на заседание Палаты представителей Конгресса.По мнению демократов, Китай, Россия, Иран и КНДР будут пытаться дезориентировать граждан США, распространяя ложные сообщения и вводя их в заблуждение. О причинах, которые должны подтолкнуть эти страны к такому поведению, демократы не говорят. Да и незачем это им говорить. Главное – выбить финансирование на подобные проекты, хотя тут же сами демократы обвиняют Трампа в расходовании чрезмерных средств на укрепление американской армии или на строительство пограничной «Великой Американской стены» на границе с Мексикой.Создание очередного «центра по борьбе с российскими угрозами» — прекрасный повод для получения дополнительного финансирования из средств американского бюджета. Только бизнес и ничего личного, как говорится. А для того, чтобы успокоить американских налогоплательщиков по поводу многомиллионных трат, и вбрасывается в информационное пространство испытанный миф об угрозах со стороны неких могущественных, но «злых» держав типа России и Китая, или «безумных стран-изгоев» типа КНДР или Ирана.К тому же американское руководство нуждается в постоянном поддержании «американского мифа», который в том числе подразумевает и курс на создание однополярного мира. Избирателю нужно объяснять, почему не стоит делиться властью над миром с Китаем или Россией. И самое лучшее объяснение — дать понять, что эти страны по-прежнему представляют для США угрозу, причем угрозу военную.Ведь если говорить об экономической конкуренции Китая и США, то возникнет вопрос о том, почему бы американскому государству не конкурировать честно, как вроде бы и предполагает идеализируемый Вашингтоном рыночный капитализм. Если говорить о политическом противостоянии России и США, то тоже придется отвечать на неудобные вопросы, в том числе и о том, почему американский Техас — это хорошо, а российский Крым — плохо.Как раз миф о военной угрозе идеален для того, чтобы, прикрываясь им, списывать миллиарды долларов на вооружение, переоснащение армии, создание постоянных центров, поддержку неких «союзников» и «борцов за демократию» в разных странах. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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