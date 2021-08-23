Деньги – регионам, народ вместо населения: партия «Новые люди» показала, с чем идёт на выборы

19 сентября может стать для России отсчётом нового времени. По крайней мере, так считают сторонники партии, которую ведут на выборы в Госдуму Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева. Большие амбиции у них опираются на продуманную стратегию: вряд ли кто-то из действующих парламентских партий уделяет столько времени работе в регионах и общается со сторонниками на короткой ноге. Корреспондент «Версии» наблюдал за тем, как это происходит на съезде «Новых людей» 22 августа в Москве.

Кто бы ни возглавлял политическую партию, какого бы цвета ни были её флаги, одинаковые сонные лица – примета любого предвыборного съезда. Пафосные лозунги, постановочные овации, делегаты с пустыми глазами в поисках буфета – всё это давно превратилось в никому не нужный ритуал, который сегодня выглядит ещё и неуместным. 20-летним такие спектакли не нужны. Они видят фальшь и понимают: никакой иной роли, кроме статистов, старшие «товарищи» для них не готовят; никаких реальных дел им не предстоит. Потому самые активные из них и идут на улицу, потому и рассуждают разного рода эксперты о кризисе партийной политики в современном мире. Однако предвыборный съезд партии «Новые люди», состоявшийся в Москве накануне (первый его этап прошёл в июле), показал, что политическая жизнь может быть куда более разнообразной.

Время действий, а не обещаний

Много, очень много молодых активистов из регионов – первое, что бросается в глаза. И это не студенты, которых ректоры пригнали по разнарядке. Мы ведь знаем, что одна партия, не будем её сейчас называть, именно так и делает – административный ресурс позволяет. У «Новых людей» такого ресурса нет, да и взгляды на жизнь совсем другие. Потому, и лица собравшихся на площадке Moscow Music Dome были живые, настоящие. Именно эти люди – а их со всей страны собралось примерно 2,5 тысячи – создали предвыборную программу и манифест партии. Из чего создали, спросите вы? Из опыта, который у них уже есть и может быть использован не только в федеральном парламенте, но также в областных и городских собраниях.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Например, Владислав Вакаев, активист из Барнаула, создаёт в родном городе новые парки. Анна Гурская из Воронежа шьёт одежду, чтобы покупать детям протезы. Александр Цин-дэ-Шань, кандидат в гордуму Томска, открыл на месте ночного клуба спортзал, а врач из Петербурга Дарья Садовская работает в красной зоне ковидного госпиталя. Вот они, лица «Новых людей», которые не обещают избирателям светлое будущее, а уже сейчас делают Россию лучше.

Почему их до сих пор не было в политике? Потому что в искусственных партиях им не было места. А никакой другой политики в нашей стране в последние десятилетия и не было. Старая власть боролась со старой оппозицией, пока народ грелся у тлеющего костра ожиданий. Да, вы правильно поняли: фокус на регионах – едва ли не основной в программе новой партии. Вот, что сказал на съезде актёр Сергей Жигунов, советник председателя партии «Новые люди» по культуре:

ЦИТАТА: «Я совершаю поездки по стране, много городов ещё впереди. Но я уже был в Петербурге, в Пушкине, в Архангельске, в Таганроге – встречаюсь с людьми, спрашиваю, что их волнует. Я ходил по этим городам и понимал, что-то с ними происходит не то. Совсем недавно я был у себя на родине в Ростове-на-Дону. Когда я попал в квартал, в котором я родился, на Сельмаше, я вдруг понял, что ничего не осталось – вообще ничего из того, что напоминало мне о моём детстве. Исчезла огромная часть моей жизни, и это ужасно. Надо следить за обликом наших городов, надо беречь наследие. Вот этим прекрасным молодым людям, на которых я сейчас смотрю, должно остаться что-то от наших бабушек и дедушек, от нас. Должна быть преемственность. У нас великая страна – страна великой культуры. В регионах люди страдают от недостатка культурной информации. Они ходят на гастроли театров, потому что местный театр у них не в том состоянии: нет оперы, нет симфонического оркестра – того, что должно быть. И могло бы быть, в принципе, если бы как-то по-другому распределялся государственный бюджет».

Развитие без потрясений

Кандидат в Госдуму, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева так сформулировала пять слагаемых успеха партии «Новые люди»: голос регионов, страсть энтузиастов, опыт профессионалов, мудрость простых людей, патриотизм и любовь к своей стране.

ЦИТАТА: «Я выиграла выборы мэра Якутска против воли начальства, против элитных сговоров, против манипуляций. Выиграла благодаря честности и вере людей Почему до сих пор такое внимание к опыту Якутска? Потому что оказалось, что перемены возможны. Даже с теми скромными ресурсами, которые сегодня есть у ущемлённого и загнанного в нищету местного самоуправления. Для этого нужно немного: опыт и здравый смысл, готовность к диалогу, искреннее желание сделать что-то на своём месте. И главное: понимание кто работодатель. Работодатель – это наш избиратель. Фото: пресс-служба партии «Новые люди» Один начинающий политик 20 лет назад написал в анкете в графе «род занятий» – «услуги населению». С тех пор много воды утекло, фраза забылась, а чиновные лизоблюды придумали формулу «Нет начальства - нет России». Нет! – скажу я вам, неуважаемые бюрократы. У России позади тысячи лет славной истории. И впереди не меньше! Мы с вами уйдём, а великая Россия останется», – заявила Сардана Авксентьева.

Политик отметила, что в своих поездках по регионам она видит, как люди сами меняют свою судьбу без помощи государства. «А если им помочь, хотя бы немного? Подставить плечо, дать толчок, дать перспективу? Да наш народ горы свернёт», – уверена она.

Примеры того, как неравнодушные люди в регионах прямо сейчас меняют свою жизнь к лучшему, у нас прямо перед глазами. Телеведущая Елена Летучая, чьи экологические проекты поддерживает партия «Новые люди», рассказала, как она вместе со сторонниками партии занималась очисткой берегов озера Байкал. Не секрет, что берега крупнейшего на планете резервуара пресной воды тонут в мусоре. В ходе акции, которую устроили сторонники партии в Иркутске, там было собрано около 400 тонн (!) старых автомобильных покрышек. Причём усилиями местного бизнесмена, также сторонника «Новых людей», Дениса Мартынюка весь этот мусор отправился на переработку, а не на свалку. Старые покрышки превратились в резиновую крошку, которую используют для создания безопасного покрытия на детских и спортивных площадках.

Одним словом, у нас в стране полно людей, готовых не ждать светлого будущего сидя на диване, а здесь и сейчас менять к лучшему жизнь своих регионов. «Мы не хотим очередных великих потрясений — в прошлом веке их было достаточно. Но мы не можем себе позволить, чтобы Россия застыла в вечном вчера, без конца повторяя старые лозунги», – сказано в манифесте «Новых людей».

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Мост над пропастью

О планах в Госдуме рассказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Мы вступаем в завершающую стадию нашей избирательной кампании. Сегодня на внеочередном съезде мы приняли программу партии «Новые люди». Она небольшая, всего 30 страниц. Она проста и понятна. Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы — туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны», — подчеркнул лидер Новых людей.

Нечаев убеждён, что соединить прошлое и будущее в настоящем, построить между ними мост – вот главная задача партии после выборов. Появится ли возможность для этого, мы узнаем 19 сентября.

«Новые люди» действительно делают всё, чтобы стать по-настоящему новыми на российской политической арене. По этой причине предвыборный съезд партии – наверное, впервые в отечественной истории, – был проведён в форме перфоманса: никаких трибун и длинных речей, живые люди из регионов и манифест, зачитанный под музыку симфонического оркестра. Глоток свежего воздуха по сравнению с тем, что уже больше 20 лет нам показывают «старые» партии и «старые» депутаты».

Фотографии предоставлены пресс-службой партии «Новые люди»