Денег, ценностей и поддержки: Посол Украины выдвинул ультиматум Берлину

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выдвинул ультиматум официальному Берлину. По словам дипломата, он не намерен участвовать в юбилейном концерте по случаю передачи архива нот Иоганна Себастьяна Баха. Он потребовал от Германии денег, ценностей и поддержки его страны.

В частности, посол заявил о праве Украины на репарации от ФРГ за потерянные во время Второй Мировой войны ценности. Также, по его словам, Германия обязана вернуть подаренный 20 лет назад архив Баха. Мельник в том числе пожаловался на игнорирование Германией предложения Киева создать "компенсационный фонд военных потерь" для закупки ценных арт-объектов мирового уровня для украинских музеев. Кроме того, по словам Мельника, Берлин обязан поддержать Украину на пути в Евросоюз.

Сейчас же, в качестве протеста, посол отказался от участия в юбилейном концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха Берлину.