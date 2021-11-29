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Денег, ценностей и поддержки: Посол Украины выдвинул ультиматум Берлину
29 ноября 2021, 10:50 • 315 • Политика
Посол Украины в Германии Андрей Мельник выдвинул ультиматум официальному Берлину. По словам дипломата, он не намерен участвовать в юбилейном концерте по случаю передачи архива нот Иоганна Себастьяна Баха. Он потребовал от Германии денег, ценностей и поддержки его страны.
В частности, посол заявил о праве Украины на репарации от ФРГ за потерянные во время Второй Мировой войны ценности. Также, по его словам, Германия обязана вернуть подаренный 20 лет назад архив Баха. Мельник в том числе пожаловался на игнорирование Германией предложения Киева создать "компенсационный фонд военных потерь" для закупки ценных арт-объектов мирового уровня для украинских музеев. Кроме того, по словам Мельника, Берлин обязан поддержать Украину на пути в Евросоюз.
Сейчас же, в качестве протеста, посол отказался от участия в юбилейном концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха Берлину.
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