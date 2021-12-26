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Денег слишком много? Чиновники под шумок выписали себе премии
26 декабря 2021, 02:50 • 110 • Политика
Норма об упрощённой выплате премий чиновникам была принята быстро, без помпы - под самое закрытие Госдумы на каникулы. На произошедшее обратил внимание Юрий Пронько, опросив и экспертов.
Госдума "в полной тишине" и без привлечения внимания одобрила в третьем чтении законопроект, который упрощает порядок выплаты премий федеральным госслужащим, отметил ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в эфире авторской программы "Сухой остаток":
Закон, одобренный парламентом, будет исполнен за счёт федерального бюджета, то есть за наш с вами счёт. У государства нет иных денег, кроме денег налогоплательщиков - граждан и бизнеса. Пронько считает решение циничным.
Между тем доцент Финансового университета при Правительстве России Наталья Оганова, объясняя произошедшее, отметила, что речь идёт о простом освоении бюджета - надо его реализовать.
Полный анализ решения доступен как в текстовой версии, так и в видео чуть ниже.
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