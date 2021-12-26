Денег слишком много? Чиновники под шумок выписали себе премии

Норма об упрощённой выплате премий чиновникам была принята быстро, без помпы - под самое закрытие Госдумы на каникулы. На произошедшее обратил внимание Юрий Пронько, опросив и экспертов.

Госдума "в полной тишине" и без привлечения внимания одобрила в третьем чтении законопроект, который упрощает порядок выплаты премий федеральным госслужащим, отметил ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в эфире авторской программы "Сухой остаток":

Законопроект, внесённый правительством, разрешает премировать чиновников, ещё раз подчеркну, не только за эффективную работу, но и просто за её выполнение. Цитата по ТАСС: одобренные поправки "позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей".

Закон, одобренный парламентом, будет исполнен за счёт федерального бюджета, то есть за наш с вами счёт. У государства нет иных денег, кроме денег налогоплательщиков - граждан и бизнеса. Пронько считает решение циничным.

Между тем доцент Финансового университета при Правительстве России Наталья Оганова, объясняя произошедшее, отметила, что речь идёт о простом освоении бюджета - надо его реализовать.

Деньги надо куда-то девать. Вы прекрасно понимаете, что перераспределение денежных средств должно быть чем-то обусловлено, поэтому в данном случае премирование может рассматриваться одним из таких факторов, как основание для перераспределения денежных средств, - сказала Оганова. - Но тут мы с вами можем только констатировать - вы же прекрасно понимаете, что, находясь у власти, можно придумать любой нормативно-правовой акт, который делает правильную подводку к ситуации.

Полный анализ решения доступен как в текстовой версии, так и в видео чуть ниже.