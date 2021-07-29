Денег нет, но вы держитесь: Байден откупился от Тихановской печеньками

Президент США Джо Байден во время приёма в Вашингтоне проявил верх цинизма демократии по-американски, откупившись от белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской сладостями.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела в США десять дней, выпрашивая деньги на "демократическую борьбу" против режима Лукашенко. Но в Белом доме её ждал неприятный сюрприз, разочарование от которого Тихановская пыталась безуспешно скрыть.

После девяти дней беспрерывных встреч, в том числе с госсекретарем Энтони Блинкеном, Тихановская была удостоена аудиенции у президента Америки Джо Байдена. Сколько она продлилась – в показаниях теряется и сама лидер белорусской оппозиции, заявив сначала, что "тёплая встреча" заняла целых пятнадцать минут бесценного времени Байдена, потом сказала, что десять.

У президента Байдена плотный график. Мы провели вместе около 15 минут. Это былая очень тёплая встреча. Я увидела человека, которому не безразлично, что происходит в Беларуси. Я донесла до господина президента наши месседжи о том, что в Беларуси борьба не геополитическая, это борьба против насилия и беззакония. У нас одни ценности. Я уезжаю с уверенностью, что США будут с белорусами сейчас и после будущих выборов. Я уезжаю с уверенностью, что всё, о чём мы проговаривали с советниками, будет выполнено,

– поделилась впечатлениями в своём блоге оппозиционерка.

Но в итоге, похоже, всё общение уложилось в трёхминутный обмен вежливостями, после чего Байден откланялся, но затем вернулся. Кто-то мог бы подумать, что старина Джо в силу своей старческой забывчивости о чём-то запамятовал. Например, назвать столь желанную для Тихановской сумму на борьбу за "свободу и демократию", но нет! Он вернулся, чтобы угостить её печеньками!

"Светлана, у нас тут замечательные печеньки в Белом доме. Подкрепитесь!" – цитирует слова Байдена Тихановская. – Я ответила: "Вы как знали, что у меня не было завтрака".

"Поторговать лицом в поисках покровителей"

Вся эта ситуация напоминает предательский поступок Плохиша из известного произведения Аркадия Гайдара "Мальчиш-Кибальчиш". Этого сравнения не избежала и представитель МИД России Мария Захарова, которая в своём Telegram-канале процитировала писателя:

Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется.

При этом Захарова провела параллель между "печеньками" и файлами cookies, которые открывают доступ к данным пользователя интернета и позволяют управлять ими.

Куда более жёстко, но на удивление адекватно оценил цель поездки своей бывшей соратницы находящийся под домашним арестом в пригороде Минска оппозиционный блогер Роман Протасевич. Он заявил, что поездка Тихановской в Штаты – это "попытка поторговать лицом".

Это также попытка найти новых спонсоров и новых покровителей. Беларусь остаётся спокойно и стабильной, несмотря на то что говорит вся оппозиционная пропаганда,

– отметил Протасевич в интервью, которое он дал каналу "Беларусь-1".

Что хотела заполучить в Америке "беглая кухарка"?

В Америке "беглая кухарка" рассчитывала своими жалобными речами о жестоком режиме в Белоруссии выпросить 135 тысяч долларов на свой недавно открытый в Литве демократический центр, но получила от ворот поворот.

В интервью, взятом изданием BuzzFeedNews у Тихановской, она рассказала, как в Центризбиркоме Беларуси ей и её семье угрожали в августе прошлого года, сколько людей "страдает" теперь в тюрьмах. Но при этом автор статьи привёл мнение "беглой кухарки" по поводу своей поездки в США.

По итогам своих встреч в Вашингтоне Тихановская заявила, что не уверена в том, что США пойдут на помощь – по крайней мере, не в какой-либо значимой форме,

– информирует BuzzFeedNews.

Будучи за границей, "беглая кухарка" Тихановская сообщила, что не будет участвовать в следующих президентских выборах, но с политической сцены уходить не собирается.

Кстати, называть её "беглой кухаркой" стали с подачи её соратницы – писательницы Светланы Алексиевич, которая также является ярой противницей Лукашенко и, как и Тихановская, залегла за границей. Так вот "доброжелатели" слили в Сеть её телефонный разговор, в котором Алексиевич делилась отнюдь не лестными впечатлениями о приёме в Германии, где она оказалась вместе с Тихановской. Там же и прозвучала фраза "кухарка" – эта профессия записана в иностранных документах у Тихановской.

А дома ждут с распростёртыми объятиями

На родине Тихановской грозит от трёх до пяти лет лишения свободы. Не так давно, кстати, суд отправил за решётку её мужа Сергея, который приложил руку к беспорядкам в республике в августе прошлого года после оглашения результатов выборов президента страны, где победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Сама же лидер оппозиции обвиняется в "призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии", "публичных призывах к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Белоруссии… или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии".

Генеральная прокуратура Белоруссии сделала ряд официальных запросов о выдаче правосудию Светланы Тихановской в Литву, Польшу и Германию. Из первых двух стран был получен отказ. При этом объяснить его причины коллеги из стран ЕС не смогли.