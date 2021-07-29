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Денег нет, но вы держитесь: Байден откупился от Тихановской печеньками
29 июля 2021, 16:45 • 19 • Политика
Президент США Джо Байден во время приёма в Вашингтоне проявил верх цинизма демократии по-американски, откупившись от белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской сладостями.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела в США десять дней, выпрашивая деньги на "демократическую борьбу" против режима Лукашенко. Но в Белом доме её ждал неприятный сюрприз, разочарование от которого Тихановская пыталась безуспешно скрыть.
После девяти дней беспрерывных встреч, в том числе с госсекретарем Энтони Блинкеном, Тихановская была удостоена аудиенции у президента Америки Джо Байдена. Сколько она продлилась – в показаниях теряется и сама лидер белорусской оппозиции, заявив сначала, что "тёплая встреча" заняла целых пятнадцать минут бесценного времени Байдена, потом сказала, что десять.
– поделилась впечатлениями в своём блоге оппозиционерка.
Но в итоге, похоже, всё общение уложилось в трёхминутный обмен вежливостями, после чего Байден откланялся, но затем вернулся. Кто-то мог бы подумать, что старина Джо в силу своей старческой забывчивости о чём-то запамятовал. Например, назвать столь желанную для Тихановской сумму на борьбу за "свободу и демократию", но нет! Он вернулся, чтобы угостить её печеньками!
"Поторговать лицом в поисках покровителей"
Вся эта ситуация напоминает предательский поступок Плохиша из известного произведения Аркадия Гайдара "Мальчиш-Кибальчиш". Этого сравнения не избежала и представитель МИД России Мария Захарова, которая в своём Telegram-канале процитировала писателя:
При этом Захарова провела параллель между "печеньками" и файлами cookies, которые открывают доступ к данным пользователя интернета и позволяют управлять ими.
Куда более жёстко, но на удивление адекватно оценил цель поездки своей бывшей соратницы находящийся под домашним арестом в пригороде Минска оппозиционный блогер Роман Протасевич. Он заявил, что поездка Тихановской в Штаты – это "попытка поторговать лицом".
– отметил Протасевич в интервью, которое он дал каналу "Беларусь-1".
Что хотела заполучить в Америке "беглая кухарка"?
В Америке "беглая кухарка" рассчитывала своими жалобными речами о жестоком режиме в Белоруссии выпросить 135 тысяч долларов на свой недавно открытый в Литве демократический центр, но получила от ворот поворот.
В интервью, взятом изданием BuzzFeedNews у Тихановской, она рассказала, как в Центризбиркоме Беларуси ей и её семье угрожали в августе прошлого года, сколько людей "страдает" теперь в тюрьмах. Но при этом автор статьи привёл мнение "беглой кухарки" по поводу своей поездки в США.
– информирует BuzzFeedNews.
Будучи за границей, "беглая кухарка" Тихановская сообщила, что не будет участвовать в следующих президентских выборах, но с политической сцены уходить не собирается.
Кстати, называть её "беглой кухаркой" стали с подачи её соратницы – писательницы Светланы Алексиевич, которая также является ярой противницей Лукашенко и, как и Тихановская, залегла за границей. Так вот "доброжелатели" слили в Сеть её телефонный разговор, в котором Алексиевич делилась отнюдь не лестными впечатлениями о приёме в Германии, где она оказалась вместе с Тихановской. Там же и прозвучала фраза "кухарка" – эта профессия записана в иностранных документах у Тихановской.
А дома ждут с распростёртыми объятиями
На родине Тихановской грозит от трёх до пяти лет лишения свободы. Не так давно, кстати, суд отправил за решётку её мужа Сергея, который приложил руку к беспорядкам в республике в августе прошлого года после оглашения результатов выборов президента страны, где победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Сама же лидер оппозиции обвиняется в "призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии", "публичных призывах к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Белоруссии… или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии".
Генеральная прокуратура Белоруссии сделала ряд официальных запросов о выдаче правосудию Светланы Тихановской в Литву, Польшу и Германию. Из первых двух стран был получен отказ. При этом объяснить его причины коллеги из стран ЕС не смогли.
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