Денег нет, и не будет: получит ли Украина заветный транш от МВФ

Конец 2020 года уже близко, а обещанного Украине транша МВФ все еще нет. Уже и глава НБУ Кирилл Шевченко съездил в США, и украинский президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором МВФ, но результатов ноль. Получит ли Украина свой заветный транш?Согласно договоренностям, Украина должна была получить два транша по 700 млн долларов от МВФ до конца 2020 года. Более того, чтобы получить поддержку от Запада, Украина выполнила взятые на себя обязательства в рамках программы stand-by. Спрашивается, а стоило ли?Судя по действиям МВФ Украина останется без поддержки. Ранее в МВФ отметили, что их беспокоит ситуация с антикоррупционными органами, в особенности сейчас, когда была совершена атака со стороны конституционного суда на электронное декларирование. В связи с этим, есть высокая вероятность, что программа будет пересмотрена, при чем не в пользу Украины.В такой ситуации даже получение Украиной транша на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительно. Тем временем, из необходимых 216 млрд гривен украинские власти смогли привлечь лишь 90 млрд гривен. Картина, скажем так, совсем не радужная. Такой дефицит в необходимом для Украины бюджете выльется в серьёзные экономические проблемы уже в 2021 году.По словам украинского экономиста Ярослава Железняка, если страна не получит транш МВФ – это будет катастрофа.«Транш фонда — это не просто деньги, это еще и сигнал всем остальным о том, что в эту страну можно стабильно инвестировать. Если этого сигнала не будет, в условиях необходимости погашения долгов, это будет очень большой проблемой для Украины», — заявил эксперт.