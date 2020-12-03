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Денег нет, газа тоже: Украине предсказали неизбежный развал ГТС

03 декабря 2020, 09:30  •  128 • Политика
Эксперты предсказали неизбежный развал ГТС Украины. На модернизацию инфраструктуры у Киева нет денег и достаточных объёмов газа для поддержания транзита.
Без российского газа украинскую ГТС неизбежно ждёт разрушение. Об этом РИА ФАН заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Дело в том, что загрузка трубопровода влияет не только на его финансовое состояние, но и на техническое. Важно поддерживать давление в трубе, а сама ГТС нуждается в серьёзной модернизации, на которую у Киева нет средств.
Эксперт не исключает, что украинские потребители в ряде регионов могут столкнуться с дефицитом голубого топлива.
Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова добавила, что разные части ГТС Украины вводились в разное время, поэтому сложно оценить общий износ системы. "Укртрансгаз" планирует в 2020-2021 годах потратить на её модернизацию порядка 2,2 миллиарда долларов, тогда как в 2011 году объём инвестиций оценивался в 7,5 миллиардов долларов.
Главная проблема заключается в том, что из-за сокращения российского транзита ГТС оказалась недозагружена, а реверсные поставки из Словакии не позволяют решить проблему.
Ранее депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил телеканалу "360", что немецкой стороне необходим газопровод "Северный поток - 2" для сохранения энергетической безопасности. Дело в том, что Германия постепенно отказывается от атомной энергетики под давлением экологов и "зелёных".
Однако потребности в энергии никуда не делись. И Россия способна их удовлетворить.
"Без "Северного потока - 2", без газа, который направят по нему, в Германии просто не срастается вопрос энергетической безопасности", - объяснил он.

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