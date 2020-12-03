Денег нет, газа тоже: Украине предсказали неизбежный развал ГТС

Без российского газа украинскую ГТС неизбежно ждёт разрушение. Об этом РИА ФАН заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Дело в том, что загрузка трубопровода влияет не только на его финансовое состояние, но и на техническое. Важно поддерживать давление в трубе, а сама ГТС нуждается в серьёзной модернизации, на которую у Киева нет средств.

Эксперт не исключает, что украинские потребители в ряде регионов могут столкнуться с дефицитом голубого топлива.

Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова добавила, что разные части ГТС Украины вводились в разное время, поэтому сложно оценить общий износ системы. "Укртрансгаз" планирует в 2020-2021 годах потратить на её модернизацию порядка 2,2 миллиарда долларов, тогда как в 2011 году объём инвестиций оценивался в 7,5 миллиардов долларов.

Главная проблема заключается в том, что из-за сокращения российского транзита ГТС оказалась недозагружена, а реверсные поставки из Словакии не позволяют решить проблему.

Ранее депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил телеканалу "360", что немецкой стороне необходим газопровод "Северный поток - 2" для сохранения энергетической безопасности. Дело в том, что Германия постепенно отказывается от атомной энергетики под давлением экологов и "зелёных".

Однако потребности в энергии никуда не делись. И Россия способна их удовлетворить.

"Без "Северного потока - 2", без газа, который направят по нему, в Германии просто не срастается вопрос энергетической безопасности", - объяснил он.