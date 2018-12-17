Денег не жалеть, Москве в рот не смотреть — как Кожемяко в Приморье победил

ПРИМОРСКИЙ ХАРАКТЕР

15 километров до китайской границы. Деревня Синельниково-1. Двадцатиградусный мороз. 13 декабря.

И. о. губернатора Приморского края Олег Кожемяко в легкомысленном для такой стужи пальто, с ловкостью спортсмена взбирается к насыпной дамбе, где его ждут благодарные жители.

- Как поживаете? – пытается нежно улыбнуться суровый Кожемяко.

Улыбаться необходимо – три дня до голосования.

- Удачи вам на выборах! – невпопад, но хором ответствуют селяне.

И щедро, за губернатора, смеются в телекамеры. И машут.

Все четыре человека.

Глава избирательной комиссии, секретарь и две тетушки, чьи дома «утонули» при наводнении.

Деревня Синельниково живет бурной, интересной жизнью. Недавно, например, ее опять смыло.

Во время этого ежегодного приключения местные мужики выкачивают реку из домов, а потом как все Приморье, пишут заявление на федеральную компенсацию.

И так из года в год, десятилетие за десятилетием в сотнях приморских сел. И если посчитать сколько миллиардов рублей уже утонуло на Дальнем Востоке (каждый паводок обходится для российской казны миллиардов эдак в десять), приходит шальная мысль – а не дешевле ли построить защитные дамбы, чтобы предупредить наводнения?

(Человек раза три просушит дом, – скажет мне потом Олег Кожемяко. - А на четвертый – все бросит и уедет. И так многие уезжают из Приморья…)

Но Москва почему-то предпочитает топить миллиарды, упрямо не желая строить гидрозащиту… А потом во влажное Синельниково приезжает очередной губернатор, сильный, красивый, и жители ему снова… верят.

- А у народа местного, - рассказывают деревенские, - больше ничего не осталось, кроме веры. У нас к одной бабушке приехали из района чиновники с пенсионной надбавкой – 60 рублей. Обрадовать хотели. Она осерчала, сто рублей сунула им на обратную дорогу и с криком «Идиоты, вы же больше на проезд потратили!» за порог вытолкала. Может и байка, не ручаемся, но приморский характер показывает. А бабуля - настоящая и на выборах, как все Синельниково, все равно голосует за власть.

Потому что, мол, нельзя жить без надежды.

Хотя, говорят, и без китайцев - нельзя.

За околицей десятки теплиц. В полях расцветают китайские фермы с закупленными в Германии коровами. По заданию коммунистической партии они должны насытить Китай молоком и, по сельским слухам, выполнить программу пекинских властей – увеличить средний рост китайца на полтора сантиметра к 2030 году.

Русские для них - дешевая рабочая сила. Причем, судачат местные – Китай и топит Приморье. На той стороне, мол, в половодье - не будь дураки - спускают воду, а Россия это терпит. В рамках стратегической дружбы и добрососедства.

Но слава Богу появился в Приморье кандидат в губернаторы Олег Кожемяко, который р-р-раз и за три месяца возвел дамбу.

- Скоро достроим, - говорит он селянам. - Деньги выделены. Избавим вас от потопов.

- Спасибо, Олег Николаевич! – восхищается четверка аборигенов, а громче всех - глава местного избиркома.

Включаются камеры.

И ястребиный взор Олега Кожемяки пронзает эфир. Речи губернатора рассудительны и спокойны, тебя обволакивают цифры и планы. Это отремонтируем, то построим, этим заплатим, тем дадим.

А ты любуешься и думаешь – какого черта я здесь?! Зачем?!

Нет здесь интриги.

Вот же он - новый губернатор. Нормальный. Вменяемый даже (что на Руси уже хорошо).

И вдруг…

Прямо за спиной Кожемяки раздается чудовищный грохот, хохот и радостный крик «Газуй, б…»

По замерзшей реке летит мотоцикл с коляской, радостно и пьяно выписывая чудовищные кренделя. Его вертело и кидало, его подбрасывало и крутило. И неумолимо тащило к губернатору…

- Эге-гей! – счастливо орали мужички на мотоцикле, которым было абсолютно по фиг – кто там на берегу. Простые деревенские или сам Кожемяко…

Краткое изложение программы нового губернатора Приморья.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Потому как широка и мятежна душа приморская.

Кожемяко благоразумно из кадра вышел.

А мы с тетушками еще долго смотрели на реку, где резвились приморские избиратели…

- К нам СМС-рассылка пришла, – вдруг тихо сказала одна из них. - Пишут гадости про Олега Николаевича, что бизнесмен он… Вот и ломаем всей деревней голову – за кого голосовать? Как думаете?

Молчу.

Оказывается, тут еще ничего не ясно. Тут черт ногу сломит.

За что я и люблю Приморье…

ЭЛИТЫ НЕ ПРИНЯЛИ БЫ КОММУНИСТА?

Тут, кстати, сработала одна примета. Сейчас я с самолета - сразу к Кожемяко. А в сентябре, на первых выборах приморского губернатора, я мчался к кандидату от КПРФ Андрею Ищенко. Ищенко - каприз приморского избирателя.

Разозленный то ли заносчивостью Москвы, то ли пенсионной реформой, то ли всем сразу приморский народ, как тот мотоциклист, на льду, начал выписывать кренделя. И технический, абсолютно ручной (это признавал сам Ищенко) кандидат от «оппозиции» вдруг те выборы выиграл.

Ну то есть как выиграл…

По самой распространенной версии - местные власти в последний момент успели нажать на кнопку «самоликвидации» по принципу «так не достанься же ты никому!» Они, - подозревают приморцы, - специально пошли на чудовищные нарушения (главы комиссий, например, вносили подложные данные прямо в ГАС «Выборы», напрямую, и это легко отслеживалось), чтобы впервые в российской истории по рекомендации главы ЦИК Эллы Панфиловой выборы были отменены и официально были признаны фальсифицированными.

Хотя нарушения были найдены и у команды Ищенко.

Но в тот момент, когда мы встретились, у Ищенко только-только, как он считал, украли победу. И он воодушевленно рассказывал мне, что звонил Зюганову и спрашивал – сдаст ли его Геннадий Андреевич?

Тот по-отечески обещал не сдать…

Да и предавать победителя, казалось, глупо.

Беглов сменил главу комитета по правопорядку Петербурга Депутат приморского заксобрания, бывший кандидат в губернаторы коммунист Андрей Ищенко.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Владивосток был даже не в ярости, он искренно не понимал – почему Москва так себя ведет?

- До сих пор не понятно, почему власть так нервно отнеслась к победе «незапланированного кандидата», - замечает местный политолог Ольга Кишаковская. – Ищенко хоть и поднялся на протесте, но был абсолютно системен и твердил о приверженности политике Путина. Кремль вполне мог убить нескольких зайцев. Показать, что находится над схваткой и с уважением относится к народной воле. И одновременно воспользоваться тем, что ответственность за свой выбор несет уже избиратель. Как сказал один из бывших приморских губернаторов: «Выбрали?! Пусть и живут с Ищенко!» Помыкался бы, помыкался – не выстроил бы отношения с Кремлем ушел бы; выстроил бы – остался… В любом случае, все бы вошло в конструктивное русло. Как это происходит, например, с другими губернаторами-коммунистами (что в Орле, что в Иркутске), которые нормально ладят с Москвой…

- Владивосток слишком значим для Москвы, слишком много здесь федеральных проектов, чтобы отдать край случайному человеку, – не согласен с Кишаковской местный политолог Сергей Гребенюк. - Элиты бы не приняли его, и конфликт затормозил бы развитие края…

Но как бы там ни было, согласитесь, интересно – почему Зюганов в итоге «сдал» товарища? Почему КПРФ отказалась выдвигать Ищенко на новые губернаторские выборы, тем самым упрощая судьбу нового кандидата от власти – Кожемяко, вызвавшегося спасать от оппозиции Владивосток? Или коммунисты что-то выторговали? Хакасию, например? Или еще что? Интересно – ворочается ли от такой большевистской предприимчивости в мавзолее товарищ Ленин?

Но самое безумное в этой истории, что главным помощником Кожемяко стал не Зюганов. А (вот он апофеоз принципиальности системной оппозиции) … Ищенко.

Он, как тут считают, сознательно уничтожил приморский протест, призвав портить на выборах бюллетени. В итоге - сторонники деморализованы, и многие просто не пошли на выборы.

Теперь в крае к коммунистам относятся иронично. Дескать, да-да, была такая партия…

БОГАТАЯ КОМПАНИЯ И ДЕНЕЖНЫЙ ДОЖДЬ

Но даже при самоустранении коммунистов, для власти стояла тяжелая задача – не просто победить в первом туре, а выиграть чисто, прозрачно, по-панфиловски…

Тут надо отдать должное команде Кожемяко, он провел очень богатую кампанию.

Причем за три предвыборных месяца он даже не ходил в народ. Он из него не возвращался! Утром – тренировка на улице под телекамеры. Потом встреча в театре, потом на заводе… Ну а поездки в районы стали просто тотальными. И пугали масштабом.

Я, например, часа три ждал губернатора у Дома Культуры села Покровка, который был забит местными жителями. Хотя если точно – бедой. Обычной русской, знакомой…

- У нас кругом вода, стены расползаются, – чуть не плачет сирота, которой дали квартиру в построенной для выпускников детдома многоэтажке.

- Дом рухнет скоро, – тихо хмыкают рядом мужики. - Там целый микрорайон для детей построили на болоте.

- Нет мест в детсаду! – кричит мама.

- А вы видели наш сад?! – отвечает с другого конца зала его заведующая. – Как я там вас всех помещу?!

- Попейте нашу воду! Вы пили нашу воду?! – кричит беззубый старик.

- Отравить хочет губера, - тихо хохмят мужики. - Террорист.

Кожемяко слушал. Отвечал каждому. Очень точно. Правильно. Согласно генетически выстраданному тысячелетнему правилу ответа на челобитные.

- Та-ак, где министр? – говорил тихо губернатор, в этот момент чем-то напоминая белорусского Батьку.

Из-за кулис выскакивала голова.

- В понедельник доложить!

- Есть! – чеканил министр.

- Та-ак, где глава управления?

- Я! – срывающимся голосом кричит другой юноша.

- Послать людей, заварить трубу, завтра доклад – кто виноват. Представление в прокуратуру.

- Та-ак, где прокурор? Ага… Ну, мы решим вопрос с уличным рынком, да? По правилам нельзя – он должен быть крытым? Ну давайте посмотрим, люди же главное, так?

Бурные аплодисменты.

Но самое поразительное - вместе с Главным кандидатом в губернаторы в районы присылали такое количество денег, что руководители муниципалитетов с ужасом звонили в правительство – не ошиблись ли там? Не придется ли возвращать? Они таких денег никогда не видели.

- Это тот уникальный случай, когда кандидат до выборов выполняет почти все свои обещания, - говорит политолог Павел Наливайко, объясняющий разразившийся над Приморьем денежный дождь.

- Это выглядело очень забавно, – улыбается политолог Ольга Кишаковская. - Кожемяко, понимая антимосковские настроения избирателей, старался в своих речах дистанцироваться от центра, жестко отстаивая интересы Приморья. Это касалось обязанности ставить на ввезенные из Японии иномарки, на которых тут ездят почти все, дорогой «Глонасс» (Москва послушно ввела для Приморья мораторий), потом обмолвился – а почему бы не перенести во Владивосток столицу федерального округа из Хабаровска (вскоре сделали). Предвыборный штаб, куда съехались самые лучшие пиар-команды России (от чего он стал похож скорее на сумасшедший клуб, где например за связь с ЦИК отвечал… целый глава избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров), советовал ему не встречаться с московскими чиновниками. Ведь именно от них он должен защитить Приморье. Но к грозному главе региона вдруг гуськом отправились московские министры – с вопросом «не хотите ли денег». На дамбы, на больницы, на подъемные молодым врачам и учителям. А пролетавший мимо Дмитрий Медведев, встретился с кандидатом в аэропорту, чтобы сообщить о выделении краю 660 миллионов на ремонт стадиона и еще 850 миллионов просто так, в бюджет. Помните как в комедии Гайдая? «Я вам денежки принес, за квартиру, за январь», – смеется политолог. - Так это выглядело со стороны.

ИДЕАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ — НИ ОДНОЙ ЖАЛОБЫ

И в воскресенье, 16 декабря, настал день «Ч».

Если вы не местный житель, пожалуй удивитесь – «идеальному» Кожемяко с его «золотым ливнем» из Москвы (видимо, за счет более «мирных» регионов), многие политологи давали не абсолютную победу, а … лишь 47-48% голосов. И, значит, второй тур? Все истерично ждали – какой еще крендель выкинет буйное Приморье. Чего ему еще не хватает-то?!

В день голосования на избирательном участке Олег Кожемяко купил пряников.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Более того, когда утром в администрации я спросил у Олега Николаевича, - как он отнесется ко второму туру, Кожемяко мрачно и, как показалось, искренно ответил:

- Нормально. За три месяца разве успеешь все… (интервью с главой Приморья читайте в ближайшем номере КП)

В итоге произошли самые странные на моей памяти выборы, где кандидаты не написали ни единой жалобы. Ни одной! Я увидел наконец в России идеальное голосование. И оно прекрасно!

- Почему вы не критиковали во время избирательной кампании вашего главного соперника - губернатора? - спросил я обаятельного кандидата Розу Чемерис, выпускницу МГИМО. Ответила, что против грязных технологий. Что рассчитывает на дар убеждения и на 20% голосов. Я готовый тут же отдать за нее свой, слежу за ее взглядом – в телевизоре муж Розы, в дружеском обществе губернатора, уважаемый депутат краевого собрания от «Единой России». Увы, прекрасная Черемис получила лишь 3,8%.

Кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис.Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Почему вы не хотите даже говорить о вашем сопернике? – изумлялся я в разговоре с другим кандидатом Андреем Адрейченко из ЛДПР. - Как можно на выборах обходиться без критики оппонента?!

- Зачем критиковать? – мягко улыбается историк, выпускник Новосибирского гуманитарного университета. - Мое дело – убеждать людей.

- Но у вас даже нет программы.

- А зачем? Ничего нового в управлении не придумаешь. Люди должны почувствовать – будет ли человек стараться ради них или нет. В этом весь смысл выборов.

И Андрейченко получил 25,16%!

Предвыборная агитация кандидата Андрейченко.

- Олег Николаевич, - спросил я Кожемяко. - Если бы не было фальсификаций на предыдущих выборах, вы бы остались губернатором Сахалина. Я звонил в Следственный комитет – до сих пор нет никакого расследования по нарушениям на предыдущих выборах, и виновные в избирательных комиссиях не наказаны. Среди комиссий есть преступники, которые, простите, сейчас проводят выборы. Вы доверяете такой избирательной системе?

- Я всегда проходил выборы без нарушений. Всегда есть мелкая суета. Кто-то пытается что-то подвернуть, под кого-то подработать. Где-то навредить, где-то поднапакостить. Но это несущественно. Люди в Приморье зрелые. Они ясно, четко отделяют, где ложь, а где правда. Наобещать же можно многое. Но потом как исполнять? Думаю, что сегодня жители Приморья определились со своим выбором.

Результат: 61,88%.

Победа более чем убедительная.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ЧТОБЫ ДЕТИ КУШАЛИ, ЧТОБЫ ЗАРПЛАТА БЫЛА

- Но как быть с приморским протестом? – спросил я на прощанье у Кожемяко. - Протест еще не побежден?

- А какие пути решения протеста? – вспыхнул губернатор. - Давайте все развалим? А потом что? У нас грамотный народ в Приморье. У нас здесь было 14 вузов - высокий потенциал у людей. Спросят: а дальше что? Какие шаги ты предлагаешь в здравоохранении, в образовании? В благоустройстве? Возьми и ответь. Чтобы дети кушали, чтобы зарплата была нормальная.

- Это правда, что вы инициируете выборы мэров?

- Да, я направил такое письмо в законодательное собрание. Мы должны предоставить такое право.

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