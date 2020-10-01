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Денег меньше - требований больше: Как изменится жизнь в России с 1 октября
01 октября 2020, 15:10 • 77 • Политика
Рассказываем, какие законы вступают в силу с 1 октября. В этом месяце отменяется целый ряд поддерживающих мер, введённых в связи с коронавирусом. Таким образом, денег будет меньше - для части населения. С другой стороны, требований для отдельных групп окажется больше.
В рамках авторской программы "Индекс Иваткиной" ведущая телеканала Царьград Мария Иваткина рассказала, какие изменения ждут всех жителей России с 1 октября. Речь идёт о вступлении в силу целого ряда законов.
Итак, с 1 октября по-новому будут защищать вкладчиков. Агентство по страхованию вкладов в случае банкротства банка вернёт вкладчикам не 1,4 миллиона рублей, а 10 миллионов. Правда, на повышенную компенсацию смогут рассчитывать не все. Возместить потери смогут лишь в случае появления особых обстоятельств, а именно:
Кроме того, второй месяц осени начнётся с отмены части антикризисных послаблений для предпринимателей, которые были введены 1 апреля в связи с пандемией. Например, перестанут действовать кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и граждан, которые потеряли свои доходы. Кроме того, 1 октября прекращается мораторий на банкротство системообразующих предприятий, а также компаний из пострадавших отраслей.
Изменения последуют и в сфере выплат пособий по безработице. Так, с 1 октября больше не будут платить деньги в максимальном размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей. Теперь в случае увольнения можно рассчитывать только на помощь, которая варьируется от 1500 до 8000 рублей в зависимости от регионального коэффициента, размера заработной платы на предыдущем месте и времени, в течение которого человек не может найти новую работу. Кстати, субсидии по упрощённой схеме тоже получить не получится.
С другой стороны, порадоваться могут бюджетники, но только на 3 процента - это объём индексации заработной платы в IV квартале. Наконец, есть ещё целый ряд законов, вступающих в силу в этом месяце. Например, повышается прозрачность благотворительности. А ещё ужесточаются требования к организаторам лотерей. Более подробно о законодательных новинках месяца - в программе Марии Иваткиной чуть ниже.
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