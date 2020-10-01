Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло...
Главная / Политика

Денег меньше - требований больше: Как изменится жизнь в России с 1 октября

01 октября 2020, 15:10  •  77 • Политика
Рассказываем, какие законы вступают в силу с 1 октября. В этом месяце отменяется целый ряд поддерживающих мер, введённых в связи с коронавирусом. Таким образом, денег будет меньше - для части населения. С другой стороны, требований для отдельных групп окажется больше.
В рамках авторской программы "Индекс Иваткиной" ведущая телеканала Царьград Мария Иваткина рассказала, какие изменения ждут всех жителей России с 1 октября. Речь идёт о вступлении в силу целого ряда законов.
Итак, с 1 октября по-новому будут защищать вкладчиков. Агентство по страхованию вкладов в случае банкротства банка вернёт вкладчикам не 1,4 миллиона рублей, а 10 миллионов. Правда, на повышенную компенсацию смогут рассчитывать не все. Возместить потери смогут лишь в случае появления особых обстоятельств, а именно:
  • продажа жилого помещения или земельного участка, на котором стоит дом;
  • получение наследства;
  • возмещение ущерба, причинённого жизни и здоровью;
  • получение социальных выплат, пособий и грантов.
Кроме того, второй месяц осени начнётся с отмены части антикризисных послаблений для предпринимателей, которые были введены 1 апреля в связи с пандемией. Например, перестанут действовать кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и граждан, которые потеряли свои доходы. Кроме того, 1 октября прекращается мораторий на банкротство системообразующих предприятий, а также компаний из пострадавших отраслей.
Изменения последуют и в сфере выплат пособий по безработице. Так, с 1 октября больше не будут платить деньги в максимальном размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей. Теперь в случае увольнения можно рассчитывать только на помощь, которая варьируется от 1500 до 8000 рублей в зависимости от регионального коэффициента, размера заработной платы на предыдущем месте и времени, в течение которого человек не может найти новую работу. Кстати, субсидии по упрощённой схеме тоже получить не получится.
С другой стороны, порадоваться могут бюджетники, но только на 3 процента - это объём индексации заработной платы в IV квартале. Наконец, есть ещё целый ряд законов, вступающих в силу в этом месяце. Например, повышается прозрачность благотворительности. А ещё ужесточаются требования к организаторам лотерей. Более подробно о законодательных новинках месяца - в программе Марии Иваткиной чуть ниже.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
01 октября 2020, 01:25
"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прекратить подтасовку фактов
01 октября 2020, 09:40
Карабах и Белоруссия: зачем Макрон звонил Путину
01 октября 2020, 03:15
"Необходимо принять меры": МИД России предупредил о переброске боевиков в Карабах
01 октября 2020, 09:40
Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
27 сентября 2020, 22:15
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
30 сентября 2020, 23:35
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акции
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донбасс на воду для Крыма
26 сентября 2020, 09:35
Названа причина крушения военного самолёта под Харьковом
28 сентября 2020, 12:55
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "отравленному" Навальному
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.