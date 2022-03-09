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Денацификация Украины в действии: Донские казаки показали процесс перевоспитания

09 марта 2022, 17:40  •  95 • Политика
Донские казаки показали процесс денацификации Украины. Вчерашние нацики стоят на коленях и скандируют подредактированные лозунги.
Процесс денацификации Украины продвигается полным ходом. Донские казаки записали видео, в котором показали, как они перевоспитывают вчерашних поклонников Степана Бандеры.
На кадрах видно, как ещё недавно рвавшиеся убивать русских украинские боевики стоят на коленях, сложив руки за головой. Теперь вместо лозунгов, придуманных нацистскими коллаборационистами, они выкрикивают более мирные призывы.
Слава Украине! В составе России,
- хором повторяют бывшие нацики.
Напомним, что это переделанный лозунг действовавших на Украине нацистских коллаборационистов. В оригинале он звучал как "Слава Украине, героям слава" и активно использовался бандеровцами.
После госпереворота 2014 года этот лозунг возвели до уровня государственной идеологии. Однако после начала спецоперации России по денацификации Украины лозунг резко изменился. Впервые новая версия прозвучала в Мелитополе, когда у украинских военных прямо спросили, готовы ли они умирать за нацистский режим. В ответ прозвучало: "Слава Украине! В составе России".
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