День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР • 42 • Аналитика



23 февраля отмечается годовщина создания Красной армии.







Немного истории

В январе 1918 года Совет народных комиссаров Советской России издал Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной армии (опубликован 20 января (2 февраля). На фронте большевики начали запись в новую армию солдат-добровольцев. Дело шло не быстро. Из добровольцев

формировали красноармейские роты, из которых с трудом набирали полки.



Всё изменилось только 18 февраля, после начала германского наступления. Пункты записи в армию появились в столичном Петрограде, других городах. 23 февраля было опубликовано воззвание большевиков «Социалистическое Отечество в опасности!». Оно вернуло людей к горькой реальности.



В этот день в крупных городах прошли митинги, началась массовая запись добровольцев в Рабоче-крестьянскую Красную армию. 25 февраля на фронт отправились первые красноармейские отряды. Они сдержали германскую армию, остановили её наступление. Однако большего сделать не смогли. Потому подписанный 3 марта 1918 года Брестский мир был заключён целиком на германских условиях.



Тем не менее, армия у Советского государства появилась. В январе 1919 года Председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправил во ВЦИК предложение отпраздновать годовщину РККА 28 января (день выхода декрета Совнаркома о создании РККА).



Предложение Подвойского попало в повестку ВЦИК с большим опозданием. Так получилось, что праздник Красной армии вначале совместили с Днём красного подарка – 17 февраля. Это был понедельник. Тогда годовщину армии перенесли на ближайшее воскресенье – 23 февраля. Потом обосновали эту дату годовщиной воззвания об опасности Отечества.



Юридически новую дату закрепили постановлением ЦИК в 1922 году. Впрочем, и тут не обошлось без накладок. То ли команда не везде прошла, то ли хромала дисциплина исполкомов, только всесоюзное празднование дня РККА началось лишь со следующего февраля.



Первоначальное название праздника продержалось до 1946 года, когда он стал «Днём Советской армии». Спустя три года, название снова подкорректировали. В 1949 году праздник назвали «День Советской армии и Военно-морского флота». В этом качестве он продержался до 1992 года.



Когда славная традиция осталась в советском прошлом

После развала СССР в бывших союзных республиках подверглось ревизии всё, имеющее советские корни. Россия изменила название дня армии и флота на День защитника Отечества, но оставила традицию праздновать его 23 февраля.



Примерно по такому же пути пошли в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и на Украине. Белорусские власти назвали свой праздник День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики, таджикские – День вооружённых сил, киргизские – полностью скопировали российский вариант. В Минске, Бишкеке и Душанбе своих защитников тоже чествуют 23 февраля.



Так было и на Украине до Евромайдана. В августе 2014 года в Киеве на параде по случаю дня независимости Украины президент Порошенко объявил об изменении даты празднования Дня защитника Отечества. Его перенесли на 14 октября, совместив с годовщиной Украинской повстанческой армии.



Так беспринципный политикан Порошенко одним росчерком пера перечеркнул всю героическую историю советской армии, подменив её подлой бандеровской. До него это сделали прибалты. Латыши учредили 11 ноября День Лачплесиса (латвийский вариант Дня защитника Отечества), «в память об изгнании германо-белогвардейских войск под командованием Бермонта-Авалова с левобережья Даугавы в 1919 году». Литовцы и эстонцы вообще исключили из календаря подобный праздник.







Плюнули в советскую историю и грузины. Здесь 23 февраля стало днём памяти юнкеров, павших в 1921 году в боях с 11-й армией РККА. В Баку тоже вспомнили время революции и назначили на 26 июня День Национальной армии Азербайджана. Он совпадает с датой создания в 1918 году Отдельного азербайджанского корпуса правительства Азербайджанской Демократической Республики.



Другие республики Средней Азии, отступившие от памятной февральской даты, взяли за ориентир день образования своих независимых вооружённых сил. В Казахстане это 7 мая, в Узбекистане – 14 января, В Туркмении – 27 января.



Особняком в этом ряду стоит Армения. У неё 23 февраля не является государственным праздником. Однако по традиции в крупных городах страны в честь Дня защитника Отечества проходят торжественные мероприятия, праздничные концерты. Люди возлагают венки к памятнику Неизвестному солдату в Гюмри, где дислоцирована 102-я российская военная база.



Бывшим союзным республикам, отказавшимся от советской традиции, предстоит заново создавать свой образ защитника Отечества. Для нас он остался неизменным – мужественным, стойким, героическим, готовым к самопожертвованию во имя Отчизны. За этим образом – подвиг отцов и дедов, не растерянный во времени, и незабытый. 23 февраля отмечается годовщина создания Красной армии.В январе 1918 года Совет народных комиссаров Советской России издал Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной армии (опубликован 20 января (2 февраля). На фронте большевики начали запись в новую армию солдат-добровольцев. Дело шло не быстро. Из добровольцевформировали красноармейские роты, из которых с трудом набирали полки.Всё изменилось только 18 февраля, после начала германского наступления. Пункты записи в армию появились в столичном Петрограде, других городах. 23 февраля было опубликовано воззвание большевиков «Социалистическое Отечество в опасности!». Оно вернуло людей к горькой реальности.В этот день в крупных городах прошли митинги, началась массовая запись добровольцев в Рабоче-крестьянскую Красную армию. 25 февраля на фронт отправились первые красноармейские отряды. Они сдержали германскую армию, остановили её наступление. Однако большего сделать не смогли. Потому подписанный 3 марта 1918 года Брестский мир был заключён целиком на германских условиях.Тем не менее, армия у Советского государства появилась. В январе 1919 года Председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправил во ВЦИК предложение отпраздновать годовщину РККА 28 января (день выхода декрета Совнаркома о создании РККА).Предложение Подвойского попало в повестку ВЦИК с большим опозданием. Так получилось, что праздник Красной армии вначале совместили с Днём красного подарка – 17 февраля. Это был понедельник. Тогда годовщину армии перенесли на ближайшее воскресенье – 23 февраля. Потом обосновали эту дату годовщиной воззвания об опасности Отечества.Юридически новую дату закрепили постановлением ЦИК в 1922 году. Впрочем, и тут не обошлось без накладок. То ли команда не везде прошла, то ли хромала дисциплина исполкомов, только всесоюзное празднование дня РККА началось лишь со следующего февраля.Первоначальное название праздника продержалось до 1946 года, когда он стал «Днём Советской армии». Спустя три года, название снова подкорректировали. В 1949 году праздник назвали «День Советской армии и Военно-морского флота». В этом качестве он продержался до 1992 года.После развала СССР в бывших союзных республиках подверглось ревизии всё, имеющее советские корни. Россия изменила название дня армии и флота на День защитника Отечества, но оставила традицию праздновать его 23 февраля.Примерно по такому же пути пошли в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и на Украине. Белорусские власти назвали свой праздник День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики, таджикские – День вооружённых сил, киргизские – полностью скопировали российский вариант. В Минске, Бишкеке и Душанбе своих защитников тоже чествуют 23 февраля.Так было и на Украине до Евромайдана. В августе 2014 года в Киеве на параде по случаю дня независимости Украины президент Порошенко объявил об изменении даты празднования Дня защитника Отечества. Его перенесли на 14 октября, совместив с годовщиной Украинской повстанческой армии.Так беспринципный политикан Порошенко одним росчерком пера перечеркнул всю героическую историю советской армии, подменив её подлой бандеровской. До него это сделали прибалты. Латыши учредили 11 ноября День Лачплесиса (латвийский вариант Дня защитника Отечества), «в память об изгнании германо-белогвардейских войск под командованием Бермонта-Авалова с левобережья Даугавы в 1919 году». Литовцы и эстонцы вообще исключили из календаря подобный праздник.Плюнули в советскую историю и грузины. Здесь 23 февраля стало днём памяти юнкеров, павших в 1921 году в боях с 11-й армией РККА. В Баку тоже вспомнили время революции и назначили на 26 июня День Национальной армии Азербайджана. Он совпадает с датой создания в 1918 году Отдельного азербайджанского корпуса правительства Азербайджанской Демократической Республики.Другие республики Средней Азии, отступившие от памятной февральской даты, взяли за ориентир день образования своих независимых вооружённых сил. В Казахстане это 7 мая, в Узбекистане – 14 января, В Туркмении – 27 января.Особняком в этом ряду стоит Армения. У неё 23 февраля не является государственным праздником. Однако по традиции в крупных городах страны в честь Дня защитника Отечества проходят торжественные мероприятия, праздничные концерты. Люди возлагают венки к памятнику Неизвестному солдату в Гюмри, где дислоцирована 102-я российская военная база.Бывшим союзным республикам, отказавшимся от советской традиции, предстоит заново создавать свой образ защитника Отечества. Для нас он остался неизменным – мужественным, стойким, героическим, готовым к самопожертвованию во имя Отчизны. За этим образом – подвиг отцов и дедов, не растерянный во времени, и незабытый. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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