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День X: В Германии начались выборы

26 сентября 2021, 11:40  •  95 • Политика
В Германии открылись избирательные участки. В это воскресенье немцы выбирают парламент, но, по сути, и канцлера тоже.
В воскресенье, 26 сентября, в Германии стартовали выборы в парламент. Каждый избиратель голосует дважды: сначала за партийный список, а затем за кандидата по одномандатному округу. При этом сколько мест какая партия получит в парламенте, решается по факту лишь по спискам.
Выборы в немецкий бундестаг проводятся каждые четыре года. Та партия, которая набирает большинство голосов, затем избирает канцлера. Как правило, в лидерах оказывается партия социал-демократов (СДПГ) или христианские демократы (альянс ХДС/ХСС), представителем последнего является Ангела Меркель. В последний раз канцлером от СДПГ был Герхард Шрёдер.
Также в выборах участвуют ещё четыре крупные партии: "Левые", "Зелёные", Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии". Последняя партия традиционно считается евроскептиками.
Победителем последних четырёх выборов была ХДС/ХСС, поэтому канцлером ФРГ 16 лет подряд была Меркель. В этом году она официально заявила о своей отставке. Преемником Меркель считаются Армин Лашет либо Маркус Зёдер. Если же победит СДПГ, то канцлером станет Шольц. В случае победы "Зелёных" во главе страны встанет Бербок.
Впрочем, по итогам выборов нельзя автоматически судить, кто станет канцлером. Иногда коалиционные переговоры после объявления результатов оборачиваются сюрпризом, пишет Телеграм-канал РИА Новости.

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