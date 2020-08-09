День X: белорусы выбирают президента. LIVE

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Явка обещает быть очень активной

Самая скандальная в истории Белоруссии избирательная кампания подходит к концу. В воскресенье, 9 августа 2020 г., наступил основной день голосования.

Белорусам предложено выбрать из пяти кандидатов: действующего с 1994 г. главы государства Александра Лукашенко, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева, домохозяйки Светланы Тихановской, лидера партии "Грамада" Сергея Черечня и экс-депутата Анны Канопацкой.

Бизнесмену Виктору Бабарико, собравшему больше всех подписей избирателей, за исключением Лукашенко, ЦИК в регистрации отказал, поскольку экс-банкира обвинили в финансовых махинациях и посадили в СИЗО. Валерия Цепкало исключили из президентской гонки, забраковав подписи. Сергея Тихановского задержали за организацию массовых беспорядков – бороться за него продолжила супруга.

По данным ЦИК, более 40% избирателей уже свой выбор сделали: досрочное голосование было открыто с 4 августа.

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская решила скрыться накануне выборов. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

О том, как проходят выборы в Белоруссии 9 августа, читайте в онлайн-трансляции "Утро.ру".

8:45

По всей Белоруссии начали блокировку интернет-ресурсов и сотовой связи. С перебоями можно получить доступ к "Ютуб", "Телеграмм" и популярным новостным ресурсам, сообщает Nexta Live.

8:00

В Белоруссии открылись 5 767 избирательных участков. Начались шестые выборы в истории страны.