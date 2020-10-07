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День вызовов: Путин дал оценку ситуации в Карабахе и Киргизии

07 октября 2020, 21:30  •  85 • Политика
Владимир Путин назвал трагедией конфликт в Нагорном Карабахе и заявил о готовности выполнить обязательства перед Арменией, входящей в состав ОДКБ. Также президент прокомментировал ситуацию в Киргизии и высказался о предвыборной гонке в США. Оценку международным вопросам лидер РФ дал в свой день рождения. 7 октября ему исполнилось 68 лет. Президента России, который традиционно проводит этот праздник в кругу родных и близких, поздравили многие иностранные лидеры и руководители международных организаций.

Праздничное напряжение

Свой день рождения Владимир Путин начал в рабочем режиме. В среду утром начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов доложил президенту об успешном пуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», что, несомненно, можно считать подарком со стороны оборонного ведомства. Кроме того, с 9 часов российскому лидеру поступало множество телефонных звонков от зарубежных коллег, которые не только поздравляли именинника, но и обсуждали с ним текущую международную повестку и двусторонние отношения.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первым заместителем министра обороны РФ Валерием Герасимовым
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Например, на связь вышли премьер-министры Израиля и Индии. Глава еврейского государства Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, сообщил в социальных сетях, что в разговоре затрагивались вопросы региональной безопасности, связанные с ситуацией вокруг Ирана и Сирии, а также сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Поздравили Владимира Путина и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, и руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах.
В этот же день состоялись беседы с лидерами многих стран постсоветского пространства — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Учитывая весьма напряженную обстановку в регионе, диалог с коллегами явно не мог ограничиться лишь теплыми словами. На фоне массовых протестов в Минске и возобновления боевых действий в Закавказье из-за Нагорного Карабаха после парламентских выборов вспыхнул еще и Бишкек. В пресс-службе Кремля подтвердили, что «в ряде бесед с руководителями стран — членов СНГ, в частности, обсуждалось военное противостояние в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также обострившаяся ситуация в Киргизии».
Происходящее вблизи российских границ, разумеется, вызывает серьезную тревогу в Москве. Поэтому неудивительно, что во время интервью президента телеканалу «Россия», которое было опубликовано в день его рождения, звучало больше вопросов о конфликтах, нежели о праздничных планах Владимира Путина. В первую очередь главе государства пришлось прокомментировать вооруженное противостояние между Ереваном и Баку.
–– Это трагедия, мы очень переживаем, –– заявил Владимир Путин. –– Потому что и Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах — это всё территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживает около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн, по нашим подсчетам, армян.
Неразорвавшийся снаряд на улице Степанакерта, оставшийся после обстрела города
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Президент выразил надежду, что в скором времени конфликт, который обострился в конце сентября, будет прекращен. При этом Владимир Путин напомнил о готовности исполнять обязательства перед Арменией как перед членом ОДКБ. Согласно ст. 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия против одного из участников организации рассматривается как нападения на все страны ОДКБ. Тем не менее на непризнанную республику в Нагорном Карабахе это правило не распространяется. Помимо РФ и Армении, в состав организации входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
–– Вмешательство ОДКБ — это самый негативный сценарий. РФ и другие члены ОДКБ намерены действовать иными методами, чтобы попытаться урегулировать конфликт или хотя бы перевести его в режим замороженного, каким он был до момента активизации военных действий, –– заявил «Известиям» политолог Денис Денисов. — Необходимо понимать, что активное вмешательство ОДКБ может, в свою очередь, спровоцировать военное вмешательство Турции, которая входит в состав НАТО. А здесь непонятно, как на происходящее могут отреагировать остальные партнеры Анкары по Североатлантическому альянсу. Поэтому хочется верить, что дипломатические методы восторжествуют.

Уровень политической культуры

Неравнодушными в Кремле остаются и к ситуации в Киргизии, где оппозиция отказалась признавать итоги парламентских выборов, прошедших 4 октября. Граждане среднеазиатской страны, которые имеют богатый опыт в революциях, решили не брать пример с белорусов. Недовольные киргизы обошли стороной мирные митинги и сразу перешли к весьма открытому нарушению правопорядка: захватили здание парламента, выпустили из тюрьмы бывшего президента Алмазбека Атамбаева и создали координационный совет.
–– Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс. И повторю еще раз, как можно быстрее это должно произойти, –– отметил Владимир Путин в интервью. –– Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта, и я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном.
В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались столкновения между силовиками и несогласными с итогами парламентских выборов, прошедших накануне. Демонстранты потребовали отменить результаты голосования и освободить из СИЗО осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Подробности — в галерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
По итогам голосования в парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших. Остальные не смогли преодолеть семипроцентный барьер. Утром их сторонники вышли на улицы и призвали провести новые выборы
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Как заявили в МВД страны, правоохранители начали разгонять активистов из-за их агрессивного поведения. Силовики применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказывали сопротивление, бросая в милиционеров камни
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
В ночь на 6 октября активисты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили Атамбаева из СИЗО в госкомитете нацбезопасности
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
Среди протестующих был и младший сын Атамбаева. Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана»
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
В центре Бишкека во время беспорядков отключали сотовую связь. На данный момент она восстановлена
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
По информации минздрава, в больницы доставили около 130 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Часть госпитализированных — силовики
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
По некоторым данным, сейчас протестующие ждут прибытия своих лидеров на центральную площадь Бишкека
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акций протеста к благоразумию. Более того, лидирующая на выборах в парламент партия «Биримдик» заявила о готовности к повторному голосованию
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
Российский президент высказался и о предвыборной гонке в США, которая по традиции больше напоминает сюжет голливудского блокбастера. Кандидаты Дональд Трамп и Джо Байден уже некоторое время пытаются обогнать друг друга в язвительности. Однако первые дебаты, на которых действующего главу Белого дома назвали марионеткой Путина, и вовсе превзошли ожидания зрителей.
Участники акции протеста в Бишкеке
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
–– Мы — сторонние наблюдатели, мы не вмешиваемся, –– подчеркнул Владимир Путин, добавив, что прямые оскорбления — лишь проявление уровня политической культуры или отсутствия таковой.
По его словам, у российского руководства нет никаких преференций, а Москва будет «работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ». Сложился плачевный опыт, когда предвыборные обещания кандидатов в президенты США не находят реального воплощения. И это касается в том числе и Дональда Трампа, подчеркнул президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
–– Трамп — бизнесмен, который из прагматических соображений понимает, что хорошие отношения с Россией в конечном счете положительно скажутся на обычных американцах. Ведь можно было бы, например, сократить расходы на военные цели и направить их на социалку. Но это противоречит интересам истеблишмента, который хочет видеть США в роли гегемона, –– заявил «Известиям» эксперт.
По его словам, если Дональд Трамп останется на второй срок, то сохраняются шансы, что у него будет больше пространства для маневра и он всё же сделает шаги в сторону нормализации российско-американского диалога. Тем не менее надо понимать, что истеблишмент никуда не уходит, а в конгрессе фактически нет людей, которые выступают за улучшение диалога с Россией, добавил он.
Не секрет, что команда Джо Байдена состоит из политиков, которые видят в РФ врага номер один. С другой стороны, не исключено, что кандидат от демократов может пойти по пути Барака Обамы и объявить о перезагрузке отношений с РФ, добавил Эдуард Лозанский. Так или иначе, в обоих случаях сохраняются небольшие шансы на то, что после 3 ноября произойдут реальные изменения, подытожил политолог.
В конце интервью Владимир Путин всё же вернулся к своему празднику, пояснив россиянам, почему они 7 октября смогли больше узнать о Нагорном Карабахе, Киргизии и США, чем о его личных планах.
–– Это мой день рождения, не национальный праздник, –– аргументировал он. –– Поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, нескромно. И думаю, что в таком режиме каждый человек должен проводить свой день рождения в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения.

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