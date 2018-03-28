День воли-2018: власть уступает – и ничего не выигрывает

Зачем адептам БНР фото с ОМОНом и автозаками

Празднование 100-летия химеры – Белорусской народной республики – в Минске прошло по-разному. Власть дала разрешение на большой праздник, более того, накануне Дня воли прошёл целый ряд мероприятий, связанных с БНР: это и экспозиция в Национальном историческом музее, и научная конференция с участием польских архивистов, и открытие памятного знака в честь братьев Луцкевичей. Их внучатая племянница из Санкт-Петербурга Маргарита Перова, прибывшая в Минск для участия в установке памятного знака на месте домов Луцкевичей, рассказала о том, что она добивалась увековечивания памяти своих родственников шесть лет, но каждый раз белорусские власти ей отказывали. Перемены Перова увидела в 2017 году, когда министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей «очень хорошо выступил на Съезде белорусов мира». «Я почувствовала, что некое новое время для Беларуси настало», – сказала она. И действительно, при содействии депутатов, Министерства культуры РБ и минских чиновников в декабре 2017-го было получено разрешение на установку памятного знака, автором которого стал известный белорусский архитектор Юрий Градов (автор памятника Янке Купале в одноимённом парке, где теперь будут чтить и Луцкевичей).

Ещё одна памятка к столетию БНР – мемориальная доска на здании, где была провозглашена независимость, – пока не установлена. Глава Белорусского союза художников Григорий Ситница утверждает, что принципиальных возражений у городских властей нет – напротив, они способствуют процессу, просто не пройдена процедура обязательных согласований. Доску собираются открыть через несколько дней после празднования Дня воли. Для белорусских националистов это только плюс: чем дольше длятся мероприятия, связанные с БНР, тем лучше для всех тех, кто стремится поменять государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.

Можно было бы все эти памятки считать данью истории. Если не помнить о том, что независимая БНР была, во-первых, фикцией (это государство в мире не признал никто, включая УНР – такое же квазигосударство на Украине) и, во-вторых, у БНР не было собственной истории. То, что происходит спустя 100 лет в Беларуси, – это попытка такую историю сконструировать и подтвердить её всевозможными атрибутами в виде памятных знаков. Празднование 100-летия БНР – политический шаг к созданию альтернативной истории Беларуси, которая основана не на реальном советском, а на вымышленном «независимом» прошлом. Никакой независимости у БНР никогда не было и в помине: она провозглашалась под властью Германии, о чём националисты предпочитают молчать. А те из них, которые проповедуют альтернативную историю Беларуси, вообще считают, что раз Германия БНР не признала, то независимость в ночь с 24 на 25 марта была объявлена самая настоящая, несмотря на то что Минск управлялся немцами!

На площадь Парижской коммуны в Минске, где проходили гуляния в честь 100-летия БНР, горожан заманивали палатками со всевозможной едой, как белорусской, так и грузинской, бойко шла торговля сувенирами, художники рисовали на лицах бело-красно-белые флажки и герб «Погони», бесплатно раздавали чай, бублики и литературу о БНР, а также буклеты со словами «Магутны божа» (религиозный гимн белорусских эмигрантов), «Мы выйдзем шчыльными радамi» (гимн БНР).

Во время праздничного концерта выступил основатель и совладелец популярнейшего белорусского портала TUT.BY уроженец Львова Юрий Зиссер. «Национальная идея не может разделять людей по их взглядам на историю, источникам доходов, языку, погонам, должностям. Никому не дано «приватизировать» национальную идею и объявлять себя «правильными» последователями, а остальных – "неправильными"», – провозгласил он, поздравляя собравшихся на площади со столетним юбилеем БНР, воплощающим такую идею белорусской независимости, которая на самом деле разделяет, а не консолидирует белорусское общество.

А лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич прислала белорусам телеграмму. «Сталин делал из белорусов русских. Сталин понимал, что без национальной идеи и языка нет народа, поэтому уничтожалась первая очередь интеллигенции. Но эти люди на болоте выстояли, выжили. Никогда не умирала народная душа. Первая фотография первого Всебелорусского съезда показывает нам лица свободных людей. Через 100 лет мы знаем, что БНР была и мы оттуда. Те, кто вырос в СССР, ничего про нее не знали или говорили, что выросли без прошлого. Кто такой белорус? Это человек, который мечтает о свободе. Но мы ее боимся. Свобода – это жестокая вещь, она требует веры и достоинства, дисциплины и благородства. Мы с вами пишем историю своей свободы», – заявила писательница. Только белорусов, повторим это ещё раз, не объединит идея отказа от процветавшей в СССР Советской Белоруссии в угоду несостоявшейся БНР.

Не случайно в Вашингтоне 100-летнюю годовщину провозглашения Белорусской народной республики отмечали не только семьи эмигрантов (многие из которых – родственники коллаборационистов, сотрудничавших с нацистской Германией в период Великой Отечественной войны), но и представители властей США. Так, сенатор от Демократической партии Роберт Менендес, по происхождению кубинец, а не белорус, по случаю 100-летнего юбилея БНР сделал заявление: «Воинственные региональные силы долгое время использовали территорию современной Беларуси для продвижения своих интересов за счет белорусского народа. Сегодня страна находится в центре попыток России манипулировать странами-соседями в целях продвижения кремлёвской повестки дня». И в этих словах из-за океана нет ничего, что объединило бы белорусское общество. Сенатор Менендес был по-американски откровенен: он уверен, что «наилучшее противоядие» против влияния России – «суверенная, демократическая и зажиточная Беларусь, которая служит воле белорусского народа». По мнению сенатора, у белорусов, как и 100 лет назад, «не уменьшилось стремление к независимому, демократическому и мирному государству». Главное – разорвать связи с Россией. Это коренной пункт американской идеологии.

Всего минские празднования Дня воли собрали несколько тысяч человек. Не обошлось и без задержаний. Оппозиция намеренно работала на создание привычной картинки для Запада: режим Лукашенко душит свободных людей. О чём бы говорили американские правозащитники, если бы любители размахивать бело-красно-белыми флагами спокойно собрались в согласованном с городскими властями месте – на площади Парижской коммуны, послушали речи и концерт, отведали белорусских драников и грузинский шашлык? А тут всё как по нотам: в полдень оппозиционеры в Минске запланировали «Марш достоинства и свободы», не имея на то разрешения. ОМОН был начеку: желающих маршировать быстро задерживали, упаковывали в автозаки и увозили в районные отделы внутренних дел.

Под раздачу попали и журналисты. Это позволило оппозиции поднять крик о «массовых арестах», сделать замечательные фото- и видеоматериалы, где запечатлены суровые сотрудники ОМОНа, ведущие к серым фургонам молодых женщин и мужчин, стариков и старушек, даже священнослужителя! Как власти ни старались в этот раз нащупать точки взаимопонимания с адептами «альтернативной истории Беларуси», итог оказался тем же самым: «Радыё "Свабода"», а вслед за ним все оппозиционные СМИ взахлёб рассказывают о задержаниях, цитируют задержанных и активистов: «Это оккупированная Беларусь, и мы живем в ней»; «Люди видят, насколько напугана власть, что задерживает людей, собравшихся на мирный праздник»; «Задержали, так как ехали с бело-красно-белым флагом в машине».

Идиллической картинки, показывающей Западу лояльность белорусских властей к сторонникам идеи независимости на манер БНР, в День воли не получилось. Никакие шаги навстречу оппозиционерам «в зачёт» руководству РБ не пойдут, даже если на 101-ю годовщину БНР будут установлены десятки памятных знаков и разрешены не только концерты, митинги и драники, но и шествия, и что угодно.

Для того чтобы раскачивать страну на «Плошчу», нужна «диктатура Лукашенко» и «мирные повстанцы», поэтому из Вашингтона будут вслед прошедшему Дню воли лететь вести и от внезапно озабоченных Белоруссией сенаторов, и от обеспокоенных «ситуацией с правами человека» в РБ американских правозащитников. Как сказала Мелисса Хупер, программный директор правозащитной организации Human Rights First, «когда оппоненты (белорусской власти. – Ред.) преследуются и сидят в тюрьмах, настоящие перемены невозможны». О том же заявил и Скотт Роланд, бывший временный поверенный по делам США в Беларуси, ныне старший советник Госдепартамента в Хельсинкской комиссии: он надеется на «день, когда в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека смогут назвать выборы честными и справедливыми». Речь идёт о выборах в Республике Беларусь, заметим.

Жаль, что американские друзья Белоруссии каждый раз не заканчивают свои послания фигурой речи – «как на Украине». Ведь задумка, по сути, та же: оторвать белорусское государство от российского в том числе через сочинение «альтернативной истории», которая делает современную независимую Беларусь правопреемницей мифической БНР, проекта неудачного и нежизнеспособного. Сегодня этот проект существует в лице нескольких деятелей в зарубежье. Раду БНР (белорусский вариант «правительства в изгнании») возглавляет гражданка Канады Ивонка Сурвилла, дочь министра финансов (тоже в изгнании), бежавшего вместе с семьёй из Белоруссии одновременно с гитлеровцами.

Ныне спадарыня Сурвилла по случаю 100-летия провозглашения БНР заявляет: «Не было б БНР, не было б БССР, не было б і незалежнай дзяржавы Беларусь». Так выглядит страница альтернативной белорусской истории, пересказываемой из Канады. Оттуда же сегодня призывают белорусов «воспользоваться этим великим Юбилеем, чтобы доказать себе и миру, что достойны идеалов БНР».