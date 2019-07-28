День ВМФ-2019 во Владивостоке: грозные корабли, реконструкция боев и воспоминания ветеранов

Владивосток, как и Петропавловск-Камчатский, первым в России отметил День ВМФ. В дальневосточной столице в акватории Амурского залива выстроились 40 военных судов, грозные силуэты которых просматривались даже через туман. На море и на суше разворачивались «боевые действия», на которые с восхищением и гордостью смотрели гости праздника.

Попасть на водную станцию ЦСКА мечтает, пожалуй, почти каждый житель Владивостока. Именно здесь разворачивается основное действо – высадка десанта, мини-прад бронетранспортеров (БТР), реконструкция боя в Сирии и театрализованное представление.

Командующий Тихоокеанском флотом обошел корабли парада. Фото: ТОФ

Военный оркестр на протяжении всего праздника играл для гостей водной станцииФото: Вадим ПОПОВ

Командующий ТОФ совершил обход кораблейФото: Вадим ПОПОВ

ПАРАД В ТУМАНЕ

Однако в этот раз акватория Амурского залива была затянута туманом, но сквозь него все-таки просматривались силуэты эскадренного миноносца «Быстрого», корабля измерительного комплекса «Маршала Крылова», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», катера «Р-261», подводной лодки «Б-394», корветов «Совершенный» и «Громкий», сошедшего со стапелей завода в Комсомольске. В парадном строю впервые принимали участие десантный вертолетоносец корабль-док «Давао-дель-Сур» Военно-морских сил Филиппин и фрегат «Куанг Чунг» ВМС Вьетнама. На некоторое время туман все-таки отступал, давая зрителям посмотреть на военные суда Тихоокеанского флота, которые по ходу праздника уничтожали условных противников

Впервые в праздновании дня ВМФ во Владивостоке приняли участие военнослужащие Вьетнама и ФилиппинФото: Вадим ПОПОВ

На водную станцию были приглашены не все, поэтому люди смотрели на праздник с высоких точекФото: Вадим ПОПОВ

Громче всех, конечно, восхищались дети. Округленные глаза ребятишек и ошеломленное: «Ого! Мама, да это подводная лодка!» слышались отовсюду. Особенно оживленно реагировали на происходящее мальчишки, которые спорили, пытаясь определить, кто из больших противолодочных кораблей со стрельбой проносится мимо - «Адмирал Трибуц» или «Адмирал Виноградов».

Мальчишки, всматриваясь в туман, пытались угадать: какое военное судно сейчас перед нимиФото: Вадим ПОПОВ

Менее эмоционально реагировали на происходящее ветераны ТОФ, однако по их глазам было видно: они вернулись в славное боевое прошлое. Отдав полжизни службе на флоте, они говорят, что продолжают служить до сих пор, невзирая на преклонный возраст.

- Я жил в деревне в Нижнем Новгороде и когда мне не было еще 18 лет, уже призвали на фронт. В 1942 году меня забрали и отправили под Кострому – готовили младший офицерский состав, потом я попал в Витебско-Хинганскую бригаду, с которой мы перешли Хинган. На Тихоокеанский флот меня отправили в 1945 году на войну с Японией и после того, как мы победили, я решил остаться здесь, - рассказывает Анатолий Кокин, полковник морской инженерной службы в отставке.

БТРы по морю добирались с корабля до водной станцииФото: Вадим ПОПОВ

А акватории Амурского залива экипажи кораблей наносили ракетные удары по условным противникам, прикрывали десант и уничтожали подводные лодкиФото: Вадим ПОПОВ

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ

Параллельно с морским парадом разворачиваются действия и на суше. Сначала зрителям показали театрализованное представление, посвященное 320-й годовщине со дня учреждения Петром I Андреевского флага. В постановке продемонстрировали основные вехи развития военно-морского флота России: зарождение ВМФ, русско-японская война и крушение броненосного крейсера «Рюрик», Великая Отечественная война и герои-дальневосточники.

Параллельно с морским парадом на суше зрителям показали театрализованное представление, посвященное 320-й годовщине со дня учреждения Петром I Андреевского флагаФото: Вадим ПОПОВ

Вспомнил о своей службе Виктор Борисов, капитан I ранга. На флот он попал по воле дяди, который в 1941 году закончил Тихоокеанское высшее морское училище. Будучи капитаном II ранга он приехал в гости племяннику, когда тот учился в шестом классе.

- И он сказал: «Витя, только на флот». И весь период учебы я об этом мечтал. Но он меня звал в тогда еще Ленинград, но туда разнарядки не было, и мне предложили на Тихоокеанский флот в ТОВВМУ имени Макарова. В 1961 году я сюда поступил, отучился пять лет и 33 года прослужил на ТОФ на подводных лодках. Я прошел три океана, был в Бомбее, Вьетнаме, Йемене, на Сейшелах и еще много где. Но больше всего запомнилось то, какая дружба на флоте, без нее никак. Если бы была возможность повторить, я бы вновь пошел на флот, - делится Виктор Борисов.

День ВМФ-2019 во Владивостоке: грозные корабли, реконструкция боев и воспоминания ветеранов.Егор ФАЛХВАДЗЕ

Современный ТОФ был показан зрелищной имитацией боев. С недостроенной гостиницы на водную станцию спускалась пара снайперов, бойцы стреляли с гидроциклов с моря, искали мины, на сушу высаживался десант и въезжали БТРы. Громкие выстрелы сопровождались не менее громкими криками: «В атаку!», а дым от взрывов «гранат» и «мин» на доли секунды окутывал зрителей. Бойцы, отстреляв все холостые патроны, шли на условного противника в рукопашную и всегда побеждали. Правда, не без потерь. Но, пожалуй, самым зрелищным был завершающий эпизод – нападение незаконных вооруженных формирований на наш блокпост. Как сказали ведущие, это смоделированная ситуация, которая могла бы произойти (или даже происходила) с военнослужащими в Сирийской Арабской республике.

Пара снайперов спускается с недостроенной высокой гостиницыФото: Вадим ПОПОВ

Перемен надо ждать, когда на улицу выходят скучные взрослые Но, пожалуй, самым зрелищным был завершающий эпизод – нападение незаконных вооруженных формирований на наш блокпостФото: Вадим ПОПОВ

Параллельно с морским парадом разворачиваются действия и на сушеФото: Вадим ПОПОВ

Тем временем в акватории Амурского залива корабли наносили ракетный удар по условным противникам, подрывали подводные лодки и задерживали суда-нарушители. К слову, в ходе последнего эпизода на судне завязался ожесточенный бой и случился пожар, но все обошлось.

Современный ТОФ был показан зрелищной имитацией боевФото: Вадим ПОПОВ

Владимир Путин "по-семейному" поговорил с близкими героев-подводников Тем временем в акватории Амурского залива корабли наносили ракетный удар по условным противникам, подрывали подводные лодки и задерживали суда-нарушителиФото: Вадим ПОПОВ

Громкие выстрелы сопровождались не менее громкими криками: «В атаку!»Фото: Вадим ПОПОВ

Праздник на водной станции завершился финальным построением всех участников и песней «Андреевский флаг». Однако День ВМФ во Владивостоке еще не заканчиваются. Жителей и гостей дальневосточной столицы ждет праздничный концерт и салют.

Дым от взрывов «гранат» и «мин» на доли секунды окутывал зрителейФото: Вадим ПОПОВ

Завершился праздник на водной станции финальным построением всех участниковФото: Вадим ПОПОВ

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