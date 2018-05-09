День Великой Победы! • 138 • Аналитика







В этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Необходимо помнить, что поражение гитлеровской Германии и её союзников сорвало планы хозяев Запада поработить всё человечество и установить над ним полное господство. «Вечный рейх», «новый мировой порядок» — глобальная рабовладельческая цивилизация, строился на крови и костях миллионов людей, покорении и рабстве целых стран, на уничтожении «расово неполноценных» народов, к которым идеологи нацизма отнесли славян и русских. Поражение Советского Союза (России) в Великой Отечественной войне вело к решению т. н. русского вопроса — расчленению и полному уничтожению русской цивилизации и русского народа.





После разрушения СССР наши западные «партнеры» и их прихлебатели в России начали активный пересмотр итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн. СССР и нацистскую Германию, Сталина и Гитлера стали одинаково называть агрессорами, оккупантами. Освобождение Европы советскими (русскими) войсками отрицается. Советского солдата-освободителя теперь называют оккупантом, захватчиком. Дело доходит до того, что уже Гитлера называют защитником Европы от «красной чумы». Этот чёрный миф уже победил в Прибалтике, на Украине-Малороссии, в Грузии. В самой России появились идейные наследники власовцев и бандеровцев, которые отрицают подвиг советского (русского) народа и Советского Союза.



Как свидетельствуют исторические факты, в завоевании победы над нацистской Германией и её союзниками решающую роль сыграл Советский Союз и его вооруженные силы. Советско-германский фронт за всё время его существования был главным фронтом Второй мировой войны. В сражениях против СССР германская армия потеряла убитыми, ранеными и пленными 10 млн. человек, 77 тыс. боевых самолетов, 48 тыс. танков и штурмовых орудий, 167 тыс. артиллерийских орудий, 2,5 тыс. боевых кораблей и транспортных судов. Это составило примерно три четверти общих потерь Германии в мировой войне. Разгромив вооруженные силы агрессивного германского блока, Красная Армия внесла решающий вклад в освобождение народов Европы. Военно-политическое и моральное поражение европейского нацизма и фашизма, а также японского милитаризма создали благоприятные условия для создания мировой систем социализма, которая смогла уравновесить хищнические устремление капиталистического мира. Победа СССР сильно повлияла на развитие национально-освободительной борьбы, что привело к краху традиционной колониальной системы империализма.



Информационная и культурная война против России, временами переходящая в горячую войну, ведётся Западом с древних времен. Враг старается стереть историческую память, уничтожить самосознание самого непокорного на Земле народа, расчленить, обратить в рабство и ассимилировать русский суперэтнос. Поэтому очень важно сохранить память о великой войне на основной территории русской цивилизации – России. Мы должны помнить, что после Первой мировой войны Запад некоторое время удерживался на плаву за счёт тотального грабежа потерпевших поражение империй – Российской, Германской, Австро-Венгерской и Турецкой, а также своих колоний. Из России были вывезены огромные капиталы, золото, драгоценности, украдено имущество Российской империи за границей на миллиарды золотых рублей. Это спасло Запад от экономического коллапса и революций, восстаний обездоленных людей.



Однако сущность западного мира – это постоянный грабеж, перераспределение ресурсов всего человечества в свою пользу. Запад – это мировой паразит, вампир-упырь, который не может существовать без грабежей, вторжений и захватов чужого «жизненного пространства». Без этого ему грозит кризис, распад и гибель. В 1930-е годы начался новый системный кризис западного мира. Особенно он ярко проявился в США – «витрине» капиталистической системы. Тогда мировой паразит снова стал готовить большую войну. Для простых людей война – это смерть, страдания и бедствия, а для правящих кланов на Западе – гешефт, выгода и господство. Терпеть нельзя действовать!



Кроме того, хозяев Запада обеспокоил стремительный, фантастический взлёт СССР-России в 30-е годы. Хозяева Запада рассчитывали расчленить и уничтожить русскую цивилизацию в ходе Первой мировой войны и последующей Революции и Гражданской войны. Однако Россия выстояла, предъявила миру новый проект – советскую цивилизацию, общество служения, знания и созидания. Советское общество, где господствует социальная справедливость и этика совести. На планете появилась реальная альтернатива западному проекту – несправедливому, хищному, рабовладельческому миру, где люди делятся на «избранных» — рабовладельцев и «рабочий скот», «двуногих орудий». А общество потребления, капитализм – это всего лишь новые вывески, витрины этой невольничьей цивилизации.



Русские (советские) люди, ощутив, что власти идёт правильным курсом, поддержали советский проект развития. И Россия совершила удивительный, качественный рывок в будущее, за несколько лет ликвидировав 50-100-летний разрыв в развитии между нашей страной и передовыми державами Запада. Более того, по ряду направлений наметилось качественное превосходство советской цивилизации над Западом. В частности, в образовании. Советское массовое образование становилось лучшим в мире, давая стране первоклассных ученых, инженеров, конструкторов, военных, учителей, врачей, воспитателей и т. д. Советская Россия устремилась в светлое будущее, «золотой век», оставляя Запад в прошлом.



Хозяева Запада испугались того, что проигрывают в «большой игре», что их господство на планете под угрозой. Что лучшие умы человечества сочувствуют советскому проекту. Что люди по всей планете стали с надеждой и радостью смотреть на Советский Союз, который показал всему человечеству, что можно жить иначе, не по-звериному, а по-человечески. Западный рабовладельческий «мировой порядок» затрещал. «Невоенная война» России и Запада



Тогда глобальный паразит снова повернул свою звериную морду в сторону России. В Западной Европу укрепляют фашистские и нацистские режимы. Создают проект «Гитлер» и позволяют фюреру взять власть в Германии, помогают восстановить военно-промышленный потенциал Рейха, построить лучшие и самые передовые в Европе вооруженные силы. Гитлеру скармливают почти всю Европу, позволяют «съесть» не только Чехословакию и Польшу, но даже Францию. Англия даёт понять Берлину, что второго фронта в этот раз не будет, он может спокойно воевать с Россией и уничтожать «русских недочеловеков». На Дальнем Востоке США и Англия схожим образом «работали» с милитаристской Японией, позволив ей утопить в крови Китай и захватить его самые развитые области.



Провокации в Финляндии, на озере Хасан и Халкин-Голе показали, что Советская Россия сильна и наскоком её не взять. Поэтому создали «гитлеровский Евросоюз», чтобы объединить человеческие и материальные ресурсы Европы во главе с Германией. На Востоке позволяли вооружаться и усиливаться Японии. Японским агрессорам давали грабить и насиловать Китая, чтобы Японская империя могла атаковать СССР на Дальнем Востоке.



Таким образом, мировую войну готовили по старой схеме, неизменной стратегии – разделяй, стравливай и властвуй. Инициатором, зачинщиком мировой войны вступили мировые кланы паразитов, господствующие в США, Англии и во Франции. Представительная демократия – это вывеска рабовладельческой, хищническо-паразитарной системы. Президенты, депутаты, сенаторы, губернаторы и мэры – это ставленники, петрушки настоящих хозяев Запада. Хозяева Запада вновь стравили Германию и Россию, немцев и русских. Также на Россию нацеливали и Японию, но японская военно-политическая верхушка в последний момент осознала, что является «тараном» в руках Запада и повернула оружие против Англии и США.



И снова главные враги России, Англия и США, остались как бы в стороне и даже играли роль «партнеров» СССР. Но при этом именно они возглавляли (и возглавляют) глобальную операцию по уничтожению русской цивилизации и русского народа. Одновременно они решали и другие стратегические задачи. В частности, задачу разрушения возможности появления стратегической оси Берлин – Москва, ослабления и полного подчинения Германии, германо-романского мира и германской элиты. На Дальнем Востоке Япония должна была раздавить и ограбить Китай, восточную часть России, после чего Англия США планировали поставить японцев на место. Суммарная мощь Запада (военная, финансово-экономическая, идеологическая, демографическая и т. д.), по их расчётам, позволяла им раз и навсегда покончить с Россией, ослабить и подчинить Германию и Японию, и установить вечный «новый мировой порядок». Фактически Гитлер с его «Вечным рейхом», идеей расового господства, делением народов и людей на «избранных», «расово полноценных арийцев» и «недочеловеков», рабов, конвейером смерти по уничтожению миллионов неугодных, честно показал суть «нового порядка», который строят хозяева Запада. Это страшный мир «чёрного солнца», инферно. Молдавский пат. Додон сказал — Додон не сделал



Гитлер с его идеей создания гармоничного «арийского мира» (при этом без России и русских, что в принципе невозможно) попал в ловушку, ловко устроенную Англией и США. И, вместо того, чтобы атаковать англосаксов, сеющих смерть и горе в Европе, стравливающих русских и немцев, вторгся в Россию-СССР. Устроив мировую бойню, обрекая на смерть и страдания миллионы людей, а Германию на новое страшное поражение. США и Англия планировали добить крайне ослабленных войной русских и немцев, и на обломках прежней России и Германии (со всей Европой) построить свой мировой порядок. Позднее Гитлера назовут «величайшим преступником», что в целом верно, но забывают рядом с ним поставить хозяев Англии и США, которые стали главными зачинщиками мировой войны.



Однако хозяева Запада просчитались. В Москве видели игру противника. Перед самой войной, ощущая близость врага, Москва решила задачу по восстановлению части прежней империи – вернула свои исконные земли в Прибалтике, на Западной Белоруссии и Украине, в Молдавии. Этот блистательный стратегический шаг по воссоединению русских земель и русского народа укрепил военный, экономический и демографический потенциал страны. Показал, что великая Россия (СССР) обрела историческое самосознание, и стремительно возрождается.



22 июня 1941 года гитлеровские полчища наносят мощный удар по СССР, который, по мысли хозяев Запада, должен был стать смертельным. Но во главе России стоял настоящий народный вождь Сталин, который хорошо знал нутро западных «союзников», использовал их внутренние противоречия. Страну, хозяйство, вооруженные силы и народ готовили к большой войне. Сталин мобилизовал народ, всю страну. «Пятую колонну» (которая готовила предательский удар в спину СССР), большую её часть, перед войной успели зачистить. Красную Армию стремительно обновляли, модернизировали, укрепляли новой техникой и оружием. Однако удар был страшным. Немцы были настоящими воинами, прирожденными, хорошо оснащенными и подготовленными, которых убедили, что они «непобедимы». Два года Красная Армия училась, наука была жесточайшей, кровавой. В 1943 году советские войска перешли в решительное контрнаступление и начали бить врага, освобождать родную землю. Произошёл стратегический перелом в войне. Советская армия стала лучшей в мире. «Анахронизм», которого так не хватает!



Для Запада мобилизация России-СССР и сверхконцентрация сил русского народа были за пределом возможного, фантастикой. Русские же смогли преодолеть этот предел. Огромной ценой, так враг уничтожал не только военнопленных, но и мирное население, женщин, детей и стариков, оставляя после себя выжженное поле, советская цивилизация победила, доказав своё превосходство над самой эффективной западной системой – гитлеровским рейхом. Советский народ выбил зверя за пределы своей Родины, освободил Европу, вопреки планам США и Англии, и добил нацистскую гадину в её логове.



Таким образом, в мае 1945 года Советский Союз и русский народ на два поколения спасли мир от рабства, глобального человеконенавистнического порядка. Сейчас пришло время новой битвы сил добра и зла. Снова хозяева Запада развязали мировую войну (ближневосточный фронт), чтобы ввергнуть основные державы Евразии в хаос. День Победы! День славы русского оружия! День, омытый кровью миллионов советских людей.В этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Необходимо помнить, что«Вечный рейх», «новый мировой порядок» — глобальная рабовладельческая цивилизация, строился на крови и костях миллионов людей, покорении и рабстве целых стран, на уничтожении «расово неполноценных» народов, к которым идеологи нацизма отнесли славян и русских.После разрушения СССР наши западные «партнеры» и их прихлебатели в России начали активный пересмотр итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн. СССР и нацистскую Германию, Сталина и Гитлера стали одинаково называть агрессорами, оккупантами. Освобождение Европы советскими (русскими) войсками отрицается. Советского солдата-освободителя теперь называют оккупантом, захватчиком. Дело доходит до того, что уже Гитлера называют защитником Европы от «красной чумы». Этот чёрный миф уже победил в Прибалтике, на Украине-Малороссии, в Грузии. В самой России появились идейные наследники власовцев и бандеровцев, которые отрицают подвиг советского (русского) народа и Советского Союза.Как свидетельствуют исторические факты, в завоевании победы над нацистской Германией и её союзниками решающую роль сыграл Советский Союз и его вооруженные силы. Советско-германский фронт за всё время его существования был главным фронтом Второй мировой войны. В сражениях против СССР германская армия потеряла убитыми, ранеными и пленными 10 млн. человек, 77 тыс. боевых самолетов, 48 тыс. танков и штурмовых орудий, 167 тыс. артиллерийских орудий, 2,5 тыс. боевых кораблей и транспортных судов. Это составило примерно три четверти общих потерь Германии в мировой войне. Разгромив вооруженные силы агрессивного германского блока, Красная Армия внесла решающий вклад в освобождение народов Европы. Военно-политическое и моральное поражение европейского нацизма и фашизма, а также японского милитаризма создали благоприятные условия для создания мировой систем социализма, которая смогла уравновесить хищнические устремление капиталистического мира. Победа СССР сильно повлияла на развитие национально-освободительной борьбы, что привело к краху традиционной колониальной системы империализма.Информационная и культурная война против России, временами переходящая в горячую войну, ведётся Западом с древних времен. Враг старается стереть историческую память, уничтожить самосознание самого непокорного на Земле народа, расчленить, обратить в рабство и ассимилировать русский суперэтнос. Поэтому очень важно сохранить память о великой войне на основной территории русской цивилизации – России. Мы должны помнить, что после Первой мировой войны Запад некоторое время удерживался на плаву за счёт тотального грабежа потерпевших поражение империй – Российской, Германской, Австро-Венгерской и Турецкой, а также своих колоний. Из России были вывезены огромные капиталы, золото, драгоценности, украдено имущество Российской империи за границей на миллиарды золотых рублей. Это спасло Запад от экономического коллапса и революций, восстаний обездоленных людей.ОднакоЗапад – это мировой паразит, вампир-упырь, который не может существовать без грабежей, вторжений и захватов чужого «жизненного пространства». Без этого ему грозит кризис, распад и гибель. В 1930-е годы начался новый системный кризис западного мира. Особенно он ярко проявился в США – «витрине» капиталистической системы. Тогда мировой паразит снова стал готовить большую войну. Для простых людей война – это смерть, страдания и бедствия, а для правящих кланов на Западе – гешефт, выгода и господство.Кроме того, хозяев Запада обеспокоил стремительный, фантастический взлёт СССР-России в 30-е годы. Хозяева Запада рассчитывали расчленить и уничтожить русскую цивилизацию в ходе Первой мировой войны и последующей Революции и Гражданской войны. Однако, где люди делятся на «избранных» — рабовладельцев и «рабочий скот», «двуногих орудий». А общество потребления, капитализм – это всего лишь новые вывески, витрины этой невольничьей цивилизации.Русские (советские) люди, ощутив, что власти идёт правильным курсом, поддержали советский проект развития. И Россия совершила удивительный, качественный рывок в будущее, за несколько лет ликвидировав 50-100-летний разрыв в развитии между нашей страной и передовыми державами Запада. Более того, по ряду направлений наметилось качественное превосходство советской цивилизации над Западом. В частности, в образовании. Советское массовое образование становилось лучшим в мире, давая стране первоклассных ученых, инженеров, конструкторов, военных, учителей, врачей, воспитателей и т. д.Хозяева Запада испугались того, что проигрывают в «большой игре», что их господство на планете под угрозой. Что лучшие умы человечества сочувствуют советскому проекту. Что люди по всей планете стали с надеждой и радостью смотреть на Советский Союз, который показал всему человечеству, что можно жить иначе, не по-звериному, а по-человечески. Западный рабовладельческий «мировой порядок» затрещал.Тогда глобальный паразит снова повернул свою звериную морду в сторону России. В Западной Европу укрепляют фашистские и нацистские режимы. Создают проект «Гитлер» и позволяют фюреру взять власть в Германии, помогают восстановить военно-промышленный потенциал Рейха, построить лучшие и самые передовые в Европе вооруженные силы. Гитлеру скармливают почти всю Европу, позволяют «съесть» не только Чехословакию и Польшу, но даже Францию. Англия даёт понять Берлину, что второго фронта в этот раз не будет, он может спокойно воевать с Россией и уничтожать «русских недочеловеков». На Дальнем Востоке США и Англия схожим образом «работали» с милитаристской Японией, позволив ей утопить в крови Китай и захватить его самые развитые области.Провокации в Финляндии, на озере Хасан и Халкин-Голе показали, что Советская Россия сильна и наскоком её не взять. Поэтому создали «гитлеровский Евросоюз», чтобы объединить человеческие и материальные ресурсы Европы во главе с Германией. На Востоке позволяли вооружаться и усиливаться Японии. Японским агрессорам давали грабить и насиловать Китая, чтобы Японская империя могла атаковать СССР на Дальнем Востоке.Представительная демократия – это вывеска рабовладельческой, хищническо-паразитарной системы. Президенты, депутаты, сенаторы, губернаторы и мэры – это ставленники, петрушки настоящих хозяев Запада. Хозяева Запада вновь стравили Германию и Россию, немцев и русских. Также на Россию нацеливали и Японию, но японская военно-политическая верхушка в последний момент осознала, что является «тараном» в руках Запада и повернула оружие против Англии и США.И снова главные враги России, Англия и США, остались как бы в стороне и даже играли роль «партнеров» СССР. Но при этом именно они возглавляли (и возглавляют) глобальную операцию по уничтожению русской цивилизации и русского народа. Одновременно они решали и другие стратегические задачи. В частности, задачу разрушения возможности появления стратегической оси Берлин – Москва, ослабления и полного подчинения Германии, германо-романского мира и германской элиты. На Дальнем Востоке Япония должна была раздавить и ограбить Китай, восточную часть России, после чего Англия США планировали поставить японцев на место. Суммарная мощь Запада (военная, финансово-экономическая, идеологическая, демографическая и т. д.), по их расчётам, позволяла им раз и навсегда покончить с Россией, ослабить и подчинить Германию и Японию, и установить вечный «новый мировой порядок». Фактически Гитлер с его «Вечным рейхом», идеей расового господства, делением народов и людей на «избранных», «расово полноценных арийцев» и «недочеловеков», рабов, конвейером смерти по уничтожению миллионов неугодных, честно показал суть «нового порядка», который строят хозяева Запада. Это страшный мир «чёрного солнца», инферно.Гитлер с его идеей создания гармоничного «арийского мира» (при этом без России и русских, что в принципе невозможно) попал в ловушку, ловко устроенную Англией и США. И, вместо того, чтобы атаковать англосаксов, сеющих смерть и горе в Европе, стравливающих русских и немцев, вторгся в Россию-СССР. Устроив мировую бойню, обрекая на смерть и страдания миллионы людей, а Германию на новое страшное поражение. США и Англия планировали добить крайне ослабленных войной русских и немцев, и на обломках прежней России и Германии (со всей Европой) построить свой мировой порядок. Позднее Гитлера назовут «величайшим преступником», что в целом верно, но забывают рядом с ним поставить хозяев Англии и США, которые стали главными зачинщиками мировой войны.Однако хозяева Запада просчитались. В Москве видели игру противника. Перед самой войной, ощущая близость врага, Москва решила задачу по восстановлению части прежней империи – вернула свои исконные земли в Прибалтике, на Западной Белоруссии и Украине, в Молдавии. Этот блистательный стратегический шаг по воссоединению русских земель и русского народа укрепил военный, экономический и демографический потенциал страны. Показал, что великая Россия (СССР) обрела историческое самосознание, и стремительно возрождается.22 июня 1941 года гитлеровские полчища наносят мощный удар по СССР, который, по мысли хозяев Запада, должен был стать смертельным. Но во главе России стоял настоящий народный вождь Сталин, который хорошо знал нутро западных «союзников», использовал их внутренние противоречия. Страну, хозяйство, вооруженные силы и народ готовили к большой войне. Сталин мобилизовал народ, всю страну. «Пятую колонну» (которая готовила предательский удар в спину СССР), большую её часть, перед войной успели зачистить. Красную Армию стремительно обновляли, модернизировали, укрепляли новой техникой и оружием. Однако удар был страшным. Немцы были настоящими воинами, прирожденными, хорошо оснащенными и подготовленными, которых убедили, что они «непобедимы». Два года Красная Армия училась, наука была жесточайшей, кровавой. В 1943 году советские войска перешли в решительное контрнаступление и начали бить врага, освобождать родную землю. Произошёл стратегический перелом в войне. Советская армия стала лучшей в мире.Для Запада мобилизация России-СССР и сверхконцентрация сил русского народа были за пределом возможного, фантастикой. Русские же смогли преодолеть этот предел. Огромной ценой, так враг уничтожал не только военнопленных, но и мирное население, женщин, детей и стариков, оставляя после себя выжженное поле, советская цивилизация победила, доказав своё превосходство над самой эффективной западной системой – гитлеровским рейхом. Советский народ выбил зверя за пределы своей Родины, освободил Европу, вопреки планам США и Англии, и добил нацистскую гадину в её логове.Таким образом, в мае 1945 года Советский Союз и русский народ на два поколения спасли мир от рабства, глобального человеконенавистнического порядка. Сейчас пришло время новой битвы сил добра и зла. Снова хозяева Запада развязали мировую войну (ближневосточный фронт), чтобы ввергнуть основные державы Евразии в хаос. Автор: Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 138 Источник Похожие новости Русские в Персии: от братьев Поляковых до вождя народов «Невоенная война» России и Запада Молдавский пат. 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