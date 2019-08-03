День ВДВ, фонтан и водка • 72 • Аналитика



Погода не порадовала или наоборот, порадовала. С точки зрения обычного человека в такую погоду в фонтан лезть — это не очень приятно. Но когда это останавливало десантников?





Однако, проехав по нескольким местам, в смысле городским фонтанам, везде мы видели одну и ту же картину.







Правда, вот у этого откровенно маялся один (!) человек в голубом берете, домогаясь до окружающих вопросом "а где все?" Это был Александр с острова Сахалин, которые приехал к родственникам в гости и был не в курсе новшеств.







В общем, Александра мы взяли в плен и отвезли в место массового скопления "голубых беретов" и выпустили там в привычную среду обитания.



Почему так вышло, что 2 августа на родине ВДВ было все так тихо и спокойно?



Вопрос организации, не более того.



Оказалось, что скучковать всех десантников города в одном месте — это очень просто. Надо просто создать место, где они чувствовали бы себя комфортно. Так что — парк Победы. В котором буквально недавно мы снимали материал об открытии памятника Маргелову.







Кстати, свежеоткрытый бюст пользовался огромной популярностью, так как на открытии были далеко не все носящие голубые тельники и береты.



А парк стал сегодня ареной довольно нешуточных событий.



Мы шли вроде как на небольшой митинг, который представляли себе как небольшое возложение пары венков, цветы, ну и тусовку десантников.





В целом выглядело все немного странно, потому что венки и цветы к памятнику первому десанту возлагали все: ветераны ВДВ, армия, ВКС, МЧС, УФСИН, полиция, таможня, РПЦ и еще какие-то люди в форме. Короче, РЖД не было, остальные присутствовали.



Выглядело массово, но повторюсь, странновато.







































А потом случился тот самый приятный сюрприз.







Это камень в основании будущего музея ВДВ. Который будет построен к следующему году. Про планы и сроки нам все рассказал на камеру председатель Воронежского филиала Общества десантников Виталий Каширин, повторяться смысла нет, надо только пожелать удачи и ждать открытия. Было бы здорово, если к 90-летию ВДВ успели бы.







Кстати, проект весьма оригинальный.







В общем, камень заложили, будем посматривать, как стройка пойдет.











На этом серьезная часть закончилась и начался, собственно, праздник. Концерт, встречи друзей, отмечания и все, что с этим связано. Сразу скажу, что сильно наотмечавшегося видел одного. Да и то, его очень быстро организаторы куда-то уволокли, не дали упасть.







А вообще, как бы смотрящих за порядком было достаточно.











И такой момент понравился:







Плюс было несколько торговых точек с плюшками и в особенности с мясом.







Так что перекусить было где и чем. Весьма, кстати, полезное дело.



Дополнительный плюс — от 20-й армии пригнали немножко техники, было где детворе полазить.



























































В целом очень хочется отметить весьма четкую организацию. Видимо, перемены, происшедшие внутри общества десантников, более чем положительные.



Когда Общество не фигурирует в полицейских сводках, когда мероприятие является именно мероприятием, а не попойкой, — это и есть то, чем должен гордиться город-родина ВДВ.



Еще раз с праздником, за ВДВ!



2 августа. День, известный всем как один из дней, когда вроде праздник, но надо быть настороже. Потому что ближе к вечеру (тем более пятницы) на улицах начинают появляться парни в голубых беретах, скажем так, в разной степени адекватности. И это нормально, поскольку день ВДВ — ну его просто надо пережить. Как день пограничника или день ВМФ, все зависит от того, в какие войска больше призывают из конкретного региона.Погода не порадовала или наоборот, порадовала. С точки зрения обычного человека в такую погоду в фонтан лезть — это не очень приятно. Но когда это останавливало десантников?Однако, проехав по нескольким местам, в смысле городским фонтанам, везде мы видели одну и ту же картину.Правда, вот у этого откровенно маялся один (!) человек в голубом берете, домогаясь до окружающих вопросом "а где все?" Это был Александр с острова Сахалин, которые приехал к родственникам в гости и был не в курсе новшеств.В общем, Александра мы взяли в плен и отвезли в место массового скопления "голубых беретов" и выпустили там в привычную среду обитания.Почему так вышло, что 2 августа на родине ВДВ было все так тихо и спокойно?Вопрос организации, не более того.Оказалось, что скучковать всех десантников города в одном месте — это очень просто. Надо просто создать место, где они чувствовали бы себя комфортно. Так что — парк Победы. В котором буквально недавно мы снимали материал об открытии памятника Маргелову.Кстати, свежеоткрытый бюст пользовался огромной популярностью, так как на открытии были далеко не все носящие голубые тельники и береты.А парк стал сегодня ареной довольно нешуточных событий.Мы шли вроде как на небольшой митинг, который представляли себе как небольшое возложение пары венков, цветы, ну и тусовку десантников.В целом выглядело все немного странно, потому что венки и цветы к памятнику первому десанту возлагали все: ветераны ВДВ, армия, ВКС, МЧС, УФСИН, полиция, таможня, РПЦ и еще какие-то люди в форме. Короче, РЖД не было, остальные присутствовали.Выглядело массово, но повторюсь, странновато.А потом случился тот самый приятный сюрприз.Это камень в основании будущего музея ВДВ. Который будет построен к следующему году. Про планы и сроки нам все рассказал на камеру председатель Воронежского филиала Общества десантников Виталий Каширин, повторяться смысла нет, надо только пожелать удачи и ждать открытия. Было бы здорово, если к 90-летию ВДВ успели бы.Кстати, проект весьма оригинальный.В общем, камень заложили, будем посматривать, как стройка пойдет.На этом серьезная часть закончилась и начался, собственно, праздник. Концерт, встречи друзей, отмечания и все, что с этим связано. Сразу скажу, что сильно наотмечавшегося видел одного. Да и то, его очень быстро организаторы куда-то уволокли, не дали упасть.А вообще, как бы смотрящих за порядком было достаточно.И такой момент понравился:Плюс было несколько торговых точек с плюшками и в особенности с мясом.Так что перекусить было где и чем. Весьма, кстати, полезное дело.Дополнительный плюс — от 20-й армии пригнали немножко техники, было где детворе полазить.В целом очень хочется отметить весьма четкую организацию. Видимо, перемены, происшедшие внутри общества десантников, более чем положительные.Когда Общество не фигурирует в полицейских сводках, когда мероприятие является именно мероприятием, а не попойкой, — это и есть то, чем должен гордиться город-родина ВДВ.Еще раз с праздником, за ВДВ! Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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