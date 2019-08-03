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День ВДВ, фонтан и водка

03 августа 2019, 04:54  •  72 • Аналитика
2 августа. День, известный всем как один из дней, когда вроде праздник, но надо быть настороже. Потому что ближе к вечеру (тем более пятницы) на улицах начинают появляться парни в голубых беретах, скажем так, в разной степени адекватности. И это нормально, поскольку день ВДВ — ну его просто надо пережить. Как день пограничника или день ВМФ, все зависит от того, в какие войска больше призывают из конкретного региона.

Погода не порадовала или наоборот, порадовала. С точки зрения обычного человека в такую погоду в фонтан лезть — это не очень приятно. Но когда это останавливало десантников?


Однако, проехав по нескольким местам, в смысле городским фонтанам, везде мы видели одну и ту же картину.



Правда, вот у этого откровенно маялся один (!) человек в голубом берете, домогаясь до окружающих вопросом "а где все?" Это был Александр с острова Сахалин, которые приехал к родственникам в гости и был не в курсе новшеств.



В общем, Александра мы взяли в плен и отвезли в место массового скопления "голубых беретов" и выпустили там в привычную среду обитания.

Почему так вышло, что 2 августа на родине ВДВ было все так тихо и спокойно?

Вопрос организации, не более того.

Оказалось, что скучковать всех десантников города в одном месте — это очень просто. Надо просто создать место, где они чувствовали бы себя комфортно. Так что — парк Победы. В котором буквально недавно мы снимали материал об открытии памятника Маргелову.



Кстати, свежеоткрытый бюст пользовался огромной популярностью, так как на открытии были далеко не все носящие голубые тельники и береты.

А парк стал сегодня ареной довольно нешуточных событий.

Мы шли вроде как на небольшой митинг, который представляли себе как небольшое возложение пары венков, цветы, ну и тусовку десантников.


В целом выглядело все немного странно, потому что венки и цветы к памятнику первому десанту возлагали все: ветераны ВДВ, армия, ВКС, МЧС, УФСИН, полиция, таможня, РПЦ и еще какие-то люди в форме. Короче, РЖД не было, остальные присутствовали.

Выглядело массово, но повторюсь, странновато.



















А потом случился тот самый приятный сюрприз.



Это камень в основании будущего музея ВДВ. Который будет построен к следующему году. Про планы и сроки нам все рассказал на камеру председатель Воронежского филиала Общества десантников Виталий Каширин, повторяться смысла нет, надо только пожелать удачи и ждать открытия. Было бы здорово, если к 90-летию ВДВ успели бы.



Кстати, проект весьма оригинальный.



В общем, камень заложили, будем посматривать, как стройка пойдет.





На этом серьезная часть закончилась и начался, собственно, праздник. Концерт, встречи друзей, отмечания и все, что с этим связано. Сразу скажу, что сильно наотмечавшегося видел одного. Да и то, его очень быстро организаторы куда-то уволокли, не дали упасть.



А вообще, как бы смотрящих за порядком было достаточно.





И такой момент понравился:



Плюс было несколько торговых точек с плюшками и в особенности с мясом.



Так что перекусить было где и чем. Весьма, кстати, полезное дело.

Дополнительный плюс — от 20-й армии пригнали немножко техники, было где детворе полазить.





























В целом очень хочется отметить весьма четкую организацию. Видимо, перемены, происшедшие внутри общества десантников, более чем положительные.

Когда Общество не фигурирует в полицейских сводках, когда мероприятие является именно мероприятием, а не попойкой, — это и есть то, чем должен гордиться город-родина ВДВ.

Еще раз с праздником, за ВДВ!

Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов

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