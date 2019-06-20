День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России • 39 • Аналитика









Стоит отметить, что российский флот с первых дней своего существования был настоящей кузницей военных кадров и площадкой, открытой для внедрения передовых технологий и различных новшеств. Наиболее ярко это проявилось именно в области создания и развития минного оружия. Русские ученые, инженеры и моряки закрепили за собой первенство в вопросе разработки нового оружия – морской мины, а также противоминного трала, минного тральщика, надводных и подводных минных заградителей.



Боевой дебют минного оружия

Уже после начала Крымской войны в 1853 году стало понятно, что появление на Балтике флота Великобритании и Франции, обладающих огромным боевым потенциалом на море, лишь вопрос времени. Правильно оценив опасность для главной базы российского флота на Балтике и столицы, военное и политическое руководство страны начало принимать различные меры по защите Кронштадта и Санкт-Петербурга. Отлично понимая, что объединенный англо-французский флот обладает огромным преимуществом (не только количественным, но и техническим), командование Балтийского флота России сразу же отказалось от встречного сражения с противником в открытом море. Руководство флота готовилось противостоять противнику с опорой на сеть морских и прибрежных крепостей, фортов и береговых батарей.



Тогда же было принято решение об использовании морских мин и организации специальных минных позиций в Финском заливе. Мины рассматривались командованием Балтийского флота, как одно из возможных усилений обороны главной базы флота в Кронштадте. Благо впервые их успели испытать еще в 1852 году. Большая заслуга в организации первых в истории минных заграждений принадлежит академику и члену Комитета по подводным опытам Борису Семеновичу Якоби, который был командирован из Петербурга в Кронштадт, чтобы на месте заниматься разработкой системы минных заграждений и работами по установке морских мин.







Выставлять мины в акватории Финского залива на подступах к острову Котлин начали уже в 1854 году. Первое заграждение, включающее в себя 105 морских мин, было полностью установлено к концу апреля 1854 года. К 10 июня завершилась установка мин на второй позиции. Протяженность установленных минных заграждений составляла более 550 метров. При этом минные заграждения выставлялись таким образом, чтобы соблюдалось прикрытие минных постановок огнем береговой артиллерии, по сути, в Финском заливе создавалась первая в истории войн на море минно-артиллерийская позиция.



К тому моменту, когда в июне 1855 года в Финский залив наконец-то вошла объединенная англо-французская эскадра, Балтийский флот был готов к встрече с ней. Основной задачей эскадры было блокирование Балтийского флота на его базах с последующим уничтожением русских кораблей. Выполнить эту задачу объединенные силы Великобритании и Франции не смогли. К моменту их появления на Балтике на подступах к Кронштадту было выставлено почти две тысячи морских мин (различных моделей и различной мощности пороховых зарядов). Первая же разведка укреплений главной базы русского Балтийского флота, которую предприняла союзная эскадра, закончилась для них плачевно. Высланные к острову параходофрегаты «Firefly» и «Merlin» сразу же попали на выставленное минное заграждение. Оба корабля подорвались на заграждении, состоящем из пиротехнических мин, которые были выставлены русскими моряками напротив западной части острова Котлин, причем британский параходофрегат «Merlin» подорвался дважды.





Подрыв на минах английских пароходофрегатов у Кронштадта. Художник А. Тронь



Пиротехнические мины тех лет не отличались особой мощностью зарядов, оружие было новым и еще не отличалось совершенством конструкции. Ни один из подорвавшихся на минах кораблей союзной эскадры не пошел на дно, получив только легкие повреждения. Но сам факт наличия внушительных минных заграждений, установленных перед островом Котлин, отбил у командования англо-французской эскадры всякое желание активно действовать, адмиралы просто отказались от атаки Кронштадта и до самого конца Крымской войны больше не предпринимали попыток прорваться к базе русского флота.



Первое применение торпед русским флотом

Удивительно, но и торпедное вооружение в боевых условиях первым в мире также опробовал именно русский флот. Это произошло во время очередной Русско-турецкой войны, которая началась в 1877 году. С момента первого боевого успешного применения торпедного вооружения прошло чуть более 140 лет. В ночь на 14 января (26 января по новому стилю) 1878 года на Батумском рейде торпедные катера, спущенные с борта специально оборудованного для их транспортировки парохода «Великий князь Константин», потопили турецкий военный пароход «Интибах». Данная атака доказала эффективность нового вида морского оружия, дав ему настоящую путевку в жизнь.



В ночь на 26 января 1878 года на Батумском рейде появились два небольших катера «Чесма» и «Сухум-Кале», которыми командовали лейтенанты Зацаренный и Щешинский. Минные катера, которые несли по одной торпеде каждый, были спущены на воду с борта специально переоборудованного для их транспортировки пассажирского парохода «Великий князь Константин». Наводка торпед на цель осуществлялась тогда поворотом корпуса катера. Ночь выдалась лунной и позволила экипажам катеров рассмотреть турецкие суда, находившиеся на Батумском рейде, всего кораблей было семь. Охранение осуществлял военный двухмачтовый пароход «Интибах» водоизмещением примерно 160 тонн. Именно он и стал целью небольших минных катеров. Русские моряки отправили торпеды в цель с дистанции 50 метров, обе торпеды поразили пароход. От взрывов торпед «Интибах» лег на правый борт и буквально за две минуты его мачты уже скрылись под водой.







Картина Л. Ф. Лагорио «Потопление катерами парохода «Великий князь Константин» турецкого парохода «Интибах» на Батумском рейде в ночь на 14 января 1878 г.»



Каждая из торпед несла заряд примерно в 27 килограммов взрывчатки, этого оказалось более чем достаточно для турецкого военного парохода, занимавшегося охраной рейда. Из 35 находившихся на борту парохода «Интибах» моряков в результате взрыва и затопления корабля погибли 23. Лейтенант Зацаренный собирался спасти выживших членов команды потопленного парохода, но из-за большого количества плавающих вокруг крупных обломков, не рискнул приблизиться к месту затопления судна. Первое успешное применение торпед в бою стало событием, которое освещалось в мировой прессе, восторгавшейся русскими моряками и офицерами. Эта же операция стала последней морской операцией на Черном море в победоносной для отечественного оружия Русско-турецкой войне 1877-1878 годов.



Прошло уже полтора века с момента первого успешного боевого применения минного оружия русскими моряками, а минно-торпедное вооружение не утратило своей актуальности. После артиллерии именно минное оружие на флоте является старейшим и одним из самых эффективных. Во время всех войн XX века именно при помощи мин и торпед военным морякам удалось повредить и потопить наибольшее количество транспортных и боевых кораблей противника. Значение минно-торпедного вооружения остается очень высоким и в XXI веке, более того огромное количество боевых кораблей и все подлодки ВМФ России являются носителями подобного оружия.



20 июня «Военное обозрение» поздравляет всех специалистов минно-торпедной службы ВМФ СССР и ВМФ России с профессиональным праздником! Ежегодно в России отмечается памятная дата, которая напрямую затрагивает всех военнослужащих ВМФ России, связанных с минно-торпедной службой. 20 июня празднуется День специалиста минно-торпедной службы, который впервые был учрежден только 15 июля 1996 года приказом главкома ВМФ России. Дата для профессионального праздника всех минеров российского флота была выбрана на основе реального исторического события, которое изменило характер боевых действий на море. Именно в этот день летом 1855 года во время Крымской войны на минных заграждениях, выставленных для защиты Кронштадта и Санкт-Петербурга, подорвались два корабля англо-французской эскадры, вошедшей в Финский залив.Стоит отметить, что российский флот с первых дней своего существования был настоящей кузницей военных кадров и площадкой, открытой для внедрения передовых технологий и различных новшеств. Наиболее ярко это проявилось именно в области создания и развития минного оружия. Русские ученые, инженеры и моряки закрепили за собой первенство в вопросе разработки нового оружия – морской мины, а также противоминного трала, минного тральщика, надводных и подводных минных заградителей.Уже после начала Крымской войны в 1853 году стало понятно, что появление на Балтике флота Великобритании и Франции, обладающих огромным боевым потенциалом на море, лишь вопрос времени. Правильно оценив опасность для главной базы российского флота на Балтике и столицы, военное и политическое руководство страны начало принимать различные меры по защите Кронштадта и Санкт-Петербурга. Отлично понимая, что объединенный англо-французский флот обладает огромным преимуществом (не только количественным, но и техническим), командование Балтийского флота России сразу же отказалось от встречного сражения с противником в открытом море. Руководство флота готовилось противостоять противнику с опорой на сеть морских и прибрежных крепостей, фортов и береговых батарей.Тогда же было принято решение об использовании морских мин и организации специальных минных позиций в Финском заливе. Мины рассматривались командованием Балтийского флота, как одно из возможных усилений обороны главной базы флота в Кронштадте. Благо впервые их успели испытать еще в 1852 году. Большая заслуга в организации первых в истории минных заграждений принадлежит академику и члену Комитета по подводным опытам Борису Семеновичу Якоби, который был командирован из Петербурга в Кронштадт, чтобы на месте заниматься разработкой системы минных заграждений и работами по установке морских мин.Выставлять мины в акватории Финского залива на подступах к острову Котлин начали уже в 1854 году. Первое заграждение, включающее в себя 105 морских мин, было полностью установлено к концу апреля 1854 года. К 10 июня завершилась установка мин на второй позиции. Протяженность установленных минных заграждений составляла более 550 метров. При этом минные заграждения выставлялись таким образом, чтобы соблюдалось прикрытие минных постановок огнем береговой артиллерии, по сути, в Финском заливе создавалась первая в истории войн на море минно-артиллерийская позиция.К тому моменту, когда в июне 1855 года в Финский залив наконец-то вошла объединенная англо-французская эскадра, Балтийский флот был готов к встрече с ней. Основной задачей эскадры было блокирование Балтийского флота на его базах с последующим уничтожением русских кораблей. Выполнить эту задачу объединенные силы Великобритании и Франции не смогли. К моменту их появления на Балтике на подступах к Кронштадту было выставлено почти две тысячи морских мин (различных моделей и различной мощности пороховых зарядов). Первая же разведка укреплений главной базы русского Балтийского флота, которую предприняла союзная эскадра, закончилась для них плачевно. Высланные к острову параходофрегаты «Firefly» и «Merlin» сразу же попали на выставленное минное заграждение. Оба корабля подорвались на заграждении, состоящем из пиротехнических мин, которые были выставлены русскими моряками напротив западной части острова Котлин, причем британский параходофрегат «Merlin» подорвался дважды.Пиротехнические мины тех лет не отличались особой мощностью зарядов, оружие было новым и еще не отличалось совершенством конструкции. Ни один из подорвавшихся на минах кораблей союзной эскадры не пошел на дно, получив только легкие повреждения. Но сам факт наличия внушительных минных заграждений, установленных перед островом Котлин, отбил у командования англо-французской эскадры всякое желание активно действовать, адмиралы просто отказались от атаки Кронштадта и до самого конца Крымской войны больше не предпринимали попыток прорваться к базе русского флота.Удивительно, но и торпедное вооружение в боевых условиях первым в мире также опробовал именно русский флот. Это произошло во время очередной Русско-турецкой войны, которая началась в 1877 году. С момента первого боевого успешного применения торпедного вооружения прошло чуть более 140 лет. В ночь на 14 января (26 января по новому стилю) 1878 года на Батумском рейде торпедные катера, спущенные с борта специально оборудованного для их транспортировки парохода «Великий князь Константин», потопили турецкий военный пароход «Интибах». Данная атака доказала эффективность нового вида морского оружия, дав ему настоящую путевку в жизнь.В ночь на 26 января 1878 года на Батумском рейде появились два небольших катера «Чесма» и «Сухум-Кале», которыми командовали лейтенанты Зацаренный и Щешинский. Минные катера, которые несли по одной торпеде каждый, были спущены на воду с борта специально переоборудованного для их транспортировки пассажирского парохода «Великий князь Константин». Наводка торпед на цель осуществлялась тогда поворотом корпуса катера. Ночь выдалась лунной и позволила экипажам катеров рассмотреть турецкие суда, находившиеся на Батумском рейде, всего кораблей было семь. Охранение осуществлял военный двухмачтовый пароход «Интибах» водоизмещением примерно 160 тонн. Именно он и стал целью небольших минных катеров. Русские моряки отправили торпеды в цель с дистанции 50 метров, обе торпеды поразили пароход. От взрывов торпед «Интибах» лег на правый борт и буквально за две минуты его мачты уже скрылись под водой.Каждая из торпед несла заряд примерно в 27 килограммов взрывчатки, этого оказалось более чем достаточно для турецкого военного парохода, занимавшегося охраной рейда. Из 35 находившихся на борту парохода «Интибах» моряков в результате взрыва и затопления корабля погибли 23. Лейтенант Зацаренный собирался спасти выживших членов команды потопленного парохода, но из-за большого количества плавающих вокруг крупных обломков, не рискнул приблизиться к месту затопления судна. Первое успешное применение торпед в бою стало событием, которое освещалось в мировой прессе, восторгавшейся русскими моряками и офицерами. Эта же операция стала последней морской операцией на Черном море в победоносной для отечественного оружия Русско-турецкой войне 1877-1878 годов.Прошло уже полтора века с момента первого успешного боевого применения минного оружия русскими моряками, а минно-торпедное вооружение не утратило своей актуальности. После артиллерии именно минное оружие на флоте является старейшим и одним из самых эффективных. Во время всех войн XX века именно при помощи мин и торпед военным морякам удалось повредить и потопить наибольшее количество транспортных и боевых кораблей противника. Значение минно-торпедного вооружения остается очень высоким и в XXI веке, более того огромное количество боевых кораблей и все подлодки ВМФ России являются носителями подобного оружия.20 июня «Военное обозрение» поздравляет всех специалистов минно-торпедной службы ВМФ СССР и ВМФ России с профессиональным праздником! Юферев Сергей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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