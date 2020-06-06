День русского языка: повод задуматься о проблемах великого и могучего на постсоветском пространстве • 46 • Аналитика

6 июня, в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, Россия отмечает День русского языка. На русском языке говорит более 260 млн. жителей планеты, его значимость для мировой культуры действительно неоценима. Но есть у русского языка сегодня и проблемы, особенно в бывших республиках СССР.





Русский язык и политическое влияние России

Распространение русского языка в Евразии осуществлялось вслед за политической экспансией российского государства. Включение в состав России огромных территорий в Поволжье и на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, в Центральной Азии и на Кавказе привело к превращению русского языка в подлинный язык межнационального общения на значительной части всего евразийского пространства.



Однако русский язык сталкивался и с многочисленными препятствиями, в том числе активно стимулируемыми извне: враги государства российского на Западе и Востоке справедливо видели в распространении русского языка укрепление политического влияния России и делали все возможное, чтобы «оторвать» от мира русской культуры целые регионы.



Прекрасная возможность для дерусификации представилась после распада Советского Союза. Языковой вопрос приобрел еще более острое политическое значение, так как местные националистические элиты в бывших союзных республиках стали делать все возможное, чтобы стереть «русский след» в истории своих новоявленных государств. Конечно, самое важное культурное влияние заключалось не в памятниках, не в названиях улиц и городов, а в массовом использовании русского языка. На путь дерусификации вступили в той или иной степени практически все бывшие союзные республики.





В настоящее время официальный статус государственного языка русский язык сохраняет, помимо Российской Федерации, лишь в Белоруссии (наряду с белорусским языком), а также в частично признанной Республике Южная Осетия (наряду с осетинским языком), в непризнанных Приднестровской Молдавской Республике (наряду с молдавским и украинским языками), в Донецкой и Луганской Народных Республиках (наряду с украинским языком). Казахстан, Кыргызстан и Абхазия сохранили за русским языком статус официального языка государственных учреждений, а Таджикистан – статус языка межнационального общения.



Дерусификация как попытка освободиться от российского наследия

Отказ от использования русского языка в качестве официального для большинства постсоветских республик означал лишь одно – постепенный разрыв с миром русской культуры и русской истории. Особенно вопиющей выглядит попытка отказа от русского языка на Украине, где на нем говорит в быту более половины населения страны. Но интересна и позиция республик Центральной Азии.



К примеру, в Узбекистане, где русский язык ныне является лишь одним из иностранных языков, во-первых, значимая часть национального благосостояния складывается из переводов гастарбайтеров, работающих в России, а во-вторых, русский язык остается реальным языком повседневного общения неузбекской части населения.



Для жителей Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Армении и ряда других постсоветских республик уровень владения русским языком во многом является определяющим при трудоустройстве в России. Неслучайно так высок престиж немногочисленных уже русскоязычных школ в тех же Узбекистане или Таджикистане: националистическая демагогия не мешает местным элитам отдавать своих детей именно в эти школы.



К сожалению, долгое время российское правительство самоустранялось от решения проблем русского языка за пределами России. Даже сейчас, несмотря на более активную внешнюю политику Москвы, русский язык на постсоветском пространстве теряет свои позиции. Изображая лояльность перед Москвой, тот же Эмомали Рахмон задал тон отказа от русских окончаний фамилий. И вот недавно нижняя палата таджикского парламента запретила русские суффиксы в отчествах. Теперь вносить в свидетельствах о рождении их не будут. Никакого логического объяснения этому решению, кроме махрового национализма, нет: в России, например, не заставляют нерусских граждан страны принудительно русифицировать окончания фамилий или отчества (сколько азербайджанских отчеств «-оглы» или «-кызы», к примеру).



Большой проблемой стали попытки латинизировать национальные языки, отказавшись от пришедшей вместе с русским языком кириллицы. В итоге в Узбекистане узбекский язык сейчас существует в латинской и кириллической версиях, что окончательно запутывает саму же узбекскую молодежь при его изучении.





В некогда братской Украине использование русского языка встречает не менее ожесточенную реакцию националистов. При этом на Украине отношение к языковому вопросу еще более внимательное, так как именно языковой фактор играет важную роль в конструировании украинской политической нации: надо заставить «русских» украинцев отказаться от русского языка, а там с одним-двумя поколениями уйдет и самосознание.



Украинский сценарий в более мягком варианте рано или поздно начнут обкатывать и в Белоруссии. Это сейчас, пока у власти Александр Лукашенко, русский язык сохраняет статус второго государственного, но что будет потом, особенно если сместится политический вектор Минска? Ведь Украина легко забыла о десятках миллионов русскоязычных граждан страны, к которым, кстати, не только русские относятся, но и те же украинцы, греки, болгары, евреи, татары и прочие, и начала кампанию против русского языка. К сожалению, реакция Москвы на то, что происходит с русским языком вне России, оставляет желать лучшего. 6 июня, в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, Россия отмечает День русского языка. На русском языке говорит более 260 млн. жителей планеты, его значимость для мировой культуры действительно неоценима. Но есть у русского языка сегодня и проблемы, особенно в бывших республиках СССР.Распространение русского языка в Евразии осуществлялось вслед за политической экспансией российского государства. Включение в состав России огромных территорий в Поволжье и на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, в Центральной Азии и на Кавказе привело к превращению русского языка в подлинный язык межнационального общения на значительной части всего евразийского пространства.Однако русский язык сталкивался и с многочисленными препятствиями, в том числе активно стимулируемыми извне: враги государства российского на Западе и Востоке справедливо видели в распространении русского языка укрепление политического влияния России и делали все возможное, чтобы «оторвать» от мира русской культуры целые регионы.Прекрасная возможность для дерусификации представилась после распада Советского Союза. Языковой вопрос приобрел еще более острое политическое значение, так как местные националистические элиты в бывших союзных республиках стали делать все возможное, чтобы стереть «русский след» в истории своих новоявленных государств. Конечно, самое важное культурное влияние заключалось не в памятниках, не в названиях улиц и городов, а в массовом использовании русского языка. На путь дерусификации вступили в той или иной степени практически все бывшие союзные республики.В настоящее время официальный статус государственного языка русский язык сохраняет, помимо Российской Федерации, лишь в Белоруссии (наряду с белорусским языком), а также в частично признанной Республике Южная Осетия (наряду с осетинским языком), в непризнанных Приднестровской Молдавской Республике (наряду с молдавским и украинским языками), в Донецкой и Луганской Народных Республиках (наряду с украинским языком). Казахстан, Кыргызстан и Абхазия сохранили за русским языком статус официального языка государственных учреждений, а Таджикистан – статус языка межнационального общения.Отказ от использования русского языка в качестве официального для большинства постсоветских республик означал лишь одно – постепенный разрыв с миром русской культуры и русской истории. Особенно вопиющей выглядит попытка отказа от русского языка на Украине, где на нем говорит в быту более половины населения страны. Но интересна и позиция республик Центральной Азии.К примеру, в Узбекистане, где русский язык ныне является лишь одним из иностранных языков, во-первых, значимая часть национального благосостояния складывается из переводов гастарбайтеров, работающих в России, а во-вторых, русский язык остается реальным языком повседневного общения неузбекской части населения.Для жителей Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Армении и ряда других постсоветских республик уровень владения русским языком во многом является определяющим при трудоустройстве в России. Неслучайно так высок престиж немногочисленных уже русскоязычных школ в тех же Узбекистане или Таджикистане: националистическая демагогия не мешает местным элитам отдавать своих детей именно в эти школы.К сожалению, долгое время российское правительство самоустранялось от решения проблем русского языка за пределами России. Даже сейчас, несмотря на более активную внешнюю политику Москвы, русский язык на постсоветском пространстве теряет свои позиции. Изображая лояльность перед Москвой, тот же Эмомали Рахмон задал тон отказа от русских окончаний фамилий. И вот недавно нижняя палата таджикского парламента запретила русские суффиксы в отчествах. Теперь вносить в свидетельствах о рождении их не будут. Никакого логического объяснения этому решению, кроме махрового национализма, нет: в России, например, не заставляют нерусских граждан страны принудительно русифицировать окончания фамилий или отчества (сколько азербайджанских отчеств «-оглы» или «-кызы», к примеру).Большой проблемой стали попытки латинизировать национальные языки, отказавшись от пришедшей вместе с русским языком кириллицы. В итоге в Узбекистане узбекский язык сейчас существует в латинской и кириллической версиях, что окончательно запутывает саму же узбекскую молодежь при его изучении.В некогда братской Украине использование русского языка встречает не менее ожесточенную реакцию националистов. При этом на Украине отношение к языковому вопросу еще более внимательное, так как именно языковой фактор играет важную роль в конструировании украинской политической нации: надо заставить «русских» украинцев отказаться от русского языка, а там с одним-двумя поколениями уйдет и самосознание.Украинский сценарий в более мягком варианте рано или поздно начнут обкатывать и в Белоруссии. Это сейчас, пока у власти Александр Лукашенко, русский язык сохраняет статус второго государственного, но что будет потом, особенно если сместится политический вектор Минска? Ведь Украина легко забыла о десятках миллионов русскоязычных граждан страны, к которым, кстати, не только русские относятся, но и те же украинцы, греки, болгары, евреи, татары и прочие, и начала кампанию против русского языка. К сожалению, реакция Москвы на то, что происходит с русским языком вне России, оставляет желать лучшего. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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