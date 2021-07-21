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День рождения по-американски: Праздник в США оставил "осадочек" у русского блогера

21 июля 2021, 05:15  •  299 • В мире
Блогер из России была приглашена на вечеринку. День рождения по-американски сильно отличается от того, как его принято справлять в России. Праздник в США оставил "осадочек", которым русская девушка-блогер и поделилась с подписчиками.
Именинница арендовала виллу с бассейном и зоной барбекю. Большинство блюд привезла кейтеринговая фирма. Виновница торжества для праздничной трапезы сделала салаты и замариновала мясо. Её русскую подругу удивило ещё и то, что на вечеринке картофельные чипсы считаются обязательным блюдом.
Когда мясо было пожарено, а стол накрыт, блогер ожидала, что сейчас сядут все вместе, собравшиеся поздравят именинницу, будут произносить тосты, но этого не произошло. Каждый брал с общего стола то, что хотел съесть, и отправлялся в какой-либо уголок это поглощать.
"Это было самое главное отличие для меня - всё-таки на русских праздниках мы привыкли собираться все вместе, а не разделяться по разным углам", - приводит слова блогера портал "Народные новости".
Гости болтали друг с другом. В основном обсуждали путешествия, планы на лето, личные отношения, достоинства и недостатки жизни в США. Причём американки привычно для себя разговаривали громко, перебивали одна другую. На закате был внесён праздничный торт без свечей.
Собравшиеся спели традиционную песню Happy Birthday, насладились десертом и разошлись, а вот у русского блогера осадочек-то остался. Имениннице на празднике не уделялось достаточно внимания. Никакой душевности, тостов, креативных поздравлений не было.

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