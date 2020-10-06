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День рождения на телефоне: Песков раскрыл планы Путина на 68-летие

06 октября 2020, 22:35  •  23 • Политика
Дмитрий Песков раскрыл планы Владимира Путина на его 68-летие, которое он встретит 7 октября. Пресс-секретарь президента сообщил, что первую половину своего дня рождения глава государства проведёт на телефоне, поскольку на завтра запланированы свыше десятка международных переговоров. Само празднество, возможно, будет проходить уже вечером.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина в связи с его скорым днём рождения.
Оно состоится завтра, 7 октября. Представитель Кремля рассказал агентству РИА Новости, что в первой половине дня отдыхать президент точно не собирается.
Он пояснил, что в эту дату должны пройти больше десяти международных переговоров по телефону. Кроме того, Путин, конечно, также будет заниматься и внутренними делами.
Само празднество, возможно, будет проходить уже вечером. Однако точно ответить на вопрос о планах главы государства на это время Песков затруднился. Он заметил, что президент обычно по-разному отмечает день рождения.
Наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает, - предположил пресс-секретарь.

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