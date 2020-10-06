День рождения на телефоне: Песков раскрыл планы Путина на 68-летие

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина в связи с его скорым днём рождения.

Оно состоится завтра, 7 октября. Представитель Кремля рассказал агентству РИА Новости, что в первой половине дня отдыхать президент точно не собирается.

Он пояснил, что в эту дату должны пройти больше десяти международных переговоров по телефону. Кроме того, Путин, конечно, также будет заниматься и внутренними делами.

Само празднество, возможно, будет проходить уже вечером. Однако точно ответить на вопрос о планах главы государства на это время Песков затруднился. Он заметил, что президент обычно по-разному отмечает день рождения.