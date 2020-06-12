День России: повод заглянуть в будущее

СССР распался по самым разным причинам. Но что случилось, то случилось. На политической карте мира появились 15 новых независимых государств. Ровно через год после принятия декларации о суверенитете – 12 июня 1991 года – в тогда еще РСФСР прошли первые свободные выборы президента. С заметным отрывом от конкурентов на них победил Борис Ельцин. А еще через год этот день был объявлен праздничным. Так что отмечаемый 12 июня День России имеет под собой "двойное основание". За прошедшие почти три десятилетия она прошла сложный путь становления и укрепилась в статусе суверенного государства. Очередная дата – прекрасный повод, помня о богатом историческом наследии, заглянуть в будущее страны, еще раз попытаться обрисовать его образ.

Не так давно президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна должна быть устремлена в будущее, политическая система должна быть гибкой, а экономика построена на современных технологиях. По словам главы государства, в приоритете – развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, повышение производительности труда. "Все это должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан", – заключил он.

Социологи постоянно исследуют мнение граждан о том, какой они хотят видеть свою родину. Обобщая ответы, можно составить тот самый образ будущего. Жители России хотят, чтобы она оставалась великой державой, которую уважают. При этом ее внешняя политика, при сохранении сильной армии, должна быть миролюбивой и нацеленной на развитие партнерских, дружественных связей с другими государствами. Достижение высокого уровня жизни для россиян является одним из безусловных приоритетов. Так же как и построение справедливых, равноправных отношений общества и государственных институтов. Рыночная экономика, играющая по честным правилам, борьба с коррупцией, развитие демократических институтов, доступность медицины и образования также находятся в центре личных интересов респондентов. Граждане страны рассчитывают, что экономический уклад в будущем будет строиться на высоких технологиях и развитии новых отраслей. Кроме того, они считают крайне важным сохранить традиционные ценности и память о великих свершениях прошлого.

Конечно, может показаться, что жители России рисуют некую идеальную страну, лишенную недостатков и соответствующую самым высоким мировым стандартам. Наверное, отчасти это и так. Но движение вперед невозможно, если перед собой не ставить амбициозных, больших целей. А многонациональный народ Российской Федерации явно настроен иметь столь же великое будущее, каким было его прошлое. И это выглядит вполне логично. И гармонично.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik