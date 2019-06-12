День России отмечать нужно. Но не 12 июня

Автор:

Курганов Дмитрий

Что мы празднуем 12 июня

День России, отмечаемый 12 июня, – весьма странный праздник. Молодой и многим непонятный. Формально он существует с 1992 года, однако своё сегодняшнее название получил лишь в 2002 году – именно тогда оно было официально закреплено в новом Трудовом кодексе.

Изначально праздник назывался «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Однако в народе его чаще именовали Днём независимости и тут же сами себя спрашивали – от кого и от чего перестала зависеть Россия? От советских республик или от себя самой?

Чем больше времени проходило после переименования, тем меньше людей соотносили 12 июня с этим неофициальным названием. Если в 2003 году, по данным «Левада-Центра», с Днём независимости этот день ассоциировали 65% опрошенных, то к 2016 году их число снизилось более чем вдвое – до 29%. И это правильно.

Фото: Людмила Пахомова/ТАСС

Так исторически сложилось, что свою независимость Россия обрела много веков назад и отстаивала её все эти годы ценой неимоверных усилий, тяжёлого труда и, к сожалению, огромных потерь. Сотни лет наша страна шла по тернистому пути, формируя собственную державность и завоёвывая значимое место на мировой политической арене.

А 12 июня многими воспринимается даже не как праздник, а практически как трагический день: развал Советского Союза, политическое самоубийство, начало «нищих 90-х». Кто что хочет видеть, тот именно это и видит. Особенно на этом поприще активничают коммунисты, переживая за своё детище.

Торжество патриотизма

К счастью, России удалось выбраться из бездны, в которой она оказалась, и возродить своё величие. Но ведь это произошло скорее вопреки, а не благодаря той самой Декларации о суверенитете.

День России с годами постепенно становится праздником – символом патриотизма. К сожалению, далеко не все поддерживают эту волну. Где-то она действительно перехлёстывает границы дозволенного (правда, чаще это происходит в День Победы), но и полный штиль в этом океане истории нам не нужен. Именно поэтому по уже сложившейся традиции именно 12 июня президент России Владимир Путин вручает в Кремле государственные награды.

Торжества проходят в разных уголках нашей страны, в них принимают участие миллионы людей. Кто-то предпочитает использовать дополнительный выходной как ещё одну возможность выехать на природу, некоторые умудряются совместить оба способа отметить эту праздничную дату.

Праздник нужен, но какой?

А вот свежие данные социологов. 2 июня этого года Фонд «Общественное мнение» провёл опрос среди граждан старше 18 лет на предмет их отношения к празднику День России. 70% респондентов считают правильным, что этот день отмечается именно как государственный праздник. Однако среди доводов, которые они приводят, опять фигурирует понятие «независимость».

Другие опрошенные отметили, что «каждое государство должно иметь свой праздник». При этом 27% ответили неверно на вопрос, какой праздник страна отмечает 12 июня.

Большинство из нас даже не задумывается, что именно в этот день Россия не только лишилась огромных территорий, но и десятков миллионов русских людей, которые стали гражданами других стран, национальными меньшинствами в этих государствах. Кто-то из них, конечно, не навсегда, а кого-то уже и не вернуть под своё крыло.

Справедливости ради надо сказать, что теряла свои земли Россия, конечно, не только 12 июня. Юг и Восток Украины, часть Узбекистана, прибалтийские земли с городами, которые были в составе русских земель сотни лет назад...

Русские люди – воистину самый разделённый народ. Получается, что именно в День России мы сами себе об этом напоминаем. Безусловно, такой государственный праздник нужен стране, даже жизненно необходим. Только вот дата 12 июня провоцирует людей на размышления, которые подчас убивают саму его суть.

День рождения Александра Невского

Можно попробовать предложить и другие даты. Например, День Крещения Руси. Даже День народного единства подойдёт.

В каком-то смысле «спасти» 12 июня в марте 2009 года попытался Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предложив соединить День России с Днём рождения Святого Александра Невского.

Это человек, который определил путь России, который определил саму Россию. То, что сделал Александр Невский, и называется Россия, в которой мы живём уже почти тысячу лет,

– отметил он.

Фото: www.globallookpress.com

Действительно, среди русских святых Александр Невский по праву занимает особое место, поскольку являет собой величайший пример жертвенного служения народу. Верующие молятся святому благоверному князю, чтобы он продолжал ходатайствовать перед Богом о своём Отечестве, о тех людях, далёким предкам которых он служил на протяжении своей земной жизни верой и правдой. Именно благодаря молитвам святых, в том числе и Александра Невского, наша страна преодолевает на своём историческом пути войны, масштабные трагедии и другие трудности.

Попытка у патриарха Кирилла вышла достойная, но, к сожалению, большинство вряд ли сможет её оценить правильно.

Если оставить день рождения Александра Невского за скобками, то День России 12 июня не должен отмечаться. Это не та дата, с которой нужно отождествлять нашу страну, нашу Родину. Русские люди готовы болеть душой за неё, мечтать о будущем в этой стране, а потом умирать за него.

Но дайте им настоящий праздник, настоящий День России!