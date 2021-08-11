Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Рос...
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор&qu...
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
Главная / Политика

День "Незалежности" - всё? После скандала с Green Grey украинские звёзды заявили о "плотном графике"

11 августа 2021, 11:50  •  168 • Политика
После скандала с известной украинской группой Green Grey популярные украинские звёзды заявили о "плотном графике" и стали массово отказываться от участия в большом концерте по случаю 30-летия независимости Украины. Похоже, что день "Незалежности" - всё?
Напомним, что ранее группе Green Grey запретили выступать на Дне независимости страны из-за негативного отношения музыкантов к насильственному насаждению украинского языка.
По словам режиссёра праздничного концерта Екатерины Царик, сейчас организаторы концерта стали получать массовые отказы от участия в мероприятии от топовых украинских исполнителей. Так, по её словам, от выступления отказались такие группы, как "Друга ріка", "Антитіла" и Onuka, сославшись на плотный график и концерты в других городах. Принципиально выступать на концерте также отказались группы "Бумбокс" и "Плач Єремії".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





168
Источник
Похожие новости
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
11 августа 2021, 02:40
На протесты в Вильнюсе Захарова процитировала Науседу
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - по...
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организатор...
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наго...
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантасти...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2021, 21:40
Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота
08 августа 2021, 23:20
Итоги скандальной Олимпиады подвёл Познер: "Ну и что вы хотите?"
05 августа 2021, 15:35
"Вовчик, ша!": Сатановский задал Зеленскому 7 неудобных вопросов о русских в Донбассе
07 августа 2021, 01:30
"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости Украины
09 августа 2021, 10:20
Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
07 августа 2021, 22:35
"Пропаганда превыше всего?": Захарова задала неудобные вопросы Германии о Зеленском
07 августа 2021, 20:45
"Терпение России на пределе": Китайцы предупредили НАТО о запахе пороха у Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.