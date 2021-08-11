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День "Незалежности" - всё? После скандала с Green Grey украинские звёзды заявили о "плотном графике"
11 августа 2021, 11:50 • 168 • Политика
После скандала с известной украинской группой Green Grey популярные украинские звёзды заявили о "плотном графике" и стали массово отказываться от участия в большом концерте по случаю 30-летия независимости Украины. Похоже, что день "Незалежности" - всё?
Напомним, что ранее группе Green Grey запретили выступать на Дне независимости страны из-за негативного отношения музыкантов к насильственному насаждению украинского языка.
По словам режиссёра праздничного концерта Екатерины Царик, сейчас организаторы концерта стали получать массовые отказы от участия в мероприятии от топовых украинских исполнителей. Так, по её словам, от выступления отказались такие группы, как "Друга ріка", "Антитіла" и Onuka, сославшись на плотный график и концерты в других городах. Принципиально выступать на концерте также отказались группы "Бумбокс" и "Плач Єремії".
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