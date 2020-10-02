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День Путина. Поминутно: Что бывает после совещаний с президентом по вечерам, показал Зарубин
02 октября 2020, 19:35 • 21 • Политика
Известный журналист Павел Зарубин обещал поминутно показать, как выглядит рабочий день президента России Владимира Путина. И что происходит по вечерам после рабочих совещаний.
Как видно по тизеру нового выпуска программы "Москва. Кремль. Путин", рабочий день президента целиком состоит из череды встреч. В частности, пока снимался выпуск, глава государства успел провести переговоры с президентом Киргизии.
Кроме того, Зарубин обещал ответить на один из самых животрепещущих вопросов закулисья Кремля. Разжигают ли во время официальных встреч камин? В некоторых залах для этих целей имеется стопка дров и спички, но разжигают ли огонь по-настоящему - неизвестно.
Ещё одна деталь, которую прояснят авторы программы "Москва. Кремль. Путин", - что происходит в Кремле в 22:00, после того как все встречи завершены.
Отметим, что Зарубин уже не в первый раз демонстрирует закулисье Администрации президента. Так, к примеру, в своей передаче он показал, как готовилась запись видеообращения Путина к членам Генассамблеи ООН, которую впоследствии направили в Нью-Йорк (из-за эпидемии коронавируса лидеры стран направили в ООН заранее записанное видео со своим выступлением).
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