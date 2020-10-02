День Путина. Поминутно: Что бывает после совещаний с президентом по вечерам, показал Зарубин

Как видно по тизеру нового выпуска программы "Москва. Кремль. Путин", рабочий день президента целиком состоит из череды встреч. В частности, пока снимался выпуск, глава государства успел провести переговоры с президентом Киргизии.

Кроме того, Зарубин обещал ответить на один из самых животрепещущих вопросов закулисья Кремля. Разжигают ли во время официальных встреч камин? В некоторых залах для этих целей имеется стопка дров и спички, но разжигают ли огонь по-настоящему - неизвестно.

Ещё одна деталь, которую прояснят авторы программы "Москва. Кремль. Путин", - что происходит в Кремле в 22:00, после того как все встречи завершены.

Отметим, что Зарубин уже не в первый раз демонстрирует закулисье Администрации президента. Так, к примеру, в своей передаче он показал, как готовилась запись видеообращения Путина к членам Генассамблеи ООН, которую впоследствии направили в Нью-Йорк (из-за эпидемии коронавируса лидеры стран направили в ООН заранее записанное видео со своим выступлением).