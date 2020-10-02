Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии ...
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло...
Главная / Политика

День Путина. Поминутно: Что бывает после совещаний с президентом по вечерам, показал Зарубин

02 октября 2020, 19:35  •  21 • Политика
Известный журналист Павел Зарубин обещал поминутно показать, как выглядит рабочий день президента России Владимира Путина. И что происходит по вечерам после рабочих совещаний.
Как видно по тизеру нового выпуска программы "Москва. Кремль. Путин", рабочий день президента целиком состоит из череды встреч. В частности, пока снимался выпуск, глава государства успел провести переговоры с президентом Киргизии.
Кроме того, Зарубин обещал ответить на один из самых животрепещущих вопросов закулисья Кремля. Разжигают ли во время официальных встреч камин? В некоторых залах для этих целей имеется стопка дров и спички, но разжигают ли огонь по-настоящему - неизвестно.
Ещё одна деталь, которую прояснят авторы программы "Москва. Кремль. Путин", - что происходит в Кремле в 22:00, после того как все встречи завершены.
Отметим, что Зарубин уже не в первый раз демонстрирует закулисье Администрации президента. Так, к примеру, в своей передаче он показал, как готовилась запись видеообращения Путина к членам Генассамблеи ООН, которую впоследствии направили в Нью-Йорк (из-за эпидемии коронавируса лидеры стран направили в ООН заранее записанное видео со своим выступлением).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
02 октября 2020, 02:10
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Навального в ООН
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
02 октября 2020, 00:20
Свыше тысячи убитых и почти 200 танков. Армения раскрыла потери Азербайджана в Карабахе
02 октября 2020, 02:10
Глава канцелярии президента скончался. Путин направил телеграмму его сыновьям
02 октября 2020, 00:20
Париж уже через четыре дня может стать "зоной максимальной опасности"
02 октября 2020, 15:55
"Послушай, ты. В первый бы день умер!": Экс-кремлёвский врач вывалил на Навального неприятную правду
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
01 октября 2020, 06:00
«Если человек прозападный, то он дебил» – Монтян
27 сентября 2020, 01:10
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения" Путину развеселили болгар
26 сентября 2020, 00:25
Даже до ядерного удара: чем обернется гражданская война в США для России - эксперт
01 октября 2020, 20:40
Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украине
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
27 сентября 2020, 03:00
Кого Путин лично рассматривает в преемники? В эфире у Гордона всплыло новое имя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.