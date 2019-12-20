«День позора»: Трампу гарантировали переизбрание в 2020 году

Автор:

Латышев Сергей

Президент Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого Палата представителей Конгресса утвердила обвинения в рамках процедуры импичмента — «злоупотребление властью» и «создание препятствий расследованию Конгресса».

Однако вздорные обвинения Трампа руководством Демпартии в нарушении Конституции и объявление хозяина Белого дома «постоянной угрозой национальной безопасности» — это именно то, что ему нужно. Зарубленный республиканским Сенатом импичмент принесёт Трампу дополнительные симпатии избирателей, сплотит вокруг него Республиканскую партию и станет сильнейшим ударом по репутации Демпартии. Вкупе с улучшившейся при Трампе экономической ситуацией, укреплением фондового рынка и рекордным сокращением безработицы это сделает его переизбрание на президентском посту в 2020 году практически неизбежным.

Новый «день позора»

Многие американцы думают по поводу происходящего точно так же, как конгрессмен-республиканец из штата Юта Крис Стюарт: «Это голосование не имеет ничего общего с Украиной, оно не имеет ничего общего со злоупотреблением властью и препятствованием Конгрессу. Это голосование касается лишь одного: они ненавидят этого президента, они ненавидят тех из нас, кто голосовал за него».

Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Трампа, но эта инициатива не пройдёт через республиканский Сенат. Фото: Saul Loeb / Globallookpress

И они вполне согласны с другим конгрессменом — Майком Келли (штат Пенсильвания), заявившим: «7 декабря 1941 года (атака японцев на Перл-Харбор — прим. Царьграда) в США произошло ужасное событие, и президент Рузвельт сказал о нём: "Этот день останется днём позора". Сегодня, 18 декабря 2019 года, — ещё один день, который будет днём позора».

Любопытно, что первое из предъявленных Трампу обвинений не поддержали двое конгрессменов-демократов, а второе — трое. Все они голосовали против своей партии. В обоих случаях при голосовании воздержалась Тулси Габбард, демократическая конгрессвумен от штата Гавайи, входившая в число претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США на выборах 2020 года. Она подчеркнула в своём выступлении, что не может голосовать за импичмент, потому что «снятие действующего президента с должности не должно быть кульминацией ангажированного процесса, подпитываемого межпартийной враждой, которая так сильно разделила нашу страну». Отсутствие единодушия в рядах демократов по столь принципиальному для репутации партии вопросу весьма показательно.

Трамп — на коне

Трамп, естественно, немедленно воспользовался открывшимися перед ним возможностями, делающими его переизбрание в 2020 году чистой формальностью.

Выступая на предвыборном митинге в штате Мичиган, хозяин Белого дома назвал происходящее «маршем политического самоубийства Демократической партии», обвинил демократов в том, что те подрывают американскую демократию «ради своих собственных личных и партийных интересов», «открыто выражают свою глубокую ненависть... к американским избирателям», пытаясь переиграть результаты выборов 2016 года.

Президент США Дональд Трамп в восторге от действий демократов. Фото: lev radin / Shutterstock.com

Президент уверен, что в этих условиях «десятки миллионов американцев явятся на избирательные участки», чтобы наказать лидеров демократов и поддержать главу государства, которого совершенно безосновательно пытаются отстранить от власти.

Я — первый, в отношении кого объявляют импичмент, когда не было никакого преступления,

— заявил Трамп. Он добавил, что ему «очень весело», и что его «совершенно не беспокоит» происходящее.

Пресс-служба Белого дома, комментируя этот один из «самых постыдных политических эпизодов в истории» страны, подчеркнула: «Президент уверен, что Сенат восстановит должный порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей. Президент готов к следующим шагам и уверен, что он будет полностью оправдан».

Ничего не будет?

Кстати, нельзя исключать, что в этом даже не будет необходимости, так как руководство демократов ещё не решило, станет ли отправлять предъявленные Трампу обвинения в Сенат, который должен вынести финальный вердикт, где у демократов нет ни малейших шансов заручиться поддержкой двух третей его членов. Поскольку уже сегодня Палата представителей завершит свою работу и до 7 января будет находиться на каникулах, а временных рамок для рассмотрения в Сенате обвинений против Трампа не существует, демократы теоретически могут затягивать этот процесс до самих выборов 2020 года, лишая Трампа возможности быть оправданным в верхней палате. Непонятно только, что они с этого получат, разве что несколько минимизируют ущерб собственной репутации.

Может случиться так, что обвинения Трампа в рамках процедуры импичмента даже не дойдут до Сената. Фото: Liu Jie / Globallookpress

За всю историю существования США Палате представителей в рамках процедуры импичмента до этого лишь дважды доводилось утверждать обвинение против действующего главы государства. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Оба были оправданы верхней палатой Конгресса, первый — с перевесом в один голос. Президент Ричард Никсон был вынужден досрочно покинуть Белый дом в 1974 году ещё до финального голосования в нижней палате, когда лидеры палат Конгресса от обеих партий в ультимативной форме потребовали этого от него.

Подводим итоги

Понятно, что Трампу это совершенно не грозит. Зато ореол президента, пострадавшего за интересы народа от глобалистского истеблишмента, очень поможет хозяину Белого дома растормошить его тяжёлых на подъём сторонников из «молчаливого большинства» и заставить их прийти проголосовать за него на избирательные участки.

Так демократы сами вручили победу на президентских выборах 2020 года своему заклятому врагу. Хотя, когда у них начнётся по этому поводу «разбор полётов», в своей неудаче они обязательно снова обвинят Россию. А кого же ещё?